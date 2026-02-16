Ligue 1 : l’OL largue l’OM à deux semaines du choc

Vainqueur de Nice dimanche soir, l’OL a fait encore un gros coup au classement. Les Lyonnais ont désormais cinq points d’avance sur l’OM qu’ils affronteront dans deux semaines après un voyage à Strasbourg.

Sur les réseaux sociaux, il existe une loi selon laquelle il est impossible que les deux Olympiques soient heureux en même temps. Dans la passe actuelle, difficile de donner tort à ces personnes, tant l’OL et l’OM vivent deux actualités bien différentes. Les deux clubs font bien la Une des journaux, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Fort heureusement pour les Lyonnais, c’est avant tout sur le sportif flamboyant que les joueurs de Paulo Fonseca font parler d’eux. Depuis dimanche soir, la formation rhodanienne est un solide troisième de Ligue 1 après sa victoire contre Nice (2-0).

Un matelas non négligeable avant deux déplacements

Bousculés pendant une mi-temps par les Aiglons, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont fait preuve d’un sang-froid clinique pour doucher les espoirs sudistes. Avec une septième victoire consécutive en Ligue 1, la treizième toutes compétitions confondues, l’OL n’a pas laissé passer l’occasion de prendre ses distances avec l’OM, tenu en échec par Strasbourg. À deux semaines du choc des Olympiques, les Lyonnais comptent cinq points d’avance sur les Marseillais et vont pouvoir aborder le double déplacement à la Meinau et au Vélodrome avec un peu plus de confiance. En continuant à regarder derrière, l’OL peut aussi se permettre de regarder devant avec le PSG à six points et Lens à sept.