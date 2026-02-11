OL - Ligue 1 : Endrick manquera simplement Nice

Exclu samedi dernier à Nantes, Endrick attendait de connaitre sa sanction. L'attaquant de l'OL manquera seulement Nice, comme l'a décidé la commission de discipline de la LFP après avoir retiré son rouge direct pour une exclusion pour deux jaunes.

Depuis mardi, Roman Yaremchuk a fait ses premiers pas à l'entraînement collectif de l'OL. Néanmoins, la présence de l'attaquant ukrainien n'était pas le centre des attentions ce mercredi. La raison ? Tout tournait encore autour d'Endrick avec son passage devant la commission de discipline de la LFP suite à son carton rouge reçu samedi dernier à la Beaujoire. La question était de savoir si le geste d'heure du Brésilien à Nantes allait être lourdement sanctionné ou non...

De retour à Strasbourg et bien présent contre l'OM

Après que le joueur a plaidé sa cause, la commission a rendu son verdict ce mercredi dans la soirée et ce fut une bonne surprise pour le Brésilien et l'OL. Après avoir visionné à nouveau les images de l'action, la commission a choisi de "retirer le carton rouge et de le remplacer par un second carton jaune, synonyme d’exclusion" suite à la demande de l'arbitre dans son rapport. Et cela change tout puisque Endrick manquera simplement la réception contre Nice, ce dimanche (20h45). Cela veut donc dire que Paulo Fonseca pourra compter sur son attaquant dès le déplacement à Strasbourg. Surtout, Endrick sera bel et bien présent pour le gros choc du 1er mars prochain au Vélodrome contre l'OM.