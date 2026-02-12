Challenge Espoirs FFF : l'OL gagne sans jouer face à Nice

Le match du Challenge Espoirs entre l'OL et Nice n'aura pas lieu. La réserve lyonnaise gagne sur pénalité et prend la tête de la poule.

La rencontre devait avoir lieu lundi 2 février. Mais la confrontation entre l'OL et Nice dans le cadre du Challenge Espoirs ne s'est finalement pas déroulée à la date prévue. Et son coup d'envoi ne sera même jamais donné. En effet, la Fédération française de football, qui organise le tournoi, a indiqué ce jeudi que l'Olympique lyonnais était déclaré vainqueur 3-0.

Sans donner l'explication précise, la FFF ajoute que les Niçois ont perdu "sur pénalité". Un résultat pas anodin pour les hommes de Gueïda Fofana dans cette compétition. Avec les quatre points de la victoire, ils passent en tête du mini-championnat (12 unités), devant Marseille (11).

Encore deux matchs à jouer

Mais toutes les formations n'ont pas disputé le même nombre de matchs, et il est donc difficile de se projeter. Il en reste deux aux coéquipiers de Prince Mbatshi dans cette phase de poules, contre Toulouse (2 mars) et Monaco (6 avril). Après quoi les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales.

Rencontre de championnat dimanche pour les Gones

Rappelons que les Rhodaniens participent à cette épreuve non officielle en plus du National 3. Ils comptent quatre succès, dont deux aux tirs au but et une défaite contre Montpellier en novembre (2-1). Battus par le FC Riviera samedi dernier, les Gones chercheront à se rattraper en N3. Ils accueilleront les Corses de Gallia Lucciana dimanche.

Quant au Challenge Espoirs, qui regroupe les réserves de certains clubs professionnels, il sera de retour dans moins d'un mois avec la réception des Toulousains.