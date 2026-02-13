OL - Nice : Afonso Moreira forfait, Yaremchuk et Tolisso postulent

Touché à l’ischio contre le FC Nantes, Afonso Moreira n’a pas participé à la semaine d’entraînement de l’OL. L’ailier portugais va manquer la réception de Nice avant de faire son retour la semaine prochaine.

L’hécatombe continue à l’OL. Quand les victoires s'enchaînent, que ce soit en Ligue 1 ou toutes compétitions confondues, les blessures ne cessent de venir garnir les rangs de l’infirmerie lyonnaise. Dimanche, Paulo Fonseca peut avoir le sourire puisque Corentin Tolisso et Roman Yaremchuk postulent, que ce soit pour une place dans le groupe ou pour être dans le onze de départ. Mais, ce sont peut-être bien les seules nouvelles positives pour la formation lyonnaise. Pourquoi ? Car un nouveau joueur s’est ajouté à la liste des indisponibles après le succès à Nantes samedi dernier : Afonso Moreira. "Il a eu un petit problème et il ne pourra pas jouer contre Nice. C’est toujours un problème à l’ischio."

Retour à l'entraînement semaine prochaine pour Moreira

Remplacé en fin de match après un tacle offensif, l’ailier portugais fera défaut contre Nantes, au même titre qu’Endrick, suspendu. Toutefois, ces absences seront de courte durée. Les deux offensifs devraient être de retour à Strasbourg, une semaine plus tard. C’est une certitude pour le Brésilien qui n’a écopé que d’un match de suspension. Pour son pendant à gauche, Paulo Fonseca assure qu’il fera "son retour à l’entraînement la semaine prochaine et sera prêt" en Alsace. Un peu de positif donc.