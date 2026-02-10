OL : Abner approche du cap des 50 matchs

Arrivé à l'été 2024, Abner est très utilisé cette saison. Le Brésilien atteindra bientôt les 50 matchs avec l'OL.

À la mi-février, Abner compte déjà davantage de titularisations cette saison avec l'OL (19) que lors de l'exercice 2024-2025 (18). Le défenseur a pratiquement le même temps de jeu (1 574 minutes) que sur l'ensemble de l'année dernière (1 628). Il le doit en partie aux absences de Nicolas Tagliafico, son concurrent, mais pas uniquement.

En effet, le Brésilien a parfois été lancé au milieu de terrain par Paulo Fonseca. Il a su se montrer précieux et décisif, à l'image de ses trois réalisations en Ligue 1 (5 buts au total). Un élément important du groupe qui fêtera bientôt sa 50e apparition avec l'Olympique lyonnais. Il en compte aujourd'hui 48, et devrait, avec la blessure de Nicolas Tagliafico en janvier, atteindre ce cap face à Strasbourg le 22 février.

Sous contrat jusqu'en 2029

Abner dépasserait alors Georges Mikautadze (49) et son compatriote Lucas Perri (49). Recruté contre huit millions d'euros à l'été 2024, le latéral gauche a pris progressivement ses galons dans l'équipe. Parfois dans l'ombre du champion du monde 2022, il n'en reste pas moins un membre fiable de l'effectif qui répond souvent présent lorsqu'on fait appel à lui.

Le néo-papa d'une petite Esther est encore sous contrat jusqu'en 2029 avec le club rhodanien. Formation grâce à laquelle il a intégré la Seleção en 2024. Entre octobre et novembre, il a connu quatre sélections avec le Brésil.