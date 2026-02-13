OL - Nice : Afonso Moreira forfait, Yaremchuk et Tolisso postulent

Actualités
    • Touché à l’ischio contre le FC Nantes, Afonso Moreira n’a pas participé à la semaine d’entraînement de l’OL. L’ailier portugais va manquer la réception de Nice avant de faire son retour la semaine prochaine.

    L’hécatombe continue à l’OL. Quand les victoires s'enchaînent, que ce soit en Ligue 1 ou toutes compétitions confondues, les blessures ne cessent de venir garnir les rangs de l’infirmerie lyonnaise. Dimanche, Paulo Fonseca peut avoir le sourire puisque Corentin Tolisso et Roman Yaremchuk postulent, que ce soit pour une place dans le groupe ou pour être dans le onze de départ. Mais, ce sont peut-être bien les seules nouvelles positives pour la formation lyonnaise. Pourquoi ? Car un nouveau joueur s’est ajouté à la liste des indisponibles après le succès à Nantes samedi dernier : Afonso Moreira"Il a eu un petit problème et il ne pourra pas jouer contre Nice. C’est toujours un problème à l’ischio."

    Retour à l'entraînement semaine prochaine pour Moreira

    Remplacé en fin de match après un tacle offensif, l’ailier portugais fera défaut contre Nantes, au même titre qu’Endrick, suspendu. Toutefois, ces absences seront de courte durée. Les deux offensifs devraient être de retour à Strasbourg, une semaine plus tard. C’est une certitude pour le Brésilien qui n’a écopé que d’un match de suspension. Pour son pendant à gauche, Paulo Fonseca assure qu’il fera "son retour à l’entraînement la semaine prochaine et sera prêt" en Alsace. Un peu de positif donc.

    4 commentaires
    1. Avatar
      Olisev - ven 13 Fév 26 à 13 h 47

      Donc match sans ailier, ni à droite ni à gauche ??

      Signaler
    2. DrNelson & Mister Bosz
      DrNelson & Mister Bosz - ven 13 Fév 26 à 13 h 56

      Ah donc ce n'est pas pour rien qu'il se tenait derrière la jambe l'autre jour pendant le match.

      Signaler
    3. Juni38
      Juni38 - ven 13 Fév 26 à 14 h 00

      Et bien voila ça devait arriver , Moreira est blessé lui aussi .
      ils ont tiré sur la corde , et je ne sais pas comment ils vont passer l'enchainement de match en mars , mais ça fait peur .
      Ironie du sort , on a notre tour en 9 dispo mais il n'y aura pas d'ailiers ( je ne compte pas sur guezzal ) !
      Fonseca va devoir encore une fois s'adapter .
      De zerbi a changé 30 fois de compo en 30 matchs , mais non on est pas mal non plus .

      Signaler
    4. janot06
      janot06 - ven 13 Fév 26 à 14 h 12

      Je suis convaincu que les joueurs sauront faire face à cette nouvelle adversité, il y a une telle cohésion dans cette équipe.

      Signaler

