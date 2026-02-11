OL - Ligue 1 : Endrick manquera simplement Nice

Exclu samedi dernier à Nantes, Endrick attendait de connaitre sa sanction. L'attaquant de l'OL manquera seulement Nice, comme l'a décidé la commission de discipline de la LFP après avoir retiré son rouge direct pour une exclusion pour deux jaunes.
Depuis mardi, Roman Yaremchuk a fait ses premiers pas à l'entraînement collectif de l'OL. Néanmoins, la présence de l'attaquant ukrainien n'était pas le centre des attentions ce mercredi. La raison ? Tout tournait encore autour d'Endrick avec son passage devant la commission de discipline de la LFP suite à son carton rouge reçu samedi dernier à la Beaujoire. La question était de savoir si le geste d'heure du Brésilien à Nantes allait être lourdement sanctionné ou non...
De retour à Strasbourg et bien présent contre l'OM
Après que le joueur a plaidé sa cause, la commission a rendu son verdict ce mercredi dans la soirée et ce fut une bonne surprise pour le Brésilien et l'OL. Après avoir visionné à nouveau les images de l'action, la commission a choisi de "retirer le carton rouge et de le remplacer par un second carton jaune, synonyme d’exclusion" suite à la demande de l'arbitre dans son rapport. Et cela change tout puisque Endrick manquera simplement la réception contre Nice, ce dimanche (20h45). Cela veut donc dire que Paulo Fonseca pourra compter sur son attaquant dès le déplacement à Strasbourg. Surtout, Endrick sera bel et bien présent pour le gros choc du 1er mars prochain au Vélodrome contre l'OM.
Sehr gut!
Bon ben ya une justice, la bise à tous ceux qui ont vu un attentat! 😉
Et Vernice il a pris combien de match?
Pour le cas du rouge, la commission l'a conforté.
Par contre, cette décision est un énorme camouflet pour l'arbitre var ! Ça veut dire que même avec les images, il a fait n'importe quoi. je ne sais pas qui c'est, mais si ça pouvait être frappart, ça serait grandiose !
Punaise c'est ce que mon pote m'a envoyé, je doutais, je restais sur le site de la LFP qui ne publiait rien,
C'est super, justice est rendue
Donc M. Vernice met jaune, est appelé par la VAR, met en fait rouge direct... et finalement demande à ce qu'il soit remplacé par un jaune dans son rapport.
Je suis pas fan de son arbitrage de samedi, mais au moins il n'a pas d'égo mal placé.
Avec le recul parfois on voit un peu plus clair, quand il a fait son rapport à tete reposée, il n'y avait plus la pression du public et du banc Nantais ... Bravo Mr l'arbitre !!
Alors là je l’ai pas vu venir. Pas souvenir d’avoir déjà vu une décision comme celle-ci.
La lfp a besoin du public Brésilien sur les résumés des matchs, je ne vois que ça.
Obrigado! 🇧🇷
Il faut reconnaître quand il y a une sanction juste.
L'arbitre a reconnu une sanction trop sévère: honneur à lui.
Maintenant à Endrick de travailler sur son comportement. Il doit commencer à cerner la Ligue 1 et notre club va avoir vraiment besoin de son talent !
En aucun cas ca meritait rouge direct... un jaune pale... et encore.
Et comme son premier jaune est injuste.
Ca ne repart pas! car on a joué a 10, 40mn et qu il manquera le prochain match!
Mais bon ... c est un.moindre mal.
Dans la photo, un avion qui entrave le passage d’un gars qui essaie de jouer au foot
Nous aurons donc notre perle brésilienne pour le boulodrome ! J'attends ça avec impatience !