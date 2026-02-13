Dijon - OL Lyonnes : Belhadj va encore enchaîner

Malgré le retour de Christiane Endler à l'entraînement, Jonatan Giraldez ne veut pas prendre de risques avec la Chilienne. Féerine Belhadj gardera encore le but d'OL Lyonnes à Dijon en demi-finale de Coupe LFFP.

Depuis deux jours, Jonatan Giraldez peut avoir le sourire. Après avoir dû se passer de Christiane Endler sur les trois derniers matchs, l'entraîneur d'OL Lyonnes a vu sa gardienne faire son retour à l'entraînement. La Chilienne soignait une blessure à l'œil contractée contre l'OM il y a trois semaines et cela avait entraîné la pose de points de suture. Toutefois, ce retour avec le groupe lyonnais ne signifie pas une reprise de la compétition pour Endler. À la veille du déplacement à Dijon, Giraldez a confirmé que sa gardienne numéro 1 ne jouera pas la demi-finale de Coupe LFFP. "Je suis content qu'elle revienne, mais elle ne jouera pas demain (samedi). C'est donc Féerine (Belhadj) qui enchaînera."

Micah toujours sous protocole commotion

En effet, la jeune gardienne gardera le but lyonnais pour la quatrième fois de suite. Si Endler a fait son retour mais reste encore un peu juste, Teagan Micah est encore loin de pouvoir postuler. Victime d'une commotion cérébrale avant le déplacement à Paris, l'Australienne suit toujours un protocole commotion. Ce vendredi matin, la gardienne continuait son entraînement individuel fait de vélo, mais le retour sur le terrain n'est pas pour tout de suite. On se rappelle encore l'épisode Inès Benyahia et une convalescence qui avait duré de longs mois...