Actualités
Nicolas Tagliafico au duel avec Hamza Igamane lors de Lille - OL
Nicolas Tagliafico au duel avec Hamza Igamane lors de Lille – OL (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Kluivert, Fofana, Tagliafico… Le point sur les blessés de l’OL

  • par David Hernandez
  • 10 Commentaires

    • Ce dimanche, Paulo Fonseca pourra compter sur le retour de Corentin Tolisso et la première de Roman Yaremchuk. Néanmoins, l'entraîneur de l'OL compte encore ses blessés pour la venue de Nice.

    C'est désormais une introduction qui prend de plus en plus de temps. À chaque conférence de presse, Paulo Fonseca attaque avec le point infirmerie de son groupe avant chaque match. Le moins qu'on puisse dire est que depuis plusieurs semaines la liste est plutôt longue. Ce dimanche, l'entraîneur de l'OL pourra s'appuyer sur Corentin Tolisso, absent depuis la deuxième mi-temps à Metz, mais aussi sur Roman Yaremchuk, arrivé il y a dix jours mais qui s'était contenté d'un travail en salle pour sa première semaine. Deux bonnes nouvelles qui ne cachent pas l'état physique des Lyonnais. En gagnant deux retours, Fonseca a de l'autre côté perdu un joueur avec Afonso Moreira, en plus de la suspension d'Endrick.

    Une avancée positive pour Fofana et Nuamah

    Les deux ailiers ne seront pas les seuls absents dominicaux contre l'OGC Nice. Ils sont simplement les derniers en date d'un groupe déjà bien plombé. Seulement, Fonseca a joué la carte de l'optimisme en faisant l'état des lieux chez les blessés. Ruben Kluivert, qui s'est entraîné individuellement vendredi matin, est "attendu la semaine prochaine", tout comme Nicolas Tagliafico qui a également commencé sa reprise individuelle. À savoir s'ils seront assez remis pour postuler pour le déplacement à Strasbourg ou si l'OM est une date plus plausible.

    Le choc des Olympiques se fera sans Malick Fofana et Ernest Nuamah. "Ça semble bien trop juste" mais les deux ailiers pourraient bien faire leur retour à l'entraînement collectif au moment de la préparation de ce match du 1er mars. Une bonne nouvelle dans une mauvaise. De son côté, Orel Mangala, qui court par ailleurs de son côté, devrait "reprendre en fin de semaine prochaine", selon son coach. L'OL est encore loin d'être au complet, mais les choses devraient évoluer positivement dans les semaines à venir...

    à lire également
    Morton face à Boga (Nice - OL)
    Morton (OL) : "Ce serait un record incroyable, mais c'est un long chemin"
    10 commentaires
    1. Avatar
      Dark phalus - ven 13 Fév 26 à 17 h 40

      Greif
      AMN Mata Niakhaté Abner
      Morton Tessman
      Nartey Sulc Tolisso
      Himbert

      Signaler
    2. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - ven 13 Fév 26 à 17 h 41

      A la lecture de cet article, je reste optimiste pour Mars! Le match contre Nice par contre est le match de tous les dangers! Ensuite, nous allons bénéficier des retours d'ENDRICK, peut être KUIVERT contre Strasbourg , pour Marseille Tagliafico et Moreira devrait être opérationnel ce qui donnerait une belle équipe sur le papier. Ensuite, Fofana et Ernest N. Alors là, c'est le PIED .....malheur aux adversaires....

      Signaler
    3. Avatar
      gOLdorak - ven 13 Fév 26 à 17 h 53

      On va jouer sans ailier contre Nice, et sans un joueur capable de s'infiltrer dans la défense. Ca commence à sérieusement rappeler le mois de novembre.

      Signaler
      1. Avatar
        olgoneforever - ven 13 Fév 26 à 18 h 31

        Compliqué pour nous face aux aiglons.
        Strasbourg ne sera pas une balade non plus et je vais les regarder demain contre les sardines en espérant qu'ils fassent un truc pour nous . Et ce serait une sorte d'excuse après l'attentat que nous savons .
        Je me projette aussi vers l' olympico comme on doit dire . J'espère que Fofana sera remis car Moreira qui J'espère sera au top risque de se faire découper par Médina !
        Ça sera sûrement cho ce choc!

