Elye Wahi exclu lors de Clermont - Lens
Elye Wahi exclu lors de Clermont – Lens (Photo by GUILLAUME SOUVANT / AFP)

L'OL devra surveiller Elye Wahi (Nice)

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • Auteur d'un quadruplé contre l'OL en 2023, Elye Wahi incarnera une grosse menace pour les Lyonnais dimanche. C'est le club qui réussit le mieux au Niçois.

    Une saison très difficile pour l'OGCN, entre soucis sportifs et extrasportifs. Beaucoup de remous, et d'importants changements cet hiver afin de repartir sur de nouvelles bases. C'est dans ce contexte qu'est arrivé Elye Wahi, en échec à Francfort sur la première partie de l'exercice.

    Depuis, à l'image de son équipe finalement, l'attaquant va mieux. En sept apparitions, il a déjà inscrit trois buts, pour une défaite (il n'a pas joué la Ligue Europa). Les Aiglons retrouvent un peu le sourire avec Claude Puel, dans le sillage d'un avant-centre qui a vite trouvé ses repères.

    L'un des joueurs à surveiller

    Les défenseurs lyonnais devront particulièrement le surveiller dimanche soir. On se souvient en effet de son quadruplé marqué avec Montpellier lors du fameux 5-4. Ce jour-là, il avait fallu un grand Alexandre Lacazette et une remontée folle de l'OL pour l'emporter. Au total, l'ex-Lensois et Marseillais a trouvé huit fois la faille face au club rhodanien.

    Son meilleur bilan contre un adversaire depuis le début de sa carrière professionnelle. Très probable titulaire à la pointe de l'attaque niçoise, Wahi devra tout de même se défaire de l'une des arrière-gardes les plus solides de Ligue 1. À Moussa Niakhaté et Clinton Mata de rester vigilants et durs sur l'homme pour gêner le footballeur de 23 ans.

    2 commentaires
    1. Avatar
      Sherman28 - jeu 12 Fév 26 à 17 h 35

      Ce match légendaire d'Alex...je me souviens comme si c'était hier. Quelle folie ce match !

    2. fabolos
      fabolos - jeu 12 Fév 26 à 17 h 38

      Il a clairement des contrôles de balle déroutant 🙂
      https://www.youtube.com/shorts/qdx07lawziM

