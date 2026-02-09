Grâce à sa victoire à Nantes et à la défaite de l’OM, l’OL est seul troisième à l’issue de la 21e journée de Ligue 1. Les Lyonnais sont sur le podium pour la première fois depuis la 6e journée et une victoire à Lille.

Il reste encore du chemin jusqu’à la 34e journée et la réception de Lens au Parc OL. Mais après 21 journées, l’OL est plus que jamais lancé dans la course à la Ligue des champions. Il y a d’ailleurs bien longtemps que ce n’était plus arrivé pour le club lyonnais. Cinq ans très exactement pour retrouver cette trace d’une position aussi idéale sur la même période de 21 journées. C’était en 2020-2021 et la Ligue 1 était encore à 20 clubs et donc 38 journées. Il y en aura quatre de moins à disputer en 2025-2026 et les supporters espèrent toutefois que l’issue sera tout aussi positive, voire plus que celle d’il y a cinq ans. Une défaite contre Nice à la maison lors de la dernière journée avait privé les hommes de Rudi Garcia de Ligue des champions, en terminant à la 4e place.

Neuf points d'avance sur le cinquième

Cette place, l’OL pourrait s’en contenter cinq ans plus tard puisque cela lui permettrait d’atteindre les barrages de la Ligue des champions. Néanmoins, l’appétit vient en mangeant et cette 4e place n’assurerait pas forcément une place dans la plus grande des compétitions européennes et la manne financière qui va avec. Alors forcément, en retrouvant la troisième place pour la première fois depuis la 6e journée et une victoire à Lille, l’OL espère bien poursuivre son ascension. Mais comme l’a dit Paulo Fonseca samedi après la victoire à Nantes, "il va falloir enchaîner" car la belle série n’a finalement remis la formation rhodanienne que dans le bon wagon, après avoir accusé un sacré retard.