        Signaler
    4. j.f.ol
      j.f.ol - ven 13 Fév 26 à 18 h 10

      En parlant de blessés
      Des antifas ont assassiné un jeune de 23 ans a Lyon, peut être un p'tit mot de compassion de certains ici amis avec ces terroristes la ?

      Signaler
      1. MICAL
        MICAL - ven 13 Fév 26 à 18 h 24

        Certainement un malheureux concours de circonstances ,la victime s'étant probablement jetée sous les pieds des agresseurs.

        Signaler
      2. Avatar
        gOLdorak - ven 13 Fév 26 à 18 h 29

        Source?

        Signaler
        1. j.f.ol
          j.f.ol - ven 13 Fév 26 à 18 h 39

          Tu trouveras facilement, j'ai vu qu'aulas avait bien réagit, nos médias pour l'instant se font discrets, pas la bonne victime une fois de plus, la routine ...

        2. Avatar
          gOLdorak - ven 13 Fév 26 à 18 h 48

          Excuse-moi, je ne retrouve pas ton message d'indignation pour nous parler du maghrébin de 21 ans retrouvé noyé dans un étang près de Lyon. Je suppose que ça n'a strictement rien à voir avec l'indignation hyper-sélective d'un militant d'extrême-droite qui ne s'intéresse qu'aux victimes blanches?

        3. Avatar
          gOLdorak - ven 13 Fév 26 à 18 h 52

          (au passage, je te signale que le militant d'extrême-droite tabassé auquel tu fais référence, contrairement à ce que tu affirmes, n'est pas mort – tous les articles parlent de "pronostic vital engagé", mais il est encore en vie).

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Morton face à Boga (Nice - OL)
    Morton (OL) : "Ce serait un record incroyable, mais c'est un long chemin" 18:50
    Wendie Renard sur son penalty lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    Coupe LFFP : OL Lyonnes toujours sans Renard à Dijon 18:08
    Nicolas Tagliafico au duel avec Hamza Igamane lors de Lille - OL
    Kluivert, Fofana, Tagliafico… Le point sur les blessés de l’OL 17:28
    Feerine Belhadj, gardienne de l'OL
    Dijon - OL Lyonnes : Belhadj va encore enchaîner 16:12
    Endrick (OL) face à Tabibou (Nantes)
    OL : Fonseca toujours pas d’accord avec le rouge d’Endrick 14:58
    Afonso Moreira lors d'OL - Lille
    OL - Nice : Afonso Moreira forfait, Yaremchuk et Tolisso postulent 13:39
    Ruben Kluivert lors d'OL - Metz
    Avant OL - Nice, Kluivert n'a pas encore repris avec le groupe 12:13
    Alice Sombath contre Dijon
    Coupe LFFP : "Le temps sera l’allié" de Dijon contre OL Lyonnes 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ada Hegerberg lors d'OL - Wolfsburg.
    Ligue des champions : Wolfsburg reste encore en vie pour affronter OL Lyonnes 10:15
    Les joueurs de l'OL célébrant avec les supporters après la victoire contre le PAOK
    Cinq joueurs de l'OL en dédicaces le mercredi 25 février 09:30
    OL Académie : le programme du week-end 08:45
    Ingrid Engen lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    Engen (OL Lyonnes) : "Je voulais vivre de l'intérieur cette culture de la gagne" 08:00
    Adryelson, défenseur de l'OL
    Mercato : de l’argent pour l’OL grâce à Adryelson ? 07:30
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    Challenge Espoirs FFF : l'OL gagne sans jouer face à Nice 12/02/26
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    OL - Nice : deux utilisations bien différentes des changements 12/02/26
    Elye Wahi exclu lors de Clermont - Lens
    L'OL devra surveiller Elye Wahi (Nice) 12/02/26
    OL : abonnez-vous à notre chaîne YouTube 12/02/26
    Pavel Sulc après son but lors d'OL - Le Havre
    OL : Pavel Šulc déjà tout près du top 100 des meilleurs buteurs 12/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut