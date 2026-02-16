Ligue 1 : l’OL largue l’OM à deux semaines du choc

Vainqueur de Nice dimanche soir, l’OL a fait encore un gros coup au classement. Les Lyonnais ont désormais cinq points d’avance sur l’OM qu’ils affronteront dans deux semaines après un voyage à Strasbourg.
Sur les réseaux sociaux, il existe une loi selon laquelle il est impossible que les deux Olympiques soient heureux en même temps. Dans la passe actuelle, difficile de donner tort à ces personnes, tant l’OL et l’OM vivent deux actualités bien différentes. Les deux clubs font bien la Une des journaux, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Fort heureusement pour les Lyonnais, c’est avant tout sur le sportif flamboyant que les joueurs de Paulo Fonseca font parler d’eux. Depuis dimanche soir, la formation rhodanienne est un solide troisième de Ligue 1 après sa victoire contre Nice (2-0).
Un matelas non négligeable avant deux déplacements
Bousculés pendant une mi-temps par les Aiglons, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont fait preuve d’un sang-froid clinique pour doucher les espoirs sudistes. Avec une septième victoire consécutive en Ligue 1, la treizième toutes compétitions confondues, l’OL n’a pas laissé passer l’occasion de prendre ses distances avec l’OM, tenu en échec par Strasbourg. À deux semaines du choc des Olympiques, les Lyonnais comptent cinq points d’avance sur les Marseillais et vont pouvoir aborder le double déplacement à la Meinau et au Vélodrome avec un peu plus de confiance. En continuant à regarder derrière, l’OL peut aussi se permettre de regarder devant avec le PSG à six points et Lens à sept.
Largue, largue...Pas d'enflammade ... Même si on voit que, même avec une équipe amoindrie, le club trace sa route en L1, des faits de jeu montrent que l'OL a aussi un peu de chance... La sortie rapide de Wahi a tout de même changer la physionomie de la rencontre, lui qui a un impact positif à Nice depuis son retour en France.
Je n'ai pas de doute sur l'humilité de l'équipe. Elle a compris qu'il faudra en avoir pour poursuivre cette incroyable dynamique de victoires...
Je suis plus optimiste , cette place on l'a et on ne redescendra pas plus bas. Avec les innombrables rentrées de blessures on ne pourra que franchir un autre pallier montant ; le choix de roi pour Fonseca pourra lui faire changer de plusieurs systèmes , hier il n'avait pas trop de choix et malgré çà avec un Coco et Morton pas tout a fait eux même qu'a l'accoutumé on met à terre les Niçois , a la 75éme ils étaient out !!!!!!
J'étais confiant avant match , on va aller chercher ce 14éme......puis le 15éme pour la postérité........
Pour égaler le record, le RCSA, pour le battre, ce serait contre l'OM... ça va être tendu et j'imagine à quel pont des équipes vont être motivées pour nous barrer la route... Ce serait achever les supporters marseillais qu'on ait le record chez eux !
Maintenant, si on pouvait ne pas perdre contre et garder une petite avance... En tout cas c'est fou où on est aujourd'hui ! Mais bon, quand t'enchaîne les victoires, c'est pas étonnant de remonter autant ! C'est encourageant parce qu'hier on était incomplets, mais mieux que contre Nantes, malgré un début de match difficile. Pareil, Coco était pas encore à 100% (pas mal de ratés) mais quand on aura récupérer les joueurs absents et les autres en forme, on sera bien !
Je note que Yaremtchuk m'a semblé frustré par la fin de match, on a juste cherché à gérer, ce qui est normal, mais forcément notre nouveau 9 s'est senti délaissé.
Totalement fou même…mais comme quoi, quand on met des gens compétents au pôle sportif, et qu’on donne à l’entraîneur des joueurs en adéquation avec sa philosophie de jeu, ça marche ! Qu’il l’eut cru ?
C'est comme dans n'importe quelle boîte : pas d'égo mal placé, les bonnes personnes aux bonnes places, des compétences plutôt que du vent... Ben c'est très rare, dans tous les milieux professionnels.
Et pendant ce temps : popcorn avec l'OM !
5 points d'avance, sachant que le goal average n'est pas de notre côté, donc disons 4 points d'avance.
C'est très précieux avant d'enchainer de nombreux matchs difficiles ces prochaines semaines.
Ce serait top d'arriver avec au moins 3 points d'avance contre l'OM ce qui nous permettrait d'aller jouer chez eux sans pression ! Et plus on a d'avance sur eux, plus eux ont la pression, sachant qu'ils sont déjà sous l'eau actuellement, ça ne peut que être positif pour nous !!