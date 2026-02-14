Malmené en début de match, OL Lyonnes a réussi à faire le break avant la mi-temps. Les Lyonnaises seront bien au rendez-vous de la finale de la Coupe LFFP, le 14 mars prochain.
Mission accomplie en Côte-d'Or ! Pour la manière, on repassera, mais ce samedi, le principal est ailleurs. En demi-finale de la Coupe LFFP, la formation lyonnaise a assuré l'essentiel en s'imposant contre Dijon (0-4). Un succès qui permet à Jonatan Giraldez de connaitre une première finale dans son aventure rhodanienne, le 14 mars prochain à Abidjan. L'entraîneur espagnol remerciera très certainement Ada Hegerberg qui a sorti son équipe d'un très mauvais pas. Grâce à la Norvégienne, OL Lyonnes s'est sorti d'un très mauvais début de match, probablement surpris des intentions dijonnaises.
Sombath sort sur blessure
Quand Jonatan Giraldez pouvait s'attendre à une stratégie adverse plutôt défensive, ce ne fut pas le cas. Le côté droit d'Ashley Lawrence a été ciblé, poussant même la Canadienne à écoper rapidement d'un avertissement. Mais l'expérience ne s'achète pas et contre le cours du jeu, les Fenottes ont ouvert la marque. Sur un bon pressing, Hegerberg a poussé la défenseuse dijonnaise à la faute et a devancé la gardienne pour inscrire le 1-0 (16e). C'est ensuite en renard des surfaces que la Ballon d'Or a profité d'une frappe de Dumornay relâchée pour faire le break (0-2, 33e). Un moindre mal pour les Lyonnaises qui ont du mal à déployer leur jeu et qui ont en plus perdu Alice Sombath sur blessure dès la 18e minute.
Une affiche contre le PSG en finale
Avec un score flatteur à la pause, OL Lyonnes a fait le plus dur face à une équipe du DFCO forcément groggy par ces deux buts encaissés malgré de belles intentions. La seconde période a été plus dans la maitrise pour les coéquipières de Lindsey Heaps même si tout ne fut pas parfait à l'image de cette soirée. Toutefois, en enroulant parfaitement un corner au premier poteau et bien aidé par le laxisme bourguignon, Selma Bacha a scellé la victoire après l'heure de jeu (0-3, 65e). Entrée en jeu, Marie-Antoinette Katoto a poursuivi sa belle série avec une Madjer bien sentie sur un centre de la latérale. Le 14 mars prochain, OL Lyonnes sera bien au rendez-vous de la première finale de la Coupe LFFP à Abidjan face au PSG.
Match pas très passionnant, on retiendra la victoire uniquement pour dire qu'on est allé chercher cette coupe de la ligue.
De Côte d'Or on passe a celle d'Ivoire , bon ça fera une balade mais qui va diffuser ?
En espérant que rien n'empêchera d'y voir une victoire !
Bon match en général, disputé sans relâchement, pendant les 90 mn et, mis à part le premier 1/4 d'heure, dans le froid, les Fenottes ont dominé tout le match.
Dommage que Alice Sombath soit sortie sur blessure qui, je l'espère, ne sera pas trop grave, cela gâche un peu le plaisir de la victoire, qui fera voyager les Fenottes en Afrique, pour aller disputer la finale, contre notre adversaire préféré.
Une petite note personnelle, je n'aurais pas fait tirer le péno par Ada.
Bonne fin de soirée à toutes et tous.
Dede elle voulait son triplé, on voyait bien sur le terrain elle ronchonnait sans arrêt 😂
Ils parlent du match : 😉une sorte de résumé 🤗
https://www.flashscore.fr/actualites/l-ol-lyonnes-ecrase-dijon-et-rejoint-le-psg-en-finale-de-la-premiere-coupe-lffp/E3bYmjL6/