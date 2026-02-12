Actualités
Les supporters de Nice lors d'un match de Ligue 1
Les supporters de Nice lors d’un match de Ligue 1 (Photo by Valery HACHE / AFP)

OL - Nice : 500 Niçois acceptés à Décines dimanche

  • par Gwendal Chabas
  • 4 Commentaires

    • Dans un arrêté à venir, la préfecture du Rhône s'apprête à encadrer le déplacement des fans niçois. Ils seront 500 dans le secteur dédié aux visiteurs.

    C'est une affiche très attendue, notamment car elle marque un retour improbable. Dimanche à 20h45, l'OL reçoit le Nice de Claude Puel, son ancien entraîneur entre 2008 et 2011. Au début de la saison, personne n'aurait cru cette chose possible. Et pourtant, c'est bien lui qui dirigera les Niçois devant 500 de ses supporters.

    Le parcage réservé aux visiteurs dans le stade décinois ne sera pas plein. Ce n'est pas du fait des Aiglons, mais bien car la préfecture du Rhône prendra un arrêté imposant une jauge maximale. Un document visant à encadrer leur déplacement et à limiter leurs mouvements. Il fait suite à une réunion ayant eu lieu ce mercredi.

    Les Niçois interdits en ville et aux abords du stade

    Ainsi, seuls les fans voyageant avec les bus depuis la Côte d'Azur seront autorisés. Ils seront escortés à l'aller et au retour aux abords de Lyon par les forces de l'ordre. Il leur sera également interdit de se montrer en ville et à proximité de l'enceinte sportive.

    Lors de cette rencontre, l'Olympique lyonnais visera un 13e succès de rang. En face, l'OGCN a retrouvé un peu de couleurs ces dernières semaines. Loin de sa meilleure forme toutefois, la formation azuréenne viendra néanmoins au Parc OL avec l'intention de faire un coup pour remonter au classement.

    4 commentaires
    1. Avatar
      leroilyon - jeu 12 Fév 26 à 10 h 09

      HS hallucinant cet histoire de Bein qui s'octroie les droits de la coupe du monde sur le dos de Ligue1+ ..
      Nicolas de Tavernost qui démissionne, les fossoyeurs qataris ont encore frapper!

      Signaler
    2. OLVictory
      OLVictory - jeu 12 Fév 26 à 10 h 17

      https://www.eurosport.fr/football/coupe-du-monde/2026/droits-tv-coupe-du-monde-2026-nicolas-de-tavernost-fulmine-apres-la-perte-des-droits-tv-du-mondial-par-ligue-1-les-des-etaient-pipes_sto23269720/story.shtml

      C'est le point de vue de De Tavernost. Peut-être que l'on aura un jour celui des émirs

      Signaler
    3. Avatar
      Gregaussie - jeu 12 Fév 26 à 10 h 21

      Le nouvel entraîneur de l'OM serait...:
      Mr Seguin!
      PS: elle est pas de moi, commentaire sur l'Equipe.fr, mais je le partage, excellent.

      Signaler
      1. OLVictory
        OLVictory - jeu 12 Fév 26 à 11 h 04

        C'est fait, voici les images de son arrivée au vélodrôme

        https://www.youtube.com/shorts/BZuRcdLGWno

        Signaler

