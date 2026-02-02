Actualités
La joie des joueurs de l'OL à Metz
La joie des joueurs de l’OL à Metz (Photo by Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP)

Ligue 1 : au contact de l’OM, sept points sur la 5e place... Le gros coup de l’OL

  • par David Hernandez
  • 9 Commentaires

    • Conscients de pouvoir réaliser un nouveau coup au classement, les joueurs de l’OL n’ont pas laissé passer cette opportunité. S’il reste encore beaucoup de matchs, le club s’est bien positionné pour la course à l’Europe.

    Ce n’est que la 20e journée et le mois de mai est encore très loin. Seulement, comme l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" a l’habitude de le dire, tout ce qui est pris n’est plus à prendre. Bien relancé il y a quelques semaines au moment de la mi-saison de la Ligue 1, l’OL est désormais plus que dans les clous. Le nouveau week-end du championnat de France a permis de faire un nouveau gros coup comptable. Quand il avait la fâcheuse manie de laisser passer ces occasions ces dernières saisons, le club rhodanien montre plutôt les muscles dans cet exercice. Contre Brest, les coéquipiers d’Endrick avaient déjà profité des faux-pas de leurs adversaires.

    Niakhaté : "On aura aussi des moments compliqués"

    Ce dimanche contre Lille, on pouvait se demander comment ils allaient faire en sorte de ne pas profiter du nul de l’OM, du revers de Rennes et du simple fait de jouer un concurrent. Tout ne fut pas parfait à Décines, mais l’unique but de Noah Nartey a suffi au bonheur lyonnais. En regardant le classement, l’OL a recollé à l’OM avec 39 unités, tout en sachant que le club phocéen a un Classique contre le PSG à jouer dimanche prochain.

    Dans le rétroviseur, la victoire dominicale permet de créer un premier vrai écart. Cinquième, le LOSC est désormais à sept longueurs, suivi de Rennes à huit et de Strasbourg et Toulouse à neuf points, les deux formations ayant perdu durant le week-end. Dans cette 20e journée, l’OL pouvait difficilement faire mieux. Mais Moussa Niakhaté a prévenu, "on ne gagnera pas tous les week-ends et on aura aussi des moments compliqués dans cette deuxième partie de saison."

    9 commentaires
    1. Groot
      Groot - lun 2 Fév 26 à 10 h 19

      J'ai hâte de lire la situation de crise de l'OM dans la presse.
      Je les remercie encore pour leur spectacle à faire tourner le ballon à la 90eme, et à ce faire éliminer 5 minutes plus tard par un but du goal contre le Real Madrid... Surtout quand on célèbre les défaites des autres.. c'est encore plus savoureux

      1. Avatar
        regard01 - lun 2 Fév 26 à 10 h 26

        C’est pitoyable de se satisfaire d’un 0-3. Sur ce coup, l’OM a touché le fond.

    2. Avatar
      regard01 - lun 2 Fév 26 à 10 h 22

      J’aime beaucoup cette joie exprimée par les 2 jeunes Endrick et Moreira.

    3. OLVictory
      OLVictory - lun 2 Fév 26 à 10 h 22

      Le match contre l'OM sera déterminant pour le classement final.
      L'OM doit gagner, ils vont être remontés !
      D'ici ils joueront contre Rennes et au PSG

      1. Avatar
        pathetikOL - lun 2 Fév 26 à 10 h 28

        Gouiri notre meilleur transfert à Rennes puis l'OM des dernières années .. un joueur avec un énorme melon et ne plus pas fiable (l'OM l'apprend à ses dépens) , il faudra quand même l'avoir à l'oeil au prochain match car sur un malentendu avec sa tête de lard. Mais peut être que d'ici là il va cirer le banc à l'OM ... ?

        1. Avatar
          leroilyon - lun 2 Fév 26 à 10 h 37

          Salut perso je le craint beaucoup