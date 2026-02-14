Revivez Dijon - OL Lyonnes

    • Ce samedi se tenait la demi-finale entre Dijon et OL Lyonnes. En jeu, une place en finale de la Coupe LFFP le 14 mars prochain à Abidjan. Revivez cette rencontre sur Olympique-et-Lyonnais, via la chaîne YouTube de la Première Ligue.

    Une soirée foot en amoureux. Ce samedi, la LFFP offre la possibilité aux couples de vivre une Saint-Valentin particulière avec la demi-finale de la Coupe LFFP entre Dijon et OL Lyonnes. Le coup d'envoi est prévu à 19h avec Maika Vanderstichel au sifflet. Dans cette saison, Jonatan Giráldez et ses joueuses ont l'opportunité de se qualifier pour une première finale.

    Personne ne veut la laisser passer, mais il faudra faire preuve de sérieux contre des Dijonnaises, à la maison et qui ont la possibilité de faire un exploit historique. Grâce au YouTube de la Première Ligue, vous pouvez suivre en direct cette rencontre entre le DFCO et OL Lyonnes sur Olympique-et-Lyonnais.

    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 14 Fév 26 à 18 h 59

      Allez les fenottes, en avant pour soulever prochainement la coupe.

      1. janot06
        janot06 - sam 14 Fév 26 à 19 h 02

        Deux fils pour commenter... Dur, dur.

        1. isabielle
          isabielle - sam 14 Fév 26 à 19 h 55

          l'arrivée au stade :
          https://www.instagram.com/reel/DUvtuc9DDst/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

      2. isabielle
        isabielle - sam 14 Fév 26 à 19 h 54

        prêtes les fenottes 👌Allez !!!
        https://www.instagram.com/p/DUvYAUyjFTJ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

      3. isabielle
        isabielle - sam 14 Fév 26 à 19 h 59

        Bon Anniversaire Féerine (21) ! 🥳Et Bon Match !!! 🤞
        https://www.instagram.com/p/DUu_PZIiO7U/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

        1. JUNi DU 36
          JUNi DU 36 - sam 14 Fév 26 à 20 h 08

          Isabielle ou isabielle ?

    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 14 Fév 26 à 19 h 06

      Ça fait longtemps que j'avais pas vu une équipe adverse attaquée comme ça.

      Oui pas simple, du coup je reste en dessous de la retransmission plus facile.

    3. Avatar
      brad - sam 14 Fév 26 à 19 h 11

      Normal que Brand ailière droit vienne suppléer la latérale gauche ? ce football là

    4. gone69
      gone69 - sam 14 Fév 26 à 19 h 13

      Un début timoré de nos fennotes

    5. janot06
      janot06 - sam 14 Fév 26 à 19 h 15

      HS L'OM concède le nul sur péno à la dernière minute face à Strasbourg.
      On sera tjs troisième quoiqu'il arrive demain soir.

    6. Avatar
      JackP - sam 14 Fév 26 à 19 h 16

      Pour le moment Dijon joue mieux.Il faut se réveiller.

    7. janot06
      janot06 - sam 14 Fév 26 à 19 h 16

      Ici, les meilleures actions sont dijonaises... Timide début de match de nos Fenottes.

    8. Avatar
      brad - sam 14 Fév 26 à 19 h 17

      C'est la St Valentin qui empêche les fenottes de rentrer dans leur match ?

    9. gone69
      gone69 - sam 14 Fév 26 à 19 h 17

      Et but de ada 🙂

    10. Avatar
      JackP - sam 14 Fév 26 à 19 h 17

      Il faut un cadeau pour qu’on marque

    11. janot06
      janot06 - sam 14 Fév 26 à 19 h 18

      But de Ada !!!

    12. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 14 Fév 26 à 19 h 18

      Bien joué la renarde 🎉

    13. Avatar
      brad - sam 14 Fév 26 à 19 h 19

      Dijon nous a vraiment donné ce but, mais il fallait être là pour le mettre au fond des filets

    14. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 14 Fév 26 à 19 h 20

      Ah non pas Alice

    15. janot06
      janot06 - sam 14 Fév 26 à 19 h 20

      YouTube et ses pubs de m*rde en plein match... 😡😡😡

      Signaler
      1. seb.66
        seb.66 - sam 14 Fév 26 à 19 h 40

        Et Adblockplus ?

        1. Avatar
          Gune56 - sam 14 Fév 26 à 20 h 27

          Comment l'installer sur une smart TV ?

    16. janot06
      janot06 - sam 14 Fév 26 à 19 h 21

      J'espère que ce n'est pas grave pour elle.

