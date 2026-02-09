OL : une victoire à 10, une première cette saison

Encore réduit à dix contre le FC Nantes, l’OL a dû puiser dans ses ressources pour s’imposer. Pour la première fois en six matchs en infériorité numérique, les Lyonnais ont réussi à repartir avec les trois points.
Après plus de cent minutes de jeu samedi, le FC Nantes est ressorti avec des regrets. Ceux de ne pas avoir pris un point voire trois après avoir notamment touché les montants à trois reprises. A l’OL, le soulagement était à la hauteur de la dépense d’énergie qu’il a fallu pour repartir avec les trois points de la Beaujoire. En ouvrant la marque dès la 25e minute, les Lyonnais pensaient avoir fait le plus dur pour s’ouvrir des espaces. Ce ne fut pas vraiment le cas et encore moins à partir de la 61e. Le moment choisi par M. Vernice pour exclure Endrick suite à un geste non-maîtrisé.
La machine ne s'est pas déréglée pour une fois
Un nouveau carton rouge pour l’OL dans cette saison de Ligue 1. Quatrième équipe européenne la sanctionnée dans cet exercice avec six expulsions, les joueurs de Paulo Fonseca ont malgré tout réussi à vaincre le signe indien. Sur les cinq matchs déjà disputés en infériorité numérique, les Lyonnais n’avaient jamais réussi à prendre les trois points (XXX). C’est chose faite depuis samedi soir et comme l’a dit Clinton Mata, cela montre bien le changement d’état d’esprit dans cette équipe.
" Une victoire à 10, une première cette saison !" ...
On progresse après toutes ces (trop nombreuses)tentatives!
Mais bon faudrait arrêter une victoire à 11 ça fait un heureux de plus !
A moins que le club vu ses finances délicates cherche à jouer à 10 pour économiser salaire et prime !
Sérieux c'est agaçant d'autant plus avec l'infirmerie pleine ! Il faudrait aussi arrêter les cartons genre tirage de maillots à 70 mètres de nos buts...
Le problème avec Endrick c'est que maintenant ça va se savoir qu'il est sanguin, les défenseurs et joueurs adversaires vont encore plus le provoquer.
Selon moi le soucis c'est qu'il lui arrive de simuler, ce qui entraîne un manque de confiance des arbitres envers lui, et ça doit clairement jouer en sa défaveur. Un peu à l'instar de Neymar. Ils se prennent beaucoup de coups, mais comme parfois ils simulent, les arbitres ne doivent plus savoir quand c'est du lard ou du cochon.
Enfin bref, s'il arrive à se concentrer uniquement sur le foot et garder ses nerfs, il ne pourra que s'améliorer.
Oulah ! Pour des promos similaires mais récidiviste on m'a dit que j'étais stéphanois marseillais hier...
Prudence..
Oh bichette, ca ta empêcher de dormir que Fab le Boulac n'ai pas été sympa avec toi?
Tu vois BadGones91 lui il donne son avis sur la question mais il parle du club tout les jours et il dit pas que marquer un triplé à Metz c'est pinut's, contrairement à toi qui poste une fois par semaine pour casser Endrick, elle est juste la la différence.
Je ne dirai pas que je partage ton point de vue, ou que tu l'as mieux exprimé que moi..
Mais sache que si tu subis les fougues de certains pour tes propos je te soutiendrais, à distance et dans le cœur
Merci Groot, il n'y a pourtant rien d'extrême dans mes propos il me semble.
Mais je dois dire que je lui en veux quand même pour son geste... C'était des gestes qui pouvaient être réalisés avant la mise en place de la VAR, mais maintenant, impossible de faire ça sans se faire griller. Je ne vois donc pas l'intérêt. Il pénalise son équipe pour plusieurs matchs, sur un geste d'humeur...
J'avoue ne pas être ouvert au débat sur "carton rouge ou pas?". Pour moi c'est plus qu'évident, il faut arrêter l'hypocrisie.
Je partage tellement les propos..
Du coup il va être encore plus poussé à bout.
S'il se contrôle on aura un sacré avantage. En espérant que l'arbitrage progresse d'ici là et soit beaucoup plus cohérent... Mais ça s'est pas gagné, on peut rien faire.. Tandis que le coach ou Coco peuvent canaliser Endrick
Salut, oui mais Neymar etait un peu plus protéger du fait de son statu du joueur appartenant au Qatar, Endrck c'est tout le contraire, meme pas un carton jaune samedi soir.
Alors que ce meme arbitre sort immédiatement un jaune pour Endrick il lui met un rouge direct sans prendre en compte le traitement qu'il subit, j'en ai marre qu'on me prenne pour une pleureuse, mais si les joueurs nantais avait pris au moins des jaunes j'attenuerai mes propos..
La c'est tout simplement un scandale de plus, les nantais plus l'arbitre se sont payé Endrick..
C'est important de souligner le travail du coach.
Je trouve que le groupe s'est beaucoup amélioré.
La gestion des matchs semble mieux aussi. Surtout dans les moments de doute comme contre Nantes.
J'espère juste que les joueurs qui font les matchs entiers ne seront pas cramés en fin de saison.