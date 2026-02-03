En fin de contrat en juin prochain avec Al-Ittihad, Karim Benzema ne fera pas un retour à l'OL. Le Ballon d'Or 2022 en conflit avec son club a finalement signé avec Al Hilal jusqu’en juin 2027.

À ceux qui espéraient encore voir Karim Benzema porter une nouvelle fois le maillot de l'OL, il faudra définitivement se faire une raison. Le natif de Bron ne reviendra pas dans son club formateur. Lundi, au moment de la fin du mercato hivernal en France, le Ballon d'Or a réglé son avenir et restera en Arabie saoudite. Seulement, la suite de l'aventure ne se fera pas à Al-Ittihad, son club depuis son arrivée au Moyen-Orient en 2023.

Al-Hilal actuel leader du championnat saoudien

En conflit depuis plusieurs jours concernant sa prolongation de contrat, Karim Benzema n'a pas trouvé de terrain d'entente et a tout simplement changé de club. Lundi soir, Al-Hilal a officialisé l'arrivée de l'attaquant français jusqu’en juin 2027. Très certainement un dernier challenge pour l'ancien Lyonnais, qui aura alors plus de 39 ans à l'issue de son contrat. Chez le leader du championnat, Benzema retrouvera Théo Hernandez, Kalidou Koulibaly, Darwin Núñez ou encore l'ancien Bordelais, passé par Barcelone, Malcom.