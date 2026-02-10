Actualités
Abner lors d'OL - FC Bâle
Abner lors d’OL – FC Bâle (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

OL : Abner approche du cap des 50 matchs

  • par Gwendal Chabas
  • 3 Commentaires

    • Arrivé à l'été 2024, Abner est très utilisé cette saison. Le Brésilien atteindra bientôt les 50 matchs avec l'OL.

    À la mi-février, Abner compte déjà davantage de titularisations cette saison avec l'OL (19) que lors de l'exercice 2024-2025 (18). Le défenseur a pratiquement le même temps de jeu (1 574 minutes) que sur l'ensemble de l'année dernière (1 628). Il le doit en partie aux absences de Nicolas Tagliafico, son concurrent, mais pas uniquement.

    En effet, le Brésilien a parfois été lancé au milieu de terrain par Paulo Fonseca. Il a su se montrer précieux et décisif, à l'image de ses trois réalisations en Ligue 1 (5 buts au total). Un élément important du groupe qui fêtera bientôt sa 50e apparition avec l'Olympique lyonnais. Il en compte aujourd'hui 48, et devrait, avec la blessure de Nicolas Tagliafico en janvier, atteindre ce cap face à Strasbourg le 22 février.

    Sous contrat jusqu'en 2029

    Abner dépasserait alors Georges Mikautadze (49) et son compatriote Lucas Perri (49). Recruté contre huit millions d'euros à l'été 2024, le latéral gauche a pris progressivement ses galons dans l'équipe. Parfois dans l'ombre du champion du monde 2022, il n'en reste pas moins un membre fiable de l'effectif qui répond souvent présent lorsqu'on fait appel à lui.

    Le néo-papa d'une petite Esther est encore sous contrat jusqu'en 2029 avec le club rhodanien. Formation grâce à laquelle il a intégré la Seleção en 2024. Entre octobre et novembre, il a connu quatre sélections avec le Brésil.

    3 commentaires
    1. Bidibulle
      Bidibulle - mar 10 Fév 26 à 18 h 45

      Etrange, à seville ils etaient content de s en debarasser et nous on est content qu il soit avec nous.
      Il se fond parfaitement dans l effectif...il se fond parfaitement dans l affectif.

      Quelques non matchs rageant, à seville notamment ou son rouge stupide au pfc...

      Mais des prestations abouties convaincantes et des buts grandioses .... qui contrebalancent avantageusement son bilan.

      Cet effectif...y en a pas un que j aime pas.
      Meme Karabec le marquis agacant... ils sont tous attachants.

      Et Abner en fait parti!
      Et il est plus qu au rdv!

      Faut vraiment mesurer et profiter du travail de Paulo.

      Signaler
    2. Avatar
      KIM K - mar 10 Fév 26 à 18 h 52

      Nous en avons 13 très bons ( sans compter la classe biberon ) Abner , Tagliafico , Niakhaté , Mata , Kluivert , Tolisso , Morton , Nartey , Heindrick , Sulc , Moreira , Greif et Descamp .
      4 un peu moins bons : Tessman , Hateboer , Karabec et AMN
      En attendant de voir Yaremchuk , voir Kamara revoir Merah et DeCarvalho .

      Signaler
      1. Avatar
        LyonnaisUSA - mar 10 Fév 26 à 18 h 59

        Il faut vraiment les détester pour mettre Tessman et AMN dans la même catégorie que Karabec et Hateboer. Ces deux derniers méritent d'être comparés à Ghezzal pour le titre de pire joueur de l'équipe.

        Signaler

