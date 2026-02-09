Actualités
Nicolas Nkoulou (OL) face à Kylian Mbappé (Monaco) AFP PHOTO / JEFF PACHOUD

Nicolas Nkoulou (ex-OL) prend sa retraite

  • par David Hernandez

    • À 35 ans et après un périple en Turquie, Nicolas Nkoulou a choisi de raccrocher les crampons. Le défenseur camerounais avait évolué pendant une saison à l’OL.

    Clap de fin pour Nicolas Nkoulou. À 35 ans, le défenseur central a choisi de dire stop et de refermer le chapitre de sa carrière professionnelle. Sans club depuis août dernier et la fin de son aventure au Amed SK, en deuxième division turque, le Camerounais a annoncé sa retraite sportive après près de vingt ans chez les professionnels. Sa carrière l’avait amené à porter les couleurs de l’OL lors de la saison 2016-2017, après la fin de son contrat à l’OM.

    Vainqueur de la CAN en 2017

    L’aventure dans la capitale des Gaules n’aura pas connu le succès escompté et il avait ainsi rejoint le Torino sous la forme d’un prêt avant un transfert définitif en juin 2018. Vainqueur de la Coupe de la Ligue avec l’OM et de la Coupe d’Afrique des nations avec le Cameroun en 2017 alors qu’il évoluait encore à l’OL, Nicolas Nkoulou avait ensuite joué en Angleterre (Watford), en Grèce (Aris Salonique) avant d’évoluer dans trois clubs différents (Gaziantep, Amed SK, Sakaryaspor) en Turquie sur les 18 derniers mois.

