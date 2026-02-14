Actualités
Kadidiatou Diani et Ada Hegerberg (OL Lyonnes)
Kadidiatou Diani et Ada Hegerberg (OL Lyonnes) (Photo by Pauline Figuet/Getty Images) (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Coupe LFFP : Hegerberg porte OL Lyonnes à Dijon pour filer en finale

  • par David Hernandez
  • 6 Commentaires

    • Malmené en début de match, OL Lyonnes a réussi à faire le break avant la mi-temps. Les Lyonnaises seront bien au rendez-vous de la finale de la Coupe LFFP, le 14 mars prochain.

    Mission accomplie en Côte-d'Or ! Pour la manière, on repassera, mais ce samedi, le principal est ailleurs. En demi-finale de la Coupe LFFP, la formation lyonnaise a assuré l'essentiel en s'imposant contre Dijon (0-4). Un succès qui permet à Jonatan Giraldez de connaitre une première finale dans son aventure rhodanienne, le 14 mars prochain à Abidjan. L'entraîneur espagnol remerciera très certainement Ada Hegerberg qui a sorti son équipe d'un très mauvais pas. Grâce à la Norvégienne, OL Lyonnes s'est sorti d'un très mauvais début de match, probablement surpris des intentions dijonnaises.

    Sombath sort sur blessure

    Quand Jonatan Giraldez pouvait s'attendre à une stratégie adverse plutôt défensive, ce ne fut pas le cas. Le côté droit d'Ashley Lawrence a été ciblé, poussant même la Canadienne à écoper rapidement d'un avertissement. Mais l'expérience ne s'achète pas et contre le cours du jeu, les Fenottes ont ouvert la marque. Sur un bon pressing, Hegerberg a poussé la défenseuse dijonnaise à la faute et a devancé la gardienne pour inscrire le 1-0 (16e). C'est ensuite en renard des surfaces que la Ballon d'Or a profité d'une frappe de Dumornay relâchée pour faire le break (0-2, 33e). Un moindre mal pour les Lyonnaises qui ont du mal à déployer leur jeu et qui ont en plus perdu Alice Sombath sur blessure dès la 18e minute.

    Une affiche contre le PSG en finale

    Avec un score flatteur à la pause, OL Lyonnes a fait le plus dur face à une équipe du DFCO forcément groggy par ces deux buts encaissés malgré de belles intentions. La seconde période a été plus dans la maitrise pour les coéquipières de Lindsey Heaps même si tout ne fut pas parfait à l'image de cette soirée. Toutefois, en enroulant parfaitement un corner au premier poteau et bien aidé par le laxisme bourguignon, Selma Bacha a scellé la victoire après l'heure de jeu (0-3, 65e). Entrée en jeu, Marie-Antoinette Katoto a poursuivi sa belle série avec une Madjer bien sentie sur un centre de la latérale. Le 14 mars prochain, OL Lyonnes sera bien au rendez-vous de la première finale de la Coupe LFFP à Abidjan face au PSG.

    à lire également
    Roman Yaremchuk, nouvel attaquant de l'OL
    OL - Nice : première convocation pour Yaremchuk, Tolisso de retour
    6 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 14 Fév 26 à 20 h 58

      Match pas très passionnant, on retiendra la victoire uniquement pour dire qu'on est allé chercher cette coupe de la ligue.

      Signaler
    2. Avatar
      brad - sam 14 Fév 26 à 21 h 00

      De Côte d'Or on passe a celle d'Ivoire , bon ça fera une balade mais qui va diffuser ?

      Signaler
      1. dede74
        dede74 - sam 14 Fév 26 à 21 h 06

        En espérant que rien n'empêchera d'y voir une victoire !

        Signaler
    3. dede74
      dede74 - sam 14 Fév 26 à 21 h 04

      Bon match en général, disputé sans relâchement, pendant les 90 mn et, mis à part le premier 1/4 d'heure, dans le froid, les Fenottes ont dominé tout le match.
      Dommage que Alice Sombath soit sortie sur blessure qui, je l'espère, ne sera pas trop grave, cela gâche un peu le plaisir de la victoire, qui fera voyager les Fenottes en Afrique, pour aller disputer la finale, contre notre adversaire préféré.
      Une petite note personnelle, je n'aurais pas fait tirer le péno par Ada.
      Bonne fin de soirée à toutes et tous.

      Signaler
      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - sam 14 Fév 26 à 21 h 15

        Dede elle voulait son triplé, on voyait bien sur le terrain elle ronchonnait sans arrêt 😂

        Signaler
    4. isabielle
      isabielle - sam 14 Fév 26 à 21 h 14

      Ils parlent du match : 😉une sorte de résumé 🤗
      https://www.flashscore.fr/actualites/l-ol-lyonnes-ecrase-dijon-et-rejoint-le-psg-en-finale-de-la-premiere-coupe-lffp/E3bYmjL6/

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kadidiatou Diani et Ada Hegerberg (OL Lyonnes)
    Coupe LFFP : Hegerberg porte OL Lyonnes à Dijon pour filer en finale 20:53
    Roman Yaremchuk, nouvel attaquant de l'OL
    OL - Nice : première convocation pour Yaremchuk, Tolisso de retour 19:32
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Revviez Dijon - OL Lyonnes 18:53
    Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
    Dijon - OL Lyonnes : Hegerberg en pointe, Damaris au milieu 18:03
    Samy Saci, nouvel entraîneur des U17 de l'OL
    OL Académie : les U17 font un très gros coup contre Sochaux 17:00
    Corner Nice - OL
    L'OL devra se méfier d'un Nice "plus agressif défensivement" 15:20
    Pavel Sulc lors de Young Boys Berne - OL
    OL - Nice : Claude Puel fan de Pavel Sulc 14:30
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    OL : Fonseca ne fait pas une fixation sur le record 13:20
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    TKYDG du 31 mars
    OL - Médias : abonnez-vous à notre compte TikTok 12:30
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Dijon - OL Lyonnes : Giraldez n’a pas voulu "créer une pression différente" 11:45
    Melvin Bard, buteur lors de Nice - OL
    OL - Nice : pas de retour de Bard à Décines 11:00
    Tyler Morton buteur lors de Lille - OL
    Grâce à l’OL, Morton espère atteindre l’Angleterre 10:15
    Endrick et Afonso Moreira après Lille - OL
    Exclusif - Fonseca : "L’OL n’est pas dépendant d’Endrick" 09:30
    Afonso Moreira célébrant son but lors d'OL - Strasbourg
    Ligue 1 : Afonso Moreira (OL) nommé pour une récompense individuelle 08:45
    Dante, capitaine de l'OGC Nice
    Avant OL - Nice, Dante rappelle les "erreurs" d’arbitrage passées 08:00
    John Textor, président et propriétaire de l'OL
    Ares veut que Textor règle le reste de sa dette pour le rachat de l’OL 07:30
    Morton face à Boga (Nice - OL)
    Morton (OL) : "Ce serait un record incroyable, mais c'est un long chemin" 13/02/26
    Wendie Renard sur son penalty lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    Coupe LFFP : OL Lyonnes toujours sans Renard à Dijon 13/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut