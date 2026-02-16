Actualités
Le groupe de supportes des OL Ang'Elles
Le groupe de supportes des OL Ang’Elles (Facebook : OL Ang’elles

Coupe LFFP : OL Ang'Elles boycottera la finale OL Lyonnes - PSG

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Le 14 mars prochain, OL Lyonnes affrontera le PSG en finale de la Coupe LFFP. Face à la délocalisation du match en Côte d'Ivoire, le groupe de supporters OL Ang'Elles a choisi de boycotter le déplacement.

    Une promotion du football féminin en France et une vraie fête. Après l'annonce des deux finalistes de la première Coupe LFFP, Jean-Michel Aulas se félicitait de voir le PSG et OL Lyonnes s'affronter du côté d'Abidjan le 14 mars prochain. Néanmoins, le choix de délocaliser cette première finale n'est pas du goût de tout le monde. Sans surprise, il ne devrait pas y avoir de supporters lyonnais en Côte d'Ivoire à la mi-mars. Du moins, le groupe OL Ang'Elles brillera par son absence, comme il l'a annoncé dans un communiqué ce lundi matin. "Nous tenons à informer qu’OL Ang’Elles ne sera pas présent lors de cette rencontre. Même si notre modo est 'Everywhere' (ndlr : de partout), quand certaines pratiques imposées vont trop loin : il faut savoir dire STOP. "

    "Loin de l'ancrage local"

    L'historique groupe présent aux quatre coins de l'Europe durant la saison ne digère pas la délocalisation, qui est un non-sens surtout au vu du calendrier qui se profile pour les Fenottes mais aussi un coût financier avec pas moins de 20h de vol aller-retour pour ces inconditionnels. À cela s'ajoute "une obligation de se faire vacciner contre la fièvre jaune". Si OL Ang'Elles comprend que "l'organisation de cette nouvelle compétition nécessite des ressources financières", le groupe s'oppose à ce que le chemin pris soit le même que chez les garçons avec des finales disputées "loin de l'ancrage local".

    à lire également
    Corentin Tolisso après son but lors d'OL - Nice
    OL : Tolisso, la cinquantième rugissante
    3 commentaires
    1. chignol
      chignol - lun 16 Fév 26 à 11 h 28

      Une réaction à la hauteur du mépris de la LFFP envers tous ces supporters.
      Puissent les pontes de cette ligue en crever de honte !

      Signaler
      1. Avatar
        lekinslayer - lun 16 Fév 26 à 11 h 37

        si les dirigeants du football français (masculin ou féminin) crevaient de honte, ça ferait bien longtemps qu'ils seraient tous canés....

        Signaler
    2. Avatar
      olgoneforever - lun 16 Fév 26 à 12 h 01

      Je partage leur position et celles nombreuses ici.
      Sans parler de l'éternel souci écologique je ne vois pas trop ou plutôt ne comprends pas l intérêt de cette grandiose delocalisation.
      Si c'est encore pour montrer ce qui est fait dans le sport féminin en Europe aux peuples d'Afrique je trouve çà dépassé et d'une autre époque.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso après son but lors d'OL - Nice
    OL : Tolisso, la cinquantième rugissante 11:45
    Le groupe de supportes des OL Ang'Elles
    Coupe LFFP : OL Ang'Elles boycottera la finale OL Lyonnes - PSG 11:00
    Noah Nartey lors d'OL - Nice
    Nartey après OL - Nice (2-0) : "Facile d’entrer dans cette équipe" 10:15
    Les joueurs de l'OL avec Fonseca
    OL - Nice (2-0) : Fonseca a été célébré par le Kop Virage Nord 09:30
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire contre Lille
    OL : un esprit de famille qui déplace des montagnes 08:45
    Paulo Fonseca après la victoire de l'OL contre Lille
    Fonseca après OL - Nice (2-0) : "Hâte de retrouver tous mes joueurs" 08:00
    Ligue 1 : l’OL largue l’OM à deux semaines du choc 07:30
    Corentin Tolisso sur son but lors d'OL - Nice
    Tolisso après OL - Nice (2-0) : "Une certaine forme de maturité dans le groupe" 15/02/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Hans Hateboer lors d'OL - Nice
    OL - Nice (2-0) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir 15/02/26
    Corentin Tolisso après son but lors d'OL - Nice
    Un temps bousculé par Nice, l’OL reste inarrêtable (2-0) 15/02/26
    Corentin Tolisso (OL) face à Giorgi Tsitaishvili (FC Metz)
    OL - Nice : Hateboer titulaire, Tolisso de retour 15/02/26
    Florent Balmont, entraîneur des U19 de l'OL et membre de l'OL Légendes
    OL Académie : les U19 concèdent le nul et n’avancent plus 15/02/26
    Kadidiatou Diani (OL Lyonnes) face au PSG
    Avec sa finale, OL Lyonnes voit son quart de Coupe de France décalé 15/02/26
    Les supporters de l'OL face à Reims
    OL - Nice : la barre des 50 000 franchie ? 15/02/26
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL Académie : la réserve arrache un point grâce à Benlahlou 15/02/26
    Tyler Morton (OL) buteur à Metz
    OL : Morton vit la "meilleure saison" de sa carrière 15/02/26
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
    Coupe LFFP : Aulas se félicite du choc OL Lyonnes - PSG en finale 15/02/26
    Endrick après son but pour l'OL contre Laval.
    Ligue 1 : Endrick élu joueur du mois 15/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut