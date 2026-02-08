Nantes - OL (0-1) : Endrick, un coup de sang pas vraiment discret

Porté aux nues depuis son arrivée à l’OL, Endrick a connu son premier passage à vide samedi à Nantes. Son exclusion, fruit d’un traitement particulier, a aussi montré quelques signes de nervosité, dont il est coutumier depuis ses débuts en pros.

Au coup de sifflet final, il a laissé exploser sa joie, comme si la souffrance avait enfin pris fin. À l’image de tout le banc lyonnais et des joueurs, Paulo Fonseca a savouré ce treizième succès de la saison (0-1). Car il sait que trop bien qu’il a fallu cravacher pour l’obtenir et ainsi mettre la pression. La faute à une demi-heure jouée en infériorité numérique après un nouveau carton rouge (6) pour l’OL dans cette saison. Ce fut au tour d’Endrick de connaitre ce sentiment de rejoindre les vestiaires bien avant tout le monde, et de laisser ses coéquipiers tirer un peu plus sur la corde physique pour garder ce but d’avance. Samedi soir, le Brésilien a encore été un des acteurs majeurs de ce Nantes - OL, mais pas dans le sens espéré.

Une exclusion directe aux lourdes conséquences ?

Dans un duel d’ego avec Mathieu Vernice, c’est finalement l’attaquant qui a perdu au moment de voir l’homme en noir brandir le carton rouge à la 61e minute. L’exclusion fait débat depuis, entre le sentiment d’une faute d’antijeu initiale de Tabibou, sorti sur civière dans la foulée, et la décision de M. Vernice d’annuler un deuxième carton jaune pour mettre un rouge direct. Une décision qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour Endrick et l’OL. En effet, le barème pourrait pousser la commission de discipline à infliger deux matchs a minima pour l’attaquant, le faisant manquer la réception de Nice et le déplacement à Strasbourg.

Le scénario du pire serait qu’il manque également le voyage à Marseille pour le choc contre l’OM le 1er mars… Un vrai coup dur pour la formation lyonnaise, même si Endrick montre depuis deux matchs un petit coup de moins bien. Est-ce l’enchaînement des matchs, lui qui n’avait pas joué pendant six mois ? Ou simplement des adversaires qui ont pris la pleine mesure du travail à réaliser pour l’empêcher de s’exprimer ?

Les adversaires prêts à appuyer sur cette stratégie ?

La vérité doit certainement se trouver à mi-chemin, même si personne ne peut contredire le fait que le joueur prêté par le Real Madrid subit un traitement spécial depuis quelques matchs. Pathé Mboup l’avait envoyé valser lors d’OL - Brest sans être sanctionné, les prises à deux de Lille il y a une semaine avaient plutôt été rugueuses, tandis que la première intervention d’Abline samedi après 30 secondes de jeu avait donné le ton, que ce soit de l’impact nantais que de la soirée cauchemardesque de Mathieu Vernice. Quand Paulo Fonseca appelle "à protéger un peu plus" Endrick, on ne peut que comprendre le coach lyonnais. Néanmoins, l’exclusion à l’heure de jeu, même si sévère pour certains, a fait ressortir un trait de caractère visible depuis quelques matchs.

Endrick, plutôt calme et discret en dehors des terrains, a un petit côté sanguin qui pourrait lui jouer des tours. Son intervention sur Tabibou est tout sauf intelligente, à l’image du tirage de maillot qui lui avait valu un jaune dès la 2e minute. Contre Lille, le numéro 9 lyonnais avait également eu quelques gestes répréhensibles, qui étaient heureusement passés sous silence. Des gestes d’humeur, d’agacement pas vraiment maîtrisés qui le suivent depuis le début de sa carrière, lui qui vient de récolter son troisième rouge. À l’heure où la Ligue 1 s’est trouvée une star avec Endrick, cela attise forcément la jalousie. Il ne faudrait pas que ce point faible devienne un axe sur lequel vont appuyer les adversaires pour le faire sortir de son match…