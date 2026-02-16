Actualités
Martin Satriano lors de Lorient - OL
Martin Satriano lors de Lorient – OL (Photo by Damien Meyer / AFP)

Prêté par l’OL, Satriano retrouve enfin le chemin des filets

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Prêté le 16 janvier dernier à Getafe, Martin Satriano a mis un mois avant de marquer sous ses nouvelles couleurs. L'attaquant uruguayen a aidé sa formation à l'emporter 2-1 contre le Villarreal d'un Georges Mikautadze buteur.

    Le changement d'air ne lui avait pas permis de retrouver le chemin des filets. Conscient de ne pas avoir le profil idéal pour performer dans cette seconde partie de saison, l'OL n'avait pas hésité à lever l'option d'achat dans le prêt de Martin Satriano depuis Lens pour l'envoyer direction Getafe. Dans une formation espagnole qui avait montré un certain attrait pour l'impact physique lors de l'amical à Bourgoin en juillet dernier, l'Uruguayen ne fait pas tâche. Néanmoins, il manquait encore de marquer. Il a fallu attendre un mois et cinq matchs pour ce premier but.

    Un premier but depuis le 30 novembre dernier

    Titulaire depuis son arrivée en Liga, Martin Satriano a profité de la venue de Villarreal pour débloquer son compteur. À la 53e minute, l'ancien attaquant de l'OL a fait le break pour Getafe. Une libération pour le numéro 10 devant son public. S'il a attendu un mois pour marquer dans son nouveau club, il n'avait plus inscrit de buts depuis le 30 novembre dernier et un doublé contre le FC Nantes.

    à lire également
    Les supporters de l'OL contre Nice au Parc OL
    Ligue 1 : le podium déjà joué ? L’OL ne veut pas céder à la facilité
    3 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - lun 16 Fév 26 à 15 h 03

      Un but en 400 minutes et quelques de jeu, il est toujours à peu près dans ses standards. On se revoir en avril pour parler de son deuxième but.

      Signaler
      1. Toitoi
        Toitoi - lun 16 Fév 26 à 15 h 08

        😄

        Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - lun 16 Fév 26 à 15 h 09

      il est dans sa cadence habituelle .
      si je ne me trompe pas , l'ol a levé l'option d'achat aux lensois , avant de le preter à getafe .
      Or ce prêt est sans option d'achat obligatoire ( sauf erreur ) , donc il revient cet été à décines ?

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Martin Satriano lors de Lorient - OL
    Prêté par l’OL, Satriano retrouve enfin le chemin des filets 15:00
    Paulo Fonseca avec Rayan Cherki lors d'OL - Reims
    OL - Nice (2-0) : Cherki a rendu visite à ses anciens coéquipiers 14:10
    Les supporters de l'OL contre Nice au Parc OL
    Ligue 1 : le podium déjà joué ? L’OL ne veut pas céder à la facilité 13:20
    Claude Puel, entraîneur de Ligue 1
    OL - Nice (2-0) : Puel n’aurait pas dit non à un penalty 12:30
    Corentin Tolisso après son but lors d'OL - Nice
    OL : Tolisso, la cinquantième rugissante 11:45
    Le groupe de supportes des OL Ang'Elles
    Coupe LFFP : OL Ang'Elles boycottera la finale OL Lyonnes - PSG 11:00
    Noah Nartey lors d'OL - Nice
    Nartey après OL - Nice (2-0) : "Facile d’entrer dans cette équipe" 10:15
    Les joueurs de l'OL avec Fonseca
    OL - Nice (2-0) : Fonseca a été célébré par le Kop Virage Nord 09:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire contre Lille
    OL : un esprit de famille qui déplace des montagnes 08:45
    Paulo Fonseca après la victoire de l'OL contre Lille
    Fonseca après OL - Nice (2-0) : "Hâte de retrouver tous mes joueurs" 08:00
    Ligue 1 : l’OL largue l’OM à deux semaines du choc 07:30
    Corentin Tolisso sur son but lors d'OL - Nice
    Tolisso après OL - Nice (2-0) : "Une certaine forme de maturité dans le groupe" 15/02/26
    Hans Hateboer lors d'OL - Nice
    OL - Nice (2-0) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir 15/02/26
    Corentin Tolisso après son but lors d'OL - Nice
    Un temps bousculé par Nice, l’OL reste inarrêtable (2-0) 15/02/26
    Corentin Tolisso (OL) face à Giorgi Tsitaishvili (FC Metz)
    OL - Nice : Hateboer titulaire, Tolisso de retour 15/02/26
    Florent Balmont, entraîneur des U19 de l'OL et membre de l'OL Légendes
    OL Académie : les U19 concèdent le nul et n’avancent plus 15/02/26
    Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
    Avec sa finale, OL Lyonnes voit son quart de Coupe de France décalé 15/02/26
    Les supporters de l'OL face à Reims
    OL - Nice : la barre des 50 000 franchie ? 15/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut