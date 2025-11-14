Actualités
Adam Karabec avec la République tchèque
Adam Karabec avec la République tchèque (@Fédération tchèque)

OL - International : Karabec décisif, Meyo éliminé

  • par David Hernandez

    • Titulaire avec la Tchéquie contre Saint-Marin, Adam Karabec a délivré la passe de l’unique but de la partie. En barrage de la Coupe du monde 2026, le Gabon de Bryan Meyo a été éliminé par le Nigéria après prolongations.

    On a beau finir avec 25 points en phase de poule et ne pas voir la Coupe du monde 2026. C'est la triste réalité vécue par le Gabon dans ces éliminatoires en Afrique. Ayant fini deuxièmes de leur poule, les coéquipiers de Bryan Meyo ont dû passer par les barrages et malheureusement, la désillusion a été au rendez-vous. Pour les demi-finales africaines contre le Nigéria, l'attaquant de la réserve, qui est entré à la 76e avant de sortir à la 100e, a dû s'incliner après prolongations (4-1) et ne verra donc pas le continent américain en juin prochain. Une vraie déception même si une qualification ressemblait à un parcours du combattant.

    Un match décisif pour la Tchéquie lundi

    La défaite du Gabon a été le seul revers à mettre sur le compte d'un joueur de l'OL puisque Adam Karabec et Téo Barisicont gagné leur match respectif. Titulaire pour la première fois avec les A, Karabec a délivré une passe décisive dans le court succès de la Tchéquie face à Saint-Marin (1-0) en amical. Il faudra certainement montrer mieux contre Gibraltar pour accrocher les barrages européens du Mondial 2026. De leur côté, Barisic et les Espoirs croates ont repris la tête de leur groupe dans les qualifications à l'Euro U21. Averti et sorti à la 82e minute, le Lyonnais était titulaire dans la large victoire croate contre la Lituanie (4-0).

