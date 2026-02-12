Actualités
Les joies des joueurs de l'OL contre Brest
(Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ligue 1 : loin des climats inflammables de la concurrence, l'OL garde le cap

  • par Gwendal Chabas

    • Changements d'entraîneur à Marseille, Rennes et Strasbourg, irrégularité à Lille... Au contraire de la concurrence, l'OL trace sa route en Ligue 1 sans faire de vagues.

    Aujourd'hui, tout va bien à Paris, Lens et l'OL. Il n'est donc pas étonnant que ces trois formations soient installées sur le podium de Ligue 1 après 21 journées. Cela reste assez précaire, notamment pour le 3e, qui possède "seulement" trois points d'avance sur Marseille, son plus proche poursuivant. Mais fort de sa série de 12 victoires de rang, il semble en mesure de se mêler à cette lutte.

    Surtout que derrière l'Olympique lyonnais, les autres clubs connaissent de grosses zones de turbulences. Il est rare en effet en championnat que des équipes pourtant bien classées vivent autant de crises plus ou moins poussées. On remarque que Marseille (4e), Rennes (6e) et Strasbourg (7e) ont changé d'entraîneur en cours d'exercice.

    Un climat inflammable à l'OM, avec le départ de Roberto De Zerbi mercredi. Habib Beye a quitté le Stade Rennais lundi, et Gary O'Neil, du fait de la multipropriété, a remplacé Liam Rosenior en janvier au RCSA. Sans parler de Lille (5e) qui traverse une panne de résultats sous couvert d'incertitude quant à l'avenir de Bruno Genesio.

    Passage à vide en octobre-novembre, mais sans conséquence

    S'il a vécu un trou d'air entre octobre et novembre, l'OL n'en est jamais arrivé à un tel point. Principalement car chacun a gardé ses prérogatives. "J’ai une excellente relation avec Matthieu Louis-Jean, Benjamin Charrier et Michael Gerlinger, a encore répété Paulo Fonseca vendredi avant le déplacement à Nantes (0-1). Ils font tout pour améliorer l'effectif et ils ont déjà accompli un très grand travail."

    Cet alignement se ressent ensuite sur le rectangle vert. Les images de communion avec les supporters ne mentent pas. Les joueurs évoquent à chaque fois cette osmose qui leur permet de s'en sortir dans la difficulté. "Il y a eu un grand Olympique lyonnais qui a tout donné et a mis ses tripes sur le terrain, appréciait Clinton Mata après le succès à la Beaujoire. Avec cette mentalité, on peut faire quelque chose."

    À l'opposé du désordre qui règne chez la concurrence, les Rhodaniens avancent, portés par une force collective. "L'état d'esprit, la solidarité et l'âme qui se dégagent de cette équipe attirent le positif", soulignait notre consultant Nicolas Puydebois. Son compère, également ancien footballeur professionnel, Enzo Reale, embrayait : "On sent que les choses tournent en leur faveur actuellement. Mais gagner 12 fois de suite, ce n'est pas anodin. Ils ont envie de se battre les uns pour les autres, ne relâchent. Ils sont soudés, en lien avec le public, et tout cela fait un OL très fort."

    Aucune enflammade à l'OL

    Tout n'est pas parfait dans le jeu, les dernières rencontres ont été difficilement remportées. Il faudra aussi observer comment réagiront Corentin Tolisso et ses coéquipiers au prochain revers. Mais ce vestiaire paraît capable de surmonter les difficultés, comme il le fait actuellement avec les nombreux blessés.

    "Le groupe et le coach sont calmes. On veut donner de la continuité au projet, et cela passe par gagner le match qui vient", a affirmé Matthieu Louis-Jean sur RMC mardi. Refusant de s'enflammer sur d'éventuels titres ou une qualification pour la Ligue des champions, le directeur technique tient le même discours mesuré que le reste du club. Sûrement le meilleur moyen de ne pas s'éparpiller et de rester concentré sur une ligne d'arrivée encore lointaine.

