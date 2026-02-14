Revivez Dijon - OL Lyonnes

Ce samedi se tenait la demi-finale entre Dijon et OL Lyonnes. En jeu, une place en finale de la Coupe LFFP le 14 mars prochain à Abidjan. Revivez cette rencontre sur Olympique-et-Lyonnais, via la chaîne YouTube de la Première Ligue.
Une soirée foot en amoureux. Ce samedi, la LFFP offre la possibilité aux couples de vivre une Saint-Valentin particulière avec la demi-finale de la Coupe LFFP entre Dijon et OL Lyonnes. Le coup d'envoi est prévu à 19h avec Maika Vanderstichel au sifflet. Dans cette saison, Jonatan Giráldez et ses joueuses ont l'opportunité de se qualifier pour une première finale.
Personne ne veut la laisser passer, mais il faudra faire preuve de sérieux contre des Dijonnaises, à la maison et qui ont la possibilité de faire un exploit historique. Grâce au YouTube de la Première Ligue, vous pouvez suivre en direct cette rencontre entre le DFCO et OL Lyonnes sur Olympique-et-Lyonnais.
Allez les fenottes, en avant pour soulever prochainement la coupe.
Deux fils pour commenter... Dur, dur.
l'arrivée au stade :
prêtes les fenottes 👌Allez !!!
Bon Anniversaire Féerine (21) ! 🥳Et Bon Match !!! 🤞
Isabielle ou isabielle ?
Ça fait longtemps que j'avais pas vu une équipe adverse attaquée comme ça.
Oui pas simple, du coup je reste en dessous de la retransmission plus facile.
Normal que Brand ailière droit vienne suppléer la latérale gauche ? ce football là
Un début timoré de nos fennotes
HS L'OM concède le nul sur péno à la dernière minute face à Strasbourg.
On sera tjs troisième quoiqu'il arrive demain soir.
Pour le moment Dijon joue mieux.Il faut se réveiller.
Ici, les meilleures actions sont dijonaises... Timide début de match de nos Fenottes.
C'est la St Valentin qui empêche les fenottes de rentrer dans leur match ?
Et but de ada 🙂
Il faut un cadeau pour qu’on marque
But de Ada !!!
Bien joué la renarde 🎉
Dijon nous a vraiment donné ce but, mais il fallait être là pour le mettre au fond des filets
Ah non pas Alice
YouTube et ses pubs de m*rde en plein match... 😡😡😡
Et Adblockplus ?
Comment l'installer sur une smart TV ?
J'espère que ce n'est pas grave pour elle.
Damaris est descendu en DC et Yoannes en 6
Brand ne réussit pas trop en percussion mais abat du boulot défensivement
Premier tir des Fenottes et ça fait but
Ada réussit son match pendant que Beccho se cache pour l'instant
Becho invisible... Elle joue ?
Doublé pour la chasseuse de but 🙂
Bon ben voilà un deuxième de Ada, facile mais un but quand même
Ada, le doublé.
KO pour Yohannes...
Tribune quasiment vide, pour une demi-finale c'est bien dommage.
KO pour Yohannes... Ballon en pleine figure.
L'urgence de préciser les passes et relances, un défaut qui s 'éternise... Nos Fenottes, à chaque match, montrent, en plus, un manque de tonicité dans les duels et les dribbles.
Et c'est un 0-2 contre le cours du jeu !
Plutôt avoir été à l'heure de la distribution des indulgences.
Il faut tirer bon sang et arrêter de se faire des politesses dans la surface !
Penalty mal tiré par Ada
A toi ?
Non à toi !
Mais si à toi...!
Alice, reviens vite !
Mi-temps... Pas emballante cette première période, et merci aux Dijonnaises pour les deux cadeaux.
Je décroche pour ma part repas oblige.
En menant par deux buts elles pourraient essayer de tirer de loin au lieu de vouloir rentrer dans le but avec le ballon. C’est un défaut récurrent et Gigi n’a pas l’air de le corriger.
3 occasions 2 buts , pas à se plaindre , parce qu'on joue a dix Beccho n'y est pas et on ne sent pas des fenottes vouloir en finir rapidement.....Diani devrait rentrer et on garde Brand pour jouer avec Selma , quand même surpris que Dijon ne mette pas le double bus et surtout ne cherche pas à se débarrasser du ballon mais tente de relancer proprement......
Comme dis J36 , les tribunes sont vides , c'est terrible de voir que même les jeunes ne suivent pas cette discipline....
Bon le jeu ne m'a pas emballé car trop d'imprécisions dans les passes , a la 36éme on voyait 5 fenottes marcher , le constat est là qu'il faut mettre de la jeunesse au milieu pour faire bouger les lignes.
Un péno ?
Inutile ?
Et oui !
Sortez la !
😁
L'important est de persévérer !
Même le jeu de tête ne donne plus rien ! Leur point fort naguère. Comme chez les garçons, les corners sont à zapper...
Quelle talent Yoahnness
Tout est à l'avenant de la tête de Melchie. Pas de punch !
Ada qui ronchonne constamment 🤣
Nos Lyonnaises vont finir au fil des matches par apparaître de plus en plus vulnérables.
C’est n’importe quoi en relance
Oh ! quel but ! 3-0.
Dis moi tout, j'arrive à l'instant ?....
Pas d'image .
Selma a mis son corner direct dans la cage ! Sinon, pas besoin de beaucoup d'images, il n'y a pas grand chose à voir.
Pigeons, gants, poteaux... Tout y est ! À force de rarement tirer, on perd la pratique.
Coup franc réussi mais coup de pied dans l'eau, hors-jeu.
C'était quand , la dernière fois qu'Ada a marqué sur pénalty ??
A l'époque de son Ballon d'or. Après, tirs de plomb sur pénalty.
Le dernier qu'elle avait tiré avec la Norvège, contre le Brésil, en novembre dernier. Sinon, elle restait sur 7 pénaltys réussis sur 7 avec l'OL en match. 8/9 en incluant les séances de tàb (1 loupé en CDF en 24/25, un réussi en UWCL en 22/23).
Donc non, ses derniers pénaltys réussis ne datent pas de son Ballon d'Or, mais il semble opportun de toujours tirer à boulets rouges sur cette joueuse.
Nous n'avons plus de femmes de tête.
Pourtant elles ont des têtes de femmes
Un clean sheet de plus pour Belhadj et comme prévu Dijon n'existe plus en 2éme , jambes trop lourdes.....
Ada n'aura pas son triplé ! Quand on rate deux pénos... Ça aurait fait quatre !
Deux pénaltys ?
Pas d'arrêt de jeu ???
Comme contre l'OM !
On va finir ce match avec des blessées
Les tirs lyonnais, ne m'en parlez plus ce soir...
Elles sont en Finale 👏
La spéciale MAK !
Je lis des trucs... Très mauvais match, bla bla bla. 0-4 à l'extérieur, avec un pénalty loupé. Vraiment, l'OL était en vrai danger. Attention, on va en perdre un paquet de matchs en France en faisant ce type de performances...