OL : une victoire à 10, une première cette saison

Encore réduit à dix contre le FC Nantes, l’OL a dû puiser dans ses ressources pour s’imposer. Pour la première fois en six matchs en infériorité numérique, les Lyonnais ont réussi à repartir avec les trois points.

Après plus de cent minutes de jeu samedi, le FC Nantes est ressorti avec des regrets. Ceux de ne pas avoir pris un point voire trois après avoir notamment touché les montants à trois reprises. A l’OL, le soulagement était à la hauteur de la dépense d’énergie qu’il a fallu pour repartir avec les trois points de la Beaujoire. En ouvrant la marque dès la 25e minute, les Lyonnais pensaient avoir fait le plus dur pour s’ouvrir des espaces. Ce ne fut pas vraiment le cas et encore moins à partir de la 61e. Le moment choisi par M. Vernice pour exclure Endrick suite à un geste non-maîtrisé.

La machine ne s'est pas déréglée pour une fois

Un nouveau carton rouge pour l’OL dans cette saison de Ligue 1. Quatrième équipe européenne la sanctionnée dans cet exercice avec six expulsions, les joueurs de Paulo Fonseca ont malgré tout réussi à vaincre le signe indien. Sur les cinq matchs déjà disputés en infériorité numérique, les Lyonnais n’avaient jamais réussi à prendre les trois points (XXX). C’est chose faite depuis samedi soir et comme l’a dit Clinton Mata, cela montre bien le changement d’état d’esprit dans cette équipe.