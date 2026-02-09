Actualités
Clinton Mata incrédule face au rouge sorti par Mr Vernice lors de Lorient - OL
Clinton Mata incrédule face au rouge sorti par Mr Vernice lors de Lorient – OL (Photo by Damien Meyer / AFP)

OL : une victoire à 10, une première cette saison

  • par David Hernandez
  • 9 Commentaires

    • Encore réduit à dix contre le FC Nantes, l’OL a dû puiser dans ses ressources pour s’imposer. Pour la première fois en six matchs en infériorité numérique, les Lyonnais ont réussi à repartir avec les trois points.

    Après plus de cent minutes de jeu samedi, le FC Nantes est ressorti avec des regrets. Ceux de ne pas avoir pris un point voire trois après avoir notamment touché les montants à trois reprises. A l’OL, le soulagement était à la hauteur de la dépense d’énergie qu’il a fallu pour repartir avec les trois points de la Beaujoire. En ouvrant la marque dès la 25e minute, les Lyonnais pensaient avoir fait le plus dur pour s’ouvrir des espaces. Ce ne fut pas vraiment le cas et encore moins à partir de la 61e. Le moment choisi par M. Vernice pour exclure Endrick suite à un geste non-maîtrisé.

    La machine ne s'est pas déréglée pour une fois

    Un nouveau carton rouge pour l’OL dans cette saison de Ligue 1. Quatrième équipe européenne la sanctionnée dans cet exercice avec six expulsions, les joueurs de Paulo Fonseca ont malgré tout réussi à vaincre le signe indien. Sur les cinq matchs déjà disputés en infériorité numérique, les Lyonnais n’avaient jamais réussi à prendre les trois points (XXX). C’est chose faite depuis samedi soir et comme l’a dit Clinton Mata, cela montre bien le changement d’état d’esprit dans cette équipe.

    à lire également
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire contre Lille
    Ligue 1 : l’OL retrouve le podium pour la première fois depuis septembre
    9 commentaires
    1. Avatar
      olgoneforever - lun 9 Fév 26 à 8 h 26

      " Une victoire à 10, une première cette saison !" ...
      On progresse après toutes ces (trop nombreuses)tentatives!

      Mais bon faudrait arrêter une victoire à 11 ça fait un heureux de plus !
      A moins que le club vu ses finances délicates cherche à jouer à 10 pour économiser salaire et prime !

      Sérieux c'est agaçant d'autant plus avec l'infirmerie pleine ! Il faudrait aussi arrêter les cartons genre tirage de maillots à 70 mètres de nos buts...

      Signaler
    2. Avatar
      BadGone91 - lun 9 Fév 26 à 8 h 32

      Le problème avec Endrick c'est que maintenant ça va se savoir qu'il est sanguin, les défenseurs et joueurs adversaires vont encore plus le provoquer.

      Selon moi le soucis c'est qu'il lui arrive de simuler, ce qui entraîne un manque de confiance des arbitres envers lui, et ça doit clairement jouer en sa défaveur. Un peu à l'instar de Neymar. Ils se prennent beaucoup de coups, mais comme parfois ils simulent, les arbitres ne doivent plus savoir quand c'est du lard ou du cochon.

      Enfin bref, s'il arrive à se concentrer uniquement sur le foot et garder ses nerfs, il ne pourra que s'améliorer.

      Signaler
      1. Groot
        Groot - lun 9 Fév 26 à 8 h 38

        Oulah ! Pour des promos similaires mais récidiviste on m'a dit que j'étais stéphanois marseillais hier...
        Prudence..

        Signaler
        1. Avatar
          leroilyon - lun 9 Fév 26 à 9 h 05

          Oh bichette, ca ta empêcher de dormir que Fab le Boulac n'ai pas été sympa avec toi?
          Tu vois BadGones91 lui il donne son avis sur la question mais il parle du club tout les jours et il dit pas que marquer un triplé à Metz c'est pinut's, contrairement à toi qui poste une fois par semaine pour casser Endrick, elle est juste la la différence.

      2. Groot
        Groot - lun 9 Fév 26 à 8 h 40

        Je ne dirai pas que je partage ton point de vue, ou que tu l'as mieux exprimé que moi..
        Mais sache que si tu subis les fougues de certains pour tes propos je te soutiendrais, à distance et dans le cœur

        Signaler
        1. Avatar
          BadGone91 - lun 9 Fév 26 à 8 h 44

          Merci Groot, il n'y a pourtant rien d'extrême dans mes propos il me semble.

