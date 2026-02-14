Suivez Dijon - OL Lyonnes en direct

Ce samedi se tient la demi-finale entre Dijon et OL Lyonnes. En jeu, une place en finale de la Coupe LFFP le 14 mars prochain à Abidjan. Suivez en direct cette rencontre sur Olympique-et-Lyonnais, via la chaîne YouTube de la Première Ligue.

Une soirée foot en amoureux. Ce samedi, la LFFP offre la possibilité aux couples de vivre une Saint-Valentin particulière avec la demi-finale de la Coupe LFFP entre Dijon et OL Lyonnes. Le coup d'envoi est prévu à 19h avec Maika Vanderstichel au sifflet. Dans cette saison, Jonatan Giráldez et ses joueuses ont l'opportunité de se qualifier pour une première finale. Personne ne veut la laisser passer, mais il faudra faire preuve de sérieux contre des Dijonnaises, à la maison et qui ont la possibilité de faire un exploit historique. Grâce au YouTube de la Première Ligue, vous pouvez suivre en direct cette rencontre entre le DFCO et OL Lyonnes sur Olympique-et-Lyonnais.