Suivez Dijon - OL Lyonnes en direct

Ce samedi se tient la demi-finale entre Dijon et OL Lyonnes. En jeu, une place en finale de la Coupe LFFP le 14 mars prochain à Abidjan. Suivez en direct cette rencontre sur Olympique-et-Lyonnais, via la chaîne YouTube de la Première Ligue.
Une soirée foot en amoureux. Ce samedi, la LFFP offre la possibilité aux couples de vivre une Saint-Valentin particulière avec la demi-finale de la Coupe LFFP entre Dijon et OL Lyonnes. Le coup d'envoi est prévu à 19h avec Maika Vanderstichel au sifflet. Dans cette saison, Jonatan Giráldez et ses joueuses ont l'opportunité de se qualifier pour une première finale. Personne ne veut la laisser passer, mais il faudra faire preuve de sérieux contre des Dijonnaises, à la maison et qui ont la possibilité de faire un exploit historique. Grâce au YouTube de la Première Ligue, vous pouvez suivre en direct cette rencontre entre le DFCO et OL Lyonnes sur Olympique-et-Lyonnais.
Allez les fenottes, en avant pour soulever prochainement la coupe.
Deux fils pour commenter... Dur, dur.
Ça fait longtemps que j'avais pas vu une équipe adverse attaquée comme ça.
Oui pas simple, du coup je reste en dessous de la retransmission plus facile.
Normal que Brand ailière droit vienne suppléer la latérale gauche ? ce football là
Un début timoré de nos fennotes
HS L'OM concède le nul sur péno à la dernière minute face à Strasbourg.
On sera tjs troisième quoiqu'il arrive demain soir.
Pour le moment Dijon joue mieux.Il faut se réveiller.
Ici, les meilleures actions sont dijonaises... Timide début de match de nos Fenottes.
C'est la St Valentin qui empêche les fenottes de rentrer dans leur match ?
Et but de ada 🙂
Il faut un cadeau pour qu’on marque
But de Ada !!!
Bien joué la renarde 🎉
Dijon nous a vraiment donné ce but, mais il fallait être là pour le mettre au fond des filets
Ah non pas Alice
J'espère que ce n'est pas grave pour elle.
Damaris est descendu en DC et Yoannes en 6
Brand ne réussit pas trop en percussion mais abat du boulot défensivement
Premier tir des Fenottes et ça fait but
Ada réussit son match pendant que Beccho se cache pour l'instant
Becho invisible... Elle joue ?
Doublé pour la chasseuse de but 🙂
Bon ben voilà un deuxième de Ada, facile mais un but quand même
Ada, le doublé.
Tribune quasiment vide, pour une demi-finale c'est bien dommage.