Actualités
Feerine Belhadj, gardienne de l'OL
Feerine Belhadj, gardienne de l’OL (Photo by PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP)

Dijon - OL Lyonnes : Belhadj va encore enchaîner

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Malgré le retour de Christiane Endler à l'entraînement, Jonatan Giraldez ne veut pas prendre de risques avec la Chilienne. Féerine Belhadj gardera encore le but d'OL Lyonnes à Dijon en demi-finale de Coupe LFFP.

    Depuis deux jours, Jonatan Giraldez peut avoir le sourire. Après avoir dû se passer de Christiane Endler sur les trois derniers matchs, l'entraîneur d'OL Lyonnes a vu sa gardienne faire son retour à l'entraînement. La Chilienne soignait une blessure à l'œil contractée contre l'OM il y a trois semaines et cela avait entraîné la pose de points de suture. Toutefois, ce retour avec le groupe lyonnais ne signifie pas une reprise de la compétition pour Endler. À la veille du déplacement à Dijon, Giraldez a confirmé que sa gardienne numéro 1 ne jouera pas la demi-finale de Coupe LFFP. "Je suis content qu'elle revienne, mais elle ne jouera pas demain (samedi). C'est donc Féerine (Belhadj) qui enchaînera."

    Micah toujours sous protocole commotion

    En effet, la jeune gardienne gardera le but lyonnais pour la quatrième fois de suite. Si Endler a fait son retour mais reste encore un peu juste, Teagan Micah est encore loin de pouvoir postuler. Victime d'une commotion cérébrale avant le déplacement à Paris, l'Australienne suit toujours un protocole commotion. Ce vendredi matin, la gardienne continuait son entraînement individuel fait de vélo, mais le retour sur le terrain n'est pas pour tout de suite. On se rappelle encore l'épisode Inès Benyahia et une convalescence qui avait duré de longs mois... 

    à lire également
    Endrick (OL) face à Tabibou (Nantes)
    OL : Fonseca toujours pas d’accord avec le rouge d’Endrick
    1 commentaire
    1. dede74
      dede74 - ven 13 Fév 26 à 16 h 16

      Féerine a bien assuré pendant ses trois matchs joués et, est bien protégée par des défenseures de classe, donc pas de souci de ce côté.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Feerine Belhadj, gardienne de l'OL
    Dijon - OL Lyonnes : Belhadj va encore enchaîner 16:12
    Endrick (OL) face à Tabibou (Nantes)
    OL : Fonseca toujours pas d’accord avec le rouge d’Endrick 14:58
    Afonso Moreira lors d'OL - Lille
    OL - Nice : Afonso Moreira forfait, Yaremchuk et Tolisso postulent 13:39
    Ruben Kluivert lors d'OL - Metz
    Avant OL - Nice, Kluivert n'a pas encore repris avec le groupe 12:13
    Alice Sombath contre Dijon
    Coupe LFFP : "Le temps sera l’allié" de Dijon contre OL Lyonnes 11:00
    Ada Hegerberg lors d'OL - Wolfsburg.
    Ligue des champions : Wolfsburg reste encore en vie pour affronter OL Lyonnes 10:15
    Les joueurs de l'OL célébrant avec les supporters après la victoire contre le PAOK
    Cinq joueurs de l'OL en dédicaces le mercredi 25 février 09:30
    OL Académie : le programme du week-end 08:45
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ingrid Engen lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    Engen (OL Lyonnes) : "Je voulais vivre de l'intérieur cette culture de la gagne" 08:00
    Adryelson, défenseur de l'OL
    Mercato : de l’argent pour l’OL grâce à Adryelson ? 07:30
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    Challenge Espoirs FFF : l'OL gagne sans jouer face à Nice 12/02/26
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    OL - Nice : deux utilisations bien différentes des changements 12/02/26
    Elye Wahi exclu lors de Clermont - Lens
    L'OL devra surveiller Elye Wahi (Nice) 12/02/26
    OL : abonnez-vous à notre chaîne YouTube 12/02/26
    Pavel Sulc après son but lors d'OL - Le Havre
    OL : Pavel Šulc déjà tout près du top 100 des meilleurs buteurs 12/02/26
    Ballon OL à l'entraînement
    Académie : l'OL a de nouveau reçu des clubs partenaires 12/02/26
    Moussa Niakhaté lors de Nice - OL
    Bilan favorable pour l'OL contre Nice, mais... 12/02/26
    Pierre Sage, entraîneur de l'OL
    Coupe de France : le gagnant d'OL - Lens "aura de belles perspectives", juge Pierre Sage 12/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut