Suivez Dijon - OL Lyonnes en direct

  • par David Hernandez
    • Ce samedi se tient la demi-finale entre Dijon et OL Lyonnes. En jeu, une place en finale de la Coupe LFFP le 14 mars prochain à Abidjan. Suivez en direct cette rencontre sur Olympique-et-Lyonnais, via la chaîne YouTube de la Première Ligue.

    Une soirée foot en amoureux. Ce samedi, la LFFP offre la possibilité aux couples de vivre une Saint-Valentin particulière avec la demi-finale de la Coupe LFFP entre Dijon et OL Lyonnes. Le coup d'envoi est prévu à 19h avec Maika Vanderstichel au sifflet. Dans cette saison, Jonatan Giráldez et ses joueuses ont l'opportunité de se qualifier pour une première finale. Personne ne veut la laisser passer, mais il faudra faire preuve de sérieux contre des Dijonnaises, à la maison et qui ont la possibilité de faire un exploit historique. Grâce au YouTube de la Première Ligue, vous pouvez suivre en direct cette rencontre entre le DFCO et OL Lyonnes sur Olympique-et-Lyonnais.

    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 14 Fév 26 à 18 h 59

      Allez les fenottes, en avant pour soulever prochainement la coupe.

      1. janot06
        janot06 - sam 14 Fév 26 à 19 h 02

        Deux fils pour commenter... Dur, dur.

    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 14 Fév 26 à 19 h 06

      Ça fait longtemps que j'avais pas vu une équipe adverse attaquée comme ça.

      Oui pas simple, du coup je reste en dessous de la retransmission plus facile.

    3. Avatar
      brad - sam 14 Fév 26 à 19 h 11

      Normal que Brand ailière droit vienne suppléer la latérale gauche ? ce football là

    4. gone69
      gone69 - sam 14 Fév 26 à 19 h 13

      Un début timoré de nos fennotes

    5. janot06
      janot06 - sam 14 Fév 26 à 19 h 15

      HS L'OM concède le nul sur péno à la dernière minute face à Strasbourg.
      On sera tjs troisième quoiqu'il arrive demain soir.

    6. Avatar
      JackP - sam 14 Fév 26 à 19 h 16

      Pour le moment Dijon joue mieux.Il faut se réveiller.

    7. janot06
      janot06 - sam 14 Fév 26 à 19 h 16

      Ici, les meilleures actions sont dijonaises... Timide début de match de nos Fenottes.

    8. Avatar
      brad - sam 14 Fév 26 à 19 h 17

      C'est la St Valentin qui empêche les fenottes de rentrer dans leur match ?

    9. gone69
      gone69 - sam 14 Fév 26 à 19 h 17

      Et but de ada 🙂

    10. Avatar
      JackP - sam 14 Fév 26 à 19 h 17

      Il faut un cadeau pour qu’on marque

    11. janot06
      janot06 - sam 14 Fév 26 à 19 h 18

      But de Ada !!!

    12. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 14 Fév 26 à 19 h 18

      Bien joué la renarde 🎉

    13. Avatar
      brad - sam 14 Fév 26 à 19 h 19

      Dijon nous a vraiment donné ce but, mais il fallait être là pour le mettre au fond des filets

    14. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 14 Fév 26 à 19 h 20

      Ah non pas Alice

    15. janot06
      janot06 - sam 14 Fév 26 à 19 h 20

      YouTube et ses pubs de m*rde en plein match... 😡😡😡

      1. seb.66
        seb.66 - sam 14 Fév 26 à 19 h 40

        Et Adblockplus ?

    16. janot06
      janot06 - sam 14 Fév 26 à 19 h 21

      J'espère que ce n'est pas grave pour elle.

    17. Avatar
      brad - sam 14 Fév 26 à 19 h 25

      Damaris est descendu en DC et Yoannes en 6

    18. Avatar
      brad - sam 14 Fév 26 à 19 h 30

      Brand ne réussit pas trop en percussion mais abat du boulot défensivement

    19. Avatar
      JackP - sam 14 Fév 26 à 19 h 33

      Premier tir des Fenottes et ça fait but

    20. Avatar
      brad - sam 14 Fév 26 à 19 h 33

      Ada réussit son match pendant que Beccho se cache pour l'instant

      1. janot06
        janot06 - sam 14 Fév 26 à 19 h 35

        Becho invisible... Elle joue ?

    21. gone69
      gone69 - sam 14 Fév 26 à 19 h 34

      Doublé pour la chasseuse de but 🙂

    22. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 14 Fév 26 à 19 h 34

      Bon ben voilà un deuxième de Ada, facile mais un but quand même

    23. janot06
      janot06 - sam 14 Fév 26 à 19 h 34

      Ada, le doublé.

    24. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 14 Fév 26 à 19 h 36

      Tribune quasiment vide, pour une demi-finale c'est bien dommage.

