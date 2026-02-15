OL - Nice : premier pas à venir pour Yaremchuk

Arrivé le 2 février dernier, Roman Yaremchuk a été retenu pour la première fois avec l’OL. L’Ukrainien va jouer ses premières minutes contre Nice, reste à savoir si ce sera comme titulaire ou en entrant en jeu.

Avec les absences d'Afonso Moreira et d'Endrick, son arrivée dans le groupe n'est pas de trop. Il n'a pas la vitesse d'exécution du Portugais ou la qualité technique du Brésilien, mais Roman Yaremchuk n'est pas à l'OL pour occuper les ailes. Débarqué dans la capitale des Gaules lors de la dernière journée du mercato hivernal, l'Ukrainien est là pour jouer les tours de contrôle. Son gabarit en impose même à l'entraînement où son mètre quatre-vingt-onze détone à côté de ses coéquipiers. Après une semaine à travailler en salle pour définitivement guérir un problème au mollet contracté à la fin de son aventure à l'Olympiakos, Yaremchuk est prêt. "Il est bien, il peut commencer, je vais voir si c'est le cas, mais c'est un joueur qui peut commencer."

Un premier but en championnat cette saison ?

Face aux manques de solutions offensives, Paulo Fonseca va-t-il se lancer dans une tactique avec Pavel Sulc et Roman Yaremchuk en pointe ? Le test a déjà eu lieu entre le Tchèque et Endrick. Mais le profil de la nouvelle recrue ukrainienne diffère logiquement et cela peut entrainer plus qu'un ajustement. Quoi qu'il en soit, la venue de Nice correspondra bien aux débuts de Yaremchuk, qui deviendra le 616e joueur de l'histoire de l'OL ce dimanche soir. Que ce soit comme titulaire ou en entrant en jeu pour apporter de la taille et des qualités de finisseur qu'il espère retrouver entre Rhône et Saône.