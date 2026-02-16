Prêté par l’OL, Satriano retrouve enfin le chemin des filets

Prêté le 16 janvier dernier à Getafe, Martin Satriano a mis un mois avant de marquer sous ses nouvelles couleurs. L'attaquant uruguayen a aidé sa formation à l'emporter 2-1 contre le Villarreal d'un Georges Mikautadze buteur.

Le changement d'air ne lui avait pas permis de retrouver le chemin des filets. Conscient de ne pas avoir le profil idéal pour performer dans cette seconde partie de saison, l'OL n'avait pas hésité à lever l'option d'achat dans le prêt de Martin Satriano depuis Lens pour l'envoyer direction Getafe. Dans une formation espagnole qui avait montré un certain attrait pour l'impact physique lors de l'amical à Bourgoin en juillet dernier, l'Uruguayen ne fait pas tâche. Néanmoins, il manquait encore de marquer. Il a fallu attendre un mois et cinq matchs pour ce premier but.

Un premier but depuis le 30 novembre dernier

Titulaire depuis son arrivée en Liga, Martin Satriano a profité de la venue de Villarreal pour débloquer son compteur. À la 53e minute, l'ancien attaquant de l'OL a fait le break pour Getafe. Une libération pour le numéro 10 devant son public. S'il a attendu un mois pour marquer dans son nouveau club, il n'avait plus inscrit de buts depuis le 30 novembre dernier et un doublé contre le FC Nantes.