    17. Avatar
      brad - sam 14 Fév 26 à 19 h 25

      Damaris est descendu en DC et Yoannes en 6

    18. Avatar
      brad - sam 14 Fév 26 à 19 h 30

      Brand ne réussit pas trop en percussion mais abat du boulot défensivement

    19. Avatar
      JackP - sam 14 Fév 26 à 19 h 33

      Premier tir des Fenottes et ça fait but

    20. Avatar
      brad - sam 14 Fév 26 à 19 h 33

      Ada réussit son match pendant que Beccho se cache pour l'instant

      1. janot06
        janot06 - sam 14 Fév 26 à 19 h 35

        Becho invisible... Elle joue ?

    21. gone69
      gone69 - sam 14 Fév 26 à 19 h 34

      Doublé pour la chasseuse de but 🙂

    22. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 14 Fév 26 à 19 h 34

      Bon ben voilà un deuxième de Ada, facile mais un but quand même

    23. janot06
      janot06 - sam 14 Fév 26 à 19 h 34

      Ada, le doublé.

      1. janot06
        janot06 - sam 14 Fév 26 à 19 h 45

        KO pour Yohannes...

    24. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 14 Fév 26 à 19 h 36

      Tribune quasiment vide, pour une demi-finale c'est bien dommage.

    25. janot06
      janot06 - sam 14 Fév 26 à 19 h 46

      KO pour Yohannes... Ballon en pleine figure.

    26. OL-91
      OL-91 - sam 14 Fév 26 à 19 h 46

      L'urgence de préciser les passes et relances, un défaut qui s 'éternise... Nos Fenottes, à chaque match, montrent, en plus, un manque de tonicité dans les duels et les dribbles.

      1. Avatar
        undeuxtrois - sam 14 Fév 26 à 19 h 51

        Et c'est un 0-2 contre le cours du jeu !

        1. OL-91
          OL-91 - sam 14 Fév 26 à 19 h 53

          Plutôt avoir été à l'heure de la distribution des indulgences.

    27. janot06
      janot06 - sam 14 Fév 26 à 19 h 50

      Il faut tirer bon sang et arrêter de se faire des politesses dans la surface !

      1. Avatar
        JackP - sam 14 Fév 26 à 20 h 11

        Penalty mal tiré par Ada

    28. seb.66
      seb.66 - sam 14 Fév 26 à 19 h 50

      A toi ?
      Non à toi !
      Mais si à toi...!

    29. seb.66
      seb.66 - sam 14 Fév 26 à 19 h 52

      Alice, reviens vite !

    30. janot06
      janot06 - sam 14 Fév 26 à 19 h 53

      Mi-temps... Pas emballante cette première période, et merci aux Dijonnaises pour les deux cadeaux.
      Je décroche pour ma part repas oblige.

    31. Avatar
      JackP - sam 14 Fév 26 à 19 h 53

      En menant par deux buts elles pourraient essayer de tirer de loin au lieu de vouloir rentrer dans le but avec le ballon. C’est un défaut récurrent et Gigi n’a pas l’air de le corriger.

    32. Avatar
      brad - sam 14 Fév 26 à 19 h 56

      3 occasions 2 buts , pas à se plaindre , parce qu'on joue a dix Beccho n'y est pas et on ne sent pas des fenottes vouloir en finir rapidement.....Diani devrait rentrer et on garde Brand pour jouer avec Selma , quand même surpris que Dijon ne mette pas le double bus et surtout ne cherche pas à se débarrasser du ballon mais tente de relancer proprement......

    33. Avatar
      brad - sam 14 Fév 26 à 20 h 16

      Comme dis J36 , les tribunes sont vides , c'est terrible de voir que même les jeunes ne suivent pas cette discipline....
      Bon le jeu ne m'a pas emballé car trop d'imprécisions dans les passes , a la 36éme on voyait 5 fenottes marcher , le constat est là qu'il faut mettre de la jeunesse au milieu pour faire bouger les lignes.

    34. OL-91
      OL-91 - sam 14 Fév 26 à 20 h 18

      Un péno ?

      1. OL-91
        OL-91 - sam 14 Fév 26 à 20 h 20

        Inutile ?

        Signaler
        1. OL-91
          OL-91 - sam 14 Fév 26 à 20 h 21

          Et oui !

        2. Avatar
          undeuxtrois - sam 14 Fév 26 à 20 h 24

          Sortez la !

        3. OL-91
          OL-91 - sam 14 Fév 26 à 20 h 32

          😁

    35. OL-91
      OL-91 - sam 14 Fév 26 à 20 h 21

      L'important est de persévérer !

