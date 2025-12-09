OL : Bryan Meyo ne fera pas la CAN avec le Gabon

Pourtant présent dans la dernière liste en novembre, Bryan Meyo ne figure pas dans le groupe du Gabon pour la CAN. L'ailier restera à Lyon cet hiver.

Il ne fait pas partie intégrante du groupe professionnel, donc la lumière était logiquement moins focalisée sur lui. Néanmoins, l'OL aurait pu avoir non pas deux, mais bien trois membres présents à la CAN. En plus de Clinton Mata (Angola), et sans doute de Moussa Niakhaté (Sénégal), Bryan Meyo aurait pu prétendre participer au tournoi continental entre décembre et janvier.

Attaquant ou ailier de la réserve lyonnaise, le footballeur de 19 ans compte déjà quatre capes avec le Gabon, pour deux buts. En novembre, il faisait même partie des éléments convoqués pour le barrage face au Nigéria. Malgré la défaite 4-1 en prolongation, le Rhodanien était entré en jeu à la 76e, avant de ressortir à la 100e minute.

Victime du retour des blessés

Lundi, la Fédération gabonaise a officialisé la liste des 28 joueurs qui défendront les couleurs des Panthères au Maroc. Bryan Meyo n'y figure pas. Il est notamment remplacé par rapport au dernier rassemblement par Jim Allevinah, Ali Babicka (anciennement blessés) et Malick Evouna. Celui-ci n'avait plus porté le maillot de sa sélection depuis 2019. Une déception sûrement pour le natif de Montpellier, qui aurait vécu une première grande compétition avec son pays.