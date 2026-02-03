Actualités
Affiche OL Lyonnes - ASSE
Affiche OL Lyonnes – ASSE

OL Lyonnes - Saint-Etienne : -50% sur la billetterie avec Olympique-et-Lyonnais

  • par David Hernandez

    • Dimanche (15h), l'OL Lyonnes reçoit l'AS Saint-Etienne au Parc OL. Grâce à Olympique-et-Lyonnais, profitez d'une remise de 50% sur les places pour le derby grâce au code OLETLY.

    Qui a dit qu'il n'y avait pas de derby à Décines cette saison ? Les supporters lyonnais auraient certainement aimé que l'AS Saint-Etienne fasse un plus long parcours en Coupe de France pour retrouver les Verts. C'est finalement du côté des filles qu'il faut regarder pour trouver trace d'un duel régional. Après avoir croisé le fer à deux reprises dans le Forez, l'OL Lyonnes et l'ASSE s'affronteront ce dimanche (15h) au Parc OL pour une nouvelle journée de Première Ligue.

    Trois cadeaux à gagner en passant par le code promo

    Si la rivalité n'est pas la même que chez les garçons, l'horaire en plein milieu d'après-midi a de quoi convaincre les familles de faire un crochet par Décines. Et si vous hésitez encore, votre site Olympique-et-Lyonnais.com vous fait profiter d'un tarif préférentiel pour ce derby OL Lyonnes - Saint-Etienne.

    Grâce au code promo OLETLY à rentrer en cliquant sur ce lien, profitez d'une remise de 50% sur le prix plein tarif du billet (6€ au lieu de 12€). En achetant vos places via ce code, vous aurez également une chance de remporter l'un des trois cadeaux mis en jeu : un maillot third junior de l'OL Lyonnes, une écharpe ou un mini-ballon à l'effigie des Fenottes.

    à lire également
    OL - Mercato : Kamara vient renforcer le secteur défensif

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Affiche OL Lyonnes - ASSE
    OL Lyonnes - Saint-Etienne : -50% sur la billetterie avec Olympique-et-Lyonnais 07:30
    Karim Benzema, ancien attaquant de l'OL
    Mercato : Benzema (ex-OL) reste en Arabie saoudite mais change de club 08:45
    Endrick avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger lors de sa présentation à l'OL
    Avec son mercato hivernal, l’OL pense à aujourd’hui et demain 08:00
    Alejandro Gomes Rodriguez lors d'OL - RWDM Brussels
    OL - Mercato : Gomes Rodriguez également prêté en Ligue 2 02/02/26
    OL - Mercato : Kamara vient renforcer le secteur défensif 02/02/26
    Enzo Molebe lors de Real Betis - OL
    OL - Mercato : Molebe va se faire les dents à Montpellier 02/02/26
    La joie des joueurs de l'OL après le but de Noah Nartey contre Lille.
    Avec ses Gones, Nartey, Endrick, l'OL file vers la Ligue des champions 02/02/26
    Roman Yaremchuk, nouvel attaquant de l'OL
    Mercato : Yaremchuk débarque à l’OL en prêt 02/02/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueurs de Laval
    Coupe de France : Laval privé de deux joueurs contre l’OL 02/02/26
    La joie des joueurs de l'OL à Metz
    Hateboer, Endrick, Nartey, une possible recrue… des choix à faire à l’OL pour la Ligue Europa 02/02/26
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    Coupe Nationale U18 : l'OL Lyonnes affrontera Clermont en quarts 02/02/26
    Genesio après OL - Lille (1-0) : "L’impression d’avoir toujours les mêmes analyses" 02/02/26
    Ruben Kluivert lors d'OL - RB Salzbourg
    Mercato : l'OL ne veut pas céder à la "vente panique" pour Kluivert 02/02/26
    Korbin Shrader lors d'OL Lyonnes - Atlético de Madrid
    Coupe de France féminine : l'OL Lyonnes défiera Le Havre à la maison en quarts 02/02/26
    Noham Kamara, défenseur du PSG et des U20 français
    Mercato : Noham Kamara de plus en plus proche de l’OL 02/02/26
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    PSG - OL Lyonnes (0-1) : Renard a ressenti une gêne avant le match 02/02/26
    La joie des joueurs de l'OL à Metz
    Ligue 1 : au contact de l’OM, sept points sur la 5e place... Le gros coup de l’OL 02/02/26
    OL - Lille (1-0) : Fonseca a apprécié "l’état d’esprit" 02/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut