Kluivert, Fofana, Tagliafico… Le point sur les blessés de l’OL

Ce dimanche, Paulo Fonseca pourra compter sur le retour de Corentin Tolisso et la première de Roman Yaremchuk. Néanmoins, l'entraîneur de l'OL compte encore ses blessés pour la venue de Nice.
C'est désormais une introduction qui prend de plus en plus de temps. À chaque conférence de presse, Paulo Fonseca attaque avec le point infirmerie de son groupe avant chaque match. Le moins qu'on puisse dire est que depuis plusieurs semaines la liste est plutôt longue. Ce dimanche, l'entraîneur de l'OL pourra s'appuyer sur Corentin Tolisso, absent depuis la deuxième mi-temps à Metz, mais aussi sur Roman Yaremchuk, arrivé il y a dix jours mais qui s'était contenté d'un travail en salle pour sa première semaine. Deux bonnes nouvelles qui ne cachent pas l'état physique des Lyonnais. En gagnant deux retours, Fonseca a de l'autre côté perdu un joueur avec Afonso Moreira, en plus de la suspension d'Endrick.
Une avancée positive pour Fofana et Nuamah
Les deux ailiers ne seront pas les seuls absents dominicaux contre l'OGC Nice. Ils sont simplement les derniers en date d'un groupe déjà bien plombé. Seulement, Fonseca a joué la carte de l'optimisme en faisant l'état des lieux chez les blessés. Ruben Kluivert, qui s'est entraîné individuellement vendredi matin, est "attendu la semaine prochaine", tout comme Nicolas Tagliafico qui a également commencé sa reprise individuelle. À savoir s'ils seront assez remis pour postuler pour le déplacement à Strasbourg ou si l'OM est une date plus plausible.
Le choc des Olympiques se fera sans Malick Fofana et Ernest Nuamah. "Ça semble bien trop juste" mais les deux ailiers pourraient bien faire leur retour à l'entraînement collectif au moment de la préparation de ce match du 1er mars. Une bonne nouvelle dans une mauvaise. De son côté, Orel Mangala, qui court par ailleurs de son côté, devrait "reprendre en fin de semaine prochaine", selon son coach. L'OL est encore loin d'être au complet, mais les choses devraient évoluer positivement dans les semaines à venir...
Greif
AMN Mata Niakhaté Abner
Morton Tessman
Nartey Sulc Tolisso
Himbert
A la lecture de cet article, je reste optimiste pour Mars! Le match contre Nice par contre est le match de tous les dangers! Ensuite, nous allons bénéficier des retours d'ENDRICK, peut être KUIVERT contre Strasbourg , pour Marseille Tagliafico et Moreira devrait être opérationnel ce qui donnerait une belle équipe sur le papier. Ensuite, Fofana et Ernest N. Alors là, c'est le PIED .....malheur aux adversaires....
On va jouer sans ailier contre Nice, et sans un joueur capable de s'infiltrer dans la défense. Ca commence à sérieusement rappeler le mois de novembre.
Compliqué pour nous face aux aiglons.
Strasbourg ne sera pas une balade non plus et je vais les regarder demain contre les sardines en espérant qu'ils fassent un truc pour nous . Et ce serait une sorte d'excuse après l'attentat que nous savons .
Je me projette aussi vers l' olympico comme on doit dire . J'espère que Fofana sera remis car Moreira qui J'espère sera au top risque de se faire découper par Médina !
Ça sera sûrement cho ce choc!
En parlant de blessés
Des antifas ont assassiné un jeune de 23 ans a Lyon, peut être un p'tit mot de compassion de certains ici amis avec ces terroristes la ?
Certainement un malheureux concours de circonstances ,la victime s'étant probablement jetée sous les pieds des agresseurs.
Source?
Tu trouveras facilement, j'ai vu qu'aulas avait bien réagit, nos médias pour l'instant se font discrets, pas la bonne victime une fois de plus, la routine ...
Excuse-moi, je ne retrouve pas ton message d'indignation pour nous parler du maghrébin de 21 ans retrouvé noyé dans un étang près de Lyon. Je suppose que ça n'a strictement rien à voir avec l'indignation hyper-sélective d'un militant d'extrême-droite qui ne s'intéresse qu'aux victimes blanches?
(au passage, je te signale que le militant d'extrême-droite tabassé auquel tu fais référence, contrairement à ce que tu affirmes, n'est pas mort – tous les articles parlent de "pronostic vital engagé", mais il est encore en vie).