Grâce à sa victoire à Nantes et à la défaite de l’OM, l’OL est seul troisième à l’issue de la 21e journée de Ligue 1. Les Lyonnais sont sur le podium pour la première fois depuis la 6e journée et une victoire à Lille.
Il reste encore du chemin jusqu’à la 34e journée et la réception de Lens au Parc OL. Mais après 21 journées, l’OL est plus que jamais lancé dans la course à la Ligue des champions. Il y a d’ailleurs bien longtemps que ce n’était plus arrivé pour le club lyonnais. Cinq ans très exactement pour retrouver cette trace d’une position aussi idéale sur la même période de 21 journées. C’était en 2020-2021 et la Ligue 1 était encore à 20 clubs et donc 38 journées. Il y en aura quatre de moins à disputer en 2025-2026 et les supporters espèrent toutefois que l’issue sera tout aussi positive, voire plus que celle d’il y a cinq ans. Une défaite contre Nice à la maison lors de la dernière journée avait privé les hommes de Rudi Garcia de Ligue des champions, en terminant à la 4e place.
Neuf points d'avance sur le cinquième
Cette place, l’OL pourrait s’en contenter cinq ans plus tard puisque cela lui permettrait d’atteindre les barrages de la Ligue des champions. Néanmoins, l’appétit vient en mangeant et cette 4e place n’assurerait pas forcément une place dans la plus grande des compétitions européennes et la manne financière qui va avec. Alors forcément, en retrouvant la troisième place pour la première fois depuis la 6e journée et une victoire à Lille, l’OL espère bien poursuivre son ascension. Mais comme l’a dit Paulo Fonseca samedi après la victoire à Nantes, "il va falloir enchaîner" car la belle série n’a finalement remis la formation rhodanienne que dans le bon wagon, après avoir accusé un sacré retard.
C'est Gouiri qui nous avait mis le 3eme il me semble. J'espère que cette saison nous fera oublier les précédentes.
Il va falloir enchaîner Nice à domicile, Strasbourg et Marseille à l'extérieur...
Si on enchaine les 3 matchs, Fonseca battra le record d'Houiller, et on creusera l'écart sur les adversaires directs ,ce serait top !
Un match après l'autre, on t'a dit, pas la peine de trop projeter ! 😉
Mais je projette même jusqu'à Lens, que ça fasse comme en 2001..
Le PSG qui cale à cause d'un gros parcours en LDC, Lens qui ne tient pas son rythme jusqu'au bout de la saison...
Ça va se compliquer crescendo. Nice reprend du poil de la bête depuis quelques jours/semaines. Strasbourg ils ont des périodes creuses mais ça reste une belle équipe. Il va falloir qu'on retrouve un groupe le plus complet possible, même si Endrick ne sera pas là.
Ça pourrait d'ailleurs nous montrer que l'on joue toujours très bien sans lui, en vu de la saison prochaine.
On aura surement le retour de Tolisso, Kluivert, peut-être Yaremchuk ? Ca aurait pu être intéressant de le tester en l'absence d'Endrick. A voir s'il se remet assez rapidement ou pas.
Je viens de regarder le résumé de QSG–sardines FC, c’était bien propre, limpide, rien à dire.
L’entrainement parisien a tourné à la séance d’attaque placée, ils ont pu dérouler tout leur arsenal offensif tranquille.
Mais du coup, le vrai match, il est pour quand ?
Blague à part, j’espère que Paulo a bien regardé ça, histoire de se faire une idée de la tactique à mettre en place pour nous éviter une humiliation du même genre.
Pour les sardines, ça nous montre qu'en jouant vite en transition, on peut leur faire très mal. J'espère qu'Endrick sera de retour, avec Moreira, ça va aller vite devant.
Je souhaite bien du plaisir à nos concurrents ,pour venir désormais nous faire descendre de ce podium. Si ce sera compliqué de contester le titre au QSG , 9 points devant nous, Lens n’est nullement à l’abri de notre remontée. D’autant qu’ils se présenteront au Groupama lors de la 34 ème journée .
Mais au delà de ces hypothèses comptables, ce que je ressens avant tout ,au fil des matchs ,c’est ce sentiment d’invulnérabilité, quelque soit la configuration de l’équipe. En cela , j’ai la même sensation que l’année du premier titre . On était convaincu que c’était notre destin d ‘être sacrés champions. Et le match à Auxerre et le but de Sidney dans les arrêts de jeu en était le symbole, le signe annonciateur.
Alors oui , cet OL version 2026 va nous apporter bien des satisfactions sur cette fin de saison, et pas qu’en championnat. Aston villa, Porto , Betis ou la Roma ne nous font pas peur du tout.
« Lyonnais on est là et bien là, le champion est là ».
💪🔴🔵❤️💙
À noter également que Strasbourg et Toulouse ont perdu et que ça les éloigne de l'Europe.
On rajoute à cela la défaite de Lille et l'OM pour finir le week-end en beauté.
Je ne pense pas qu'on rattrapera Lens mais la troisième place je signe direct.
Léger HS : super week-end de sport avec la médaille d'or en biathlon et l'écrasante victoire du XV de France sur l'Irlande