OL : une direction enfin "alignée" ?

Depuis cet été, flotte un nouveau parfum au-dessus de l'OL. Celui d'un club avec moins de moyens, mais travaillant autrement, et surtout, avec un quatuor décisionnel aux prérogatives claires et respectées.

Ces dernières années, il était devenu assez rare à l'OL que l'on sache précisément qui fait quoi, et où s'arrêtaient les attributions de chacun. On le sait, Jean-Michel Aulas aimait bien suivre, voire mener des dossiers relevant des transferts. Et son successeur, John Textor, livrait en quelque sorte une partie de Football Manager dans le monde réel.

Pour les différents directeurs sportifs et chefs du recrutement, il était parfois difficile de se faire entendre. Mais depuis le tremblement de terre de cet été, les choses semblent avoir changé à Décines. Le patron d'Eagle Football Holding n'a plus de pouvoir décisionnel direct, un rôle qui revient à la présidente, Michele Kang. Son mandat se jugera sur la durée, mais les premiers mois sont pour l'instant synonyme de retour au calme.

Une Michele Kang à l'opposé ou presque de John Textor

La femme d'affaires américaine est d'ailleurs nettement moins interventionniste que son compatriote. "Le travail avec la DNCG était très différent de celui du mercato. Pour les transferts, elle voulait être informée, mais sans interagir dans les discussions techniques. Elle a témoigné d’une grande confiance envers la cellule de recrutement. Avec moi, c'étaient surtout des rapports sur les contraintes imposées par le gendarme financier, raconte Michael Gerlinger. On échangeait quotidiennement. Pour elle, il était essentiel de savoir où nous en étions et vers quelle direction nous allions."

L'Allemand, lui, était un peu sur tous les fronts, entre les contraintes financières et la nécessité de rebâtir un groupe suffisamment compétitif. Tout ne s'est pas déroulé comme espéré, avec notamment l'absence d'un numéro 9 pour remplacer Georges Mikautadze, mais chacun est resté dans sa mission. "Ce que je peux dire, c'est que nous étions tous alignés, affirme Matthieu Louis-Jean. La présidente Michele, Michael, le recrutement avec Benjamin Charrier (responsable de la cellule) et le coach... On a essayé de travailler ensemble sur toutes les cibles que l'on voulait faire venir."

Mettre "les as à leur place"

Cet Olympique lyonnais semble donc disposer de moins de moyens, par la cure d'austérité exigée, mais cela a sûrement permis de redonner à chacun les attributions qui lui revenaient par ses prérogatives. Or, comme on aime à le répéter dans Tant qu'il y aura des Gones, il faut "mettre les as à leur place" pour qu'une machine puisse être bien huilée.

À ce trio, il faut ajouter l'entraîneur, Paolo Fonseca. Impliqué dans la venue des différentes recrues, à l'image de Tyler Morton, le Portugais a plusieurs fois répété que tout le monde tirait dans le même sens aujourd'hui à l'OL. Ce que confirmait Matthieu Louis-Jean. "C'est un coach de très haut niveau. Il s'est adapté à la situation, a bien compris les enjeux. Sans lui, je ne pense pas qu'on y serait arrivé. Je me répète, mais nous avons tous œuvré conjointement car c'était un moment important pour le club", appuie le directeur technique.

Un travail collectif pour redresser la barre

En cette période de restrictions financières, il a tout de même fallu réaliser certains dépassements de fonction. "C'est une des premières fois que je fais un mercato avec un directeur financier à côté de moi pour vérifier toutes les rentrées afin de voir si elles étaient possibles", relève dans un demi-sourire l'ancien défenseur du Havre.

Une disposition vitale pour la pérennité de la formation rhodanienne, même si elle espère pouvoir bénéficier d'un peu plus de latitude dans les mois à venir. Mais pour cela, il faudra poursuivre dans le sens du travail collectif accompli jusqu'à présent.