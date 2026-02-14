Malmené en début de match, OL Lyonnes a réussi à faire le break avant la mi-temps. Les Lyonnaises seront bien au rendez-vous de la finale de la Coupe LFFP, le 14 mars prochain.

Mission accomplie en Côte-d'Or ! Pour la manière, on repassera, mais ce samedi, le principal est ailleurs. En demi-finale de la Coupe LFFP, la formation lyonnaise a assuré l'essentiel en s'imposant contre Dijon (0-4). Un succès qui permet à Jonatan Giraldez de connaitre une première finale dans son aventure rhodanienne, le 14 mars prochain à Abidjan. L'entraîneur espagnol remerciera très certainement Ada Hegerberg qui a sorti son équipe d'un très mauvais pas. Grâce à la Norvégienne, OL Lyonnes s'est sorti d'un très mauvais début de match, probablement surpris des intentions dijonnaises.

Sombath sort sur blessure

Quand Jonatan Giraldez pouvait s'attendre à une stratégie adverse plutôt défensive, ce ne fut pas le cas. Le côté droit d'Ashley Lawrence a été ciblé, poussant même la Canadienne à écoper rapidement d'un avertissement. Mais l'expérience ne s'achète pas et contre le cours du jeu, les Fenottes ont ouvert la marque. Sur un bon pressing, Hegerberg a poussé la défenseuse dijonnaise à la faute et a devancé la gardienne pour inscrire le 1-0 (16e). C'est ensuite en renard des surfaces que la Ballon d'Or a profité d'une frappe de Dumornay relâchée pour faire le break (0-2, 33e). Un moindre mal pour les Lyonnaises qui ont du mal à déployer leur jeu et qui ont en plus perdu Alice Sombath sur blessure dès la 18e minute.

Une affiche contre le PSG en finale

Avec un score flatteur à la pause, OL Lyonnes a fait le plus dur face à une équipe du DFCO forcément groggy par ces deux buts encaissés malgré de belles intentions. La seconde période a été plus dans la maitrise pour les coéquipières de Lindsey Heaps même si tout ne fut pas parfait à l'image de cette soirée. Toutefois, en enroulant parfaitement un corner au premier poteau et bien aidé par le laxisme bourguignon, Selma Bacha a scellé la victoire après l'heure de jeu (0-3, 65e). Entrée en jeu, Marie-Antoinette Katoto a poursuivi sa belle série avec une Madjer bien sentie sur un centre de la latérale. Le 14 mars prochain, OL Lyonnes sera bien au rendez-vous de la première finale de la Coupe LFFP à Abidjan face au PSG.