          Mais je dois dire que je lui en veux quand même pour son geste... C'était des gestes qui pouvaient être réalisés avant la mise en place de la VAR, mais maintenant, impossible de faire ça sans se faire griller. Je ne vois donc pas l'intérêt. Il pénalise son équipe pour plusieurs matchs, sur un geste d'humeur...

          J'avoue ne pas être ouvert au débat sur "carton rouge ou pas?". Pour moi c'est plus qu'évident, il faut arrêter l'hypocrisie.

        2. Groot
          Groot - lun 9 Fév 26 à 8 h 54

          Je partage tellement les propos..
          Du coup il va être encore plus poussé à bout.
          S'il se contrôle on aura un sacré avantage. En espérant que l'arbitrage progresse d'ici là et soit beaucoup plus cohérent... Mais ça s'est pas gagné, on peut rien faire.. Tandis que le coach ou Coco peuvent canaliser Endrick

      3. Avatar
        leroilyon - lun 9 Fév 26 à 8 h 44

        Salut, oui mais Neymar etait un peu plus protéger du fait de son statu du joueur appartenant au Qatar, Endrck c'est tout le contraire, meme pas un carton jaune samedi soir.

        Alors que ce meme arbitre sort immédiatement un jaune pour Endrick il lui met un rouge direct sans prendre en compte le traitement qu'il subit, j'en ai marre qu'on me prenne pour une pleureuse, mais si les joueurs nantais avait pris au moins des jaunes j'attenuerai mes propos..

        La c'est tout simplement un scandale de plus, les nantais plus l'arbitre se sont payé Endrick..

        Signaler
    3. Groot
      Groot - lun 9 Fév 26 à 8 h 36

      C'est important de souligner le travail du coach.
      Je trouve que le groupe s'est beaucoup amélioré.
      La gestion des matchs semble mieux aussi. Surtout dans les moments de doute comme contre Nantes.
      J'espère juste que les joueurs qui font les matchs entiers ne seront pas cramés en fin de saison.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire contre Lille
    Ligue 1 : l’OL retrouve le podium pour la première fois depuis septembre 08:45
    Clinton Mata incrédule face au rouge sorti par Mr Vernice lors de Lorient - OL
    OL : une victoire à 10, une première cette saison 08:00
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Nantes
    OL : un pour tous et tous pour un 07:30
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Giraldez après OL Lyonnes - ASSE (4-0) : "Une attitude à la hauteur" 08/02/26
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : week-end sans pour les U19 et U17 08/02/26
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - OM
    OL Lyonnes s'offre encore le derby (4-0) 08/02/26
    Tanbitha Chawinga (OL Lyonnes)
    OL Lyonnes - ASSE : une attaque Diani - Katoto - Chawinga pour le derby 08/02/26
    Khalis Merah avec Corentin Tolisso après OL - Go Ahead Eagle
    OL : Merah a mis fin au bizutage de Tolisso 08/02/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Pavel Sulc félicité par Endrick lors d'OL - Brest
    OL - Ligue 1 : Endrick et Sulc nommés pour le titre de joueur du mois 08/02/26
    Abner lors de Nantes - OL
    Abner après Nantes - OL (0-1) : "La victoire est encore plus belle dans la difficulté" 08/02/26
    Jonatan Giraldez, coach de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes - ASSE : Giraldez a vite compris que "le vert n’est pas acceptable" 08/02/26
    Ahmed Kantari, entraîneur de Nantes
    Kantari après Nantes - OL (0-1) : "Pas de plan anti-Endrick" 08/02/26
    Clinton Mata lors de Nantes - OL
    Mata (OL) : "Avec cette mentalité, on peut faire quelque chose" 08/02/26
    Khalis Merah (OL) face à Hamed Junior Traoré (OM)
    Ligue 1 : l’OL met la pression sur l’OM et se place pour la Ligue des champions 08/02/26
    Endrick attaquant de l'OL
    Nantes - OL (0-1) : Endrick, un coup de sang pas vraiment discret 08/02/26
    Wendie Renard lors d'OL - Arsenal en Ligue des champions
    OL Lyonnes - ASSE : plusieurs retours, mais pas de Wendie Renard 08/02/26
    Paulo Fonseca lors de sa présentation comme nouvel entraîneur de l'OL
    Nantes - OL (0-1) : Paulo Fonseca mécontent du traitement réservé à Endrick 08/02/26
    Nantes - OL (0-1) : le baromètre du match, ce qu'il faut retenir 07/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut