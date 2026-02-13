Kluivert, Fofana, Tagliafico… Le point sur les blessés de l’OL

Ce dimanche, Paulo Fonseca pourra compter sur le retour de Corentin Tolisso et la première de Roman Yaremchuk. Néanmoins, l'entraîneur de l'OL compte encore ses blessés pour la venue de Nice.

C'est désormais une introduction qui prend de plus en plus de temps. À chaque conférence de presse, Paulo Fonseca attaque avec le point infirmerie de son groupe avant chaque match. Le moins qu'on puisse dire est que depuis plusieurs semaines la liste est plutôt longue. Ce dimanche, l'entraîneur de l'OL pourra s'appuyer sur Corentin Tolisso, absent depuis la deuxième mi-temps à Metz, mais aussi sur Roman Yaremchuk, arrivé il y a dix jours mais qui s'était contenté d'un travail en salle pour sa première semaine. Deux bonnes nouvelles qui ne cachent pas l'état physique des Lyonnais. En gagnant deux retours, Fonseca a de l'autre côté perdu un joueur avec Afonso Moreira, en plus de la suspension d'Endrick.

Une avancée positive pour Fofana et Nuamah

Les deux ailiers ne seront pas les seuls absents dominicaux contre l'OGC Nice. Ils sont simplement les derniers en date d'un groupe déjà bien plombé. Seulement, Fonseca a joué la carte de l'optimisme en faisant l'état des lieux chez les blessés. Ruben Kluivert, qui s'est entraîné individuellement vendredi matin, est "attendu la semaine prochaine", tout comme Nicolas Tagliafico qui a également commencé sa reprise individuelle. À savoir s'ils seront assez remis pour postuler pour le déplacement à Strasbourg ou si l'OM est une date plus plausible.

Le choc des Olympiques se fera sans Malick Fofana et Ernest Nuamah. "Ça semble bien trop juste" mais les deux ailiers pourraient bien faire leur retour à l'entraînement collectif au moment de la préparation de ce match du 1er mars. Une bonne nouvelle dans une mauvaise. De son côté, Orel Mangala, qui court par ailleurs de son côté, devrait "reprendre en fin de semaine prochaine", selon son coach. L'OL est encore loin d'être au complet, mais les choses devraient évoluer positivement dans les semaines à venir...