    36. OL-91
      OL-91 - sam 14 Fév 26 à 20 h 23

      Même le jeu de tête ne donne plus rien ! Leur point fort naguère. Comme chez les garçons, les corners sont à zapper...

    37. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 14 Fév 26 à 20 h 27

      Quelle talent Yoahnness

    38. OL-91
      OL-91 - sam 14 Fév 26 à 20 h 31

      Tout est à l'avenant de la tête de Melchie. Pas de punch !

    39. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 14 Fév 26 à 20 h 34

      Ada qui ronchonne constamment 🤣

    40. OL-91
      OL-91 - sam 14 Fév 26 à 20 h 35

      Nos Lyonnaises vont finir au fil des matches par apparaître de plus en plus vulnérables.

    41. Avatar
      JackP - sam 14 Fév 26 à 20 h 37

      C’est n’importe quoi en relance

    42. OL-91
      OL-91 - sam 14 Fév 26 à 20 h 37

      Oh ! quel but ! 3-0.

      1. Dede Passion 69
        Dede Passion 69 - sam 14 Fév 26 à 20 h 41

        Dis moi tout, j'arrive à l'instant ?....
        Pas d'image .

        1. OL-91
          OL-91 - sam 14 Fév 26 à 20 h 43

          Selma a mis son corner direct dans la cage ! Sinon, pas besoin de beaucoup d'images, il n'y a pas grand chose à voir.

    43. OL-91
      OL-91 - sam 14 Fév 26 à 20 h 42

      Pigeons, gants, poteaux... Tout y est ! À force de rarement tirer, on perd la pratique.

    44. OL-91
      OL-91 - sam 14 Fév 26 à 20 h 46

      Coup franc réussi mais coup de pied dans l'eau, hors-jeu.

    45. Avatar
      zucayan - sam 14 Fév 26 à 20 h 46

      C'était quand , la dernière fois qu'Ada a marqué sur pénalty ??

      1. OL-91
        OL-91 - sam 14 Fév 26 à 20 h 48

        A l'époque de son Ballon d'or. Après, tirs de plomb sur pénalty.

      2. Avatar
        undeuxtrois - sam 14 Fév 26 à 23 h 38

        Le dernier qu'elle avait tiré avec la Norvège, contre le Brésil, en novembre dernier. Sinon, elle restait sur 7 pénaltys réussis sur 7 avec l'OL en match. 8/9 en incluant les séances de tàb (1 loupé en CDF en 24/25, un réussi en UWCL en 22/23).

        Donc non, ses derniers pénaltys réussis ne datent pas de son Ballon d'Or, mais il semble opportun de toujours tirer à boulets rouges sur cette joueuse.

    46. OL-91
      OL-91 - sam 14 Fév 26 à 20 h 47

      Nous n'avons plus de femmes de tête.

      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - sam 14 Fév 26 à 20 h 50

        Pourtant elles ont des têtes de femmes

    47. Avatar
      brad - sam 14 Fév 26 à 20 h 48

      Un clean sheet de plus pour Belhadj et comme prévu Dijon n'existe plus en 2éme , jambes trop lourdes.....

    48. OL-91
      OL-91 - sam 14 Fév 26 à 20 h 52

      Ada n'aura pas son triplé ! Quand on rate deux pénos... Ça aurait fait quatre !

      1. Avatar
        undeuxtrois - sam 14 Fév 26 à 23 h 39

        Deux pénaltys ?

    49. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 14 Fév 26 à 20 h 53

      Pas d'arrêt de jeu ???

      1. Avatar
        undeuxtrois - sam 14 Fév 26 à 21 h 16

        Comme contre l'OM !

    50. Avatar
      JackP - sam 14 Fév 26 à 20 h 54

      On va finir ce match avec des blessées

    51. OL-91
      OL-91 - sam 14 Fév 26 à 20 h 56

      Les tirs lyonnais, ne m'en parlez plus ce soir...

    52. isabielle
      isabielle - sam 14 Fév 26 à 20 h 59

      Elles sont en Finale 👏
      https://www.instagram.com/p/DUwDTxFjIUZ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

    53. OL-91
      OL-91 - sam 14 Fév 26 à 21 h 00

      La spéciale MAK !

    54. Avatar
      undeuxtrois - sam 14 Fév 26 à 21 h 29

      Je lis des trucs... Très mauvais match, bla bla bla. 0-4 à l'extérieur, avec un pénalty loupé. Vraiment, l'OL était en vrai danger. Attention, on va en perdre un paquet de matchs en France en faisant ce type de performances...

