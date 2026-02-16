Coupe LFFP : OL Ang'Elles boycottera la finale OL Lyonnes - PSG

Le 14 mars prochain, OL Lyonnes affrontera le PSG en finale de la Coupe LFFP. Face à la délocalisation du match en Côte d'Ivoire, le groupe de supporters OL Ang'Elles a choisi de boycotter le déplacement.

Une promotion du football féminin en France et une vraie fête. Après l'annonce des deux finalistes de la première Coupe LFFP, Jean-Michel Aulas se félicitait de voir le PSG et OL Lyonnes s'affronter du côté d'Abidjan le 14 mars prochain. Néanmoins, le choix de délocaliser cette première finale n'est pas du goût de tout le monde. Sans surprise, il ne devrait pas y avoir de supporters lyonnais en Côte d'Ivoire à la mi-mars. Du moins, le groupe OL Ang'Elles brillera par son absence, comme il l'a annoncé dans un communiqué ce lundi matin. "Nous tenons à informer qu’OL Ang’Elles ne sera pas présent lors de cette rencontre. Même si notre modo est 'Everywhere' (ndlr : de partout), quand certaines pratiques imposées vont trop loin : il faut savoir dire STOP. "

"Loin de l'ancrage local"

L'historique groupe présent aux quatre coins de l'Europe durant la saison ne digère pas la délocalisation, qui est un non-sens surtout au vu du calendrier qui se profile pour les Fenottes mais aussi un coût financier avec pas moins de 20h de vol aller-retour pour ces inconditionnels. À cela s'ajoute "une obligation de se faire vacciner contre la fièvre jaune". Si OL Ang'Elles comprend que "l'organisation de cette nouvelle compétition nécessite des ressources financières", le groupe s'oppose à ce que le chemin pris soit le même que chez les garçons avec des finales disputées "loin de l'ancrage local".