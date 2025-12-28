Niakhaté (OL) : "Le football africain s’améliore et c’est positif"

Obligé de partager les points avec la République démocratique du Congo, le Sénégal n’a pas validé son billet pour la suite de la CAN. Bousculé, Moussa Niakhaté estime que c’est un signal positif.

Il ne leur faudra qu’un point pour se qualifier pour le tour suivant. Les coéquipiers de Moussa Niakhaté auraient préféré être tranquilles après les deux premiers matchs. Seulement, le dénouement du match contre la République démocratique du Congo samedi n’a pas été le même que face au Botswana. S’ils n’ont pas perdu, les Lions de la Teranga ont dû partager les points avec la RDC et devront patienter jusqu’au dernier match pour valider leur présence en huitièmes de la CAN 2025. "On sait que la CAN est compliquée, on l’a toujours su, ce n’est pas notre première CAN. C’est positif, ça montre que le continent africain s’améliore, a noté Moussa Niakhaté après la rencontre. Il y a de très belles équipes, mais on reste optimiste pour la suite."

La première place avant tout dans le viseur

De nouveau titulaire samedi, le défenseur de l’OL ne sera pas de trop dans trois jours pour affronter le Bénin. Vainqueur du Botswana, les coéquipiers de Steeve Mounié (ex-Brest) peuvent encore rêver de la première place en cas de succès contre le Sénégal. Avec quatre points, les Sénégalais sont presque assurés d’être parmi les meilleurs troisièmes, mais ils aimeraient bien s’éviter un gros dans la foulée. "Je ne sais pas si ce sera plus compliqué contre le Bénin que face à la RDC. C’est un groupe vraiment relevé, le Bénin est une très, très belle équipe. On a vu que la RDC a eu du mal à gagner contre le Bénin lors du premier match, donc c’est à nous de faire la différence et de tout faire pour remporter ce match." Et ainsi assurer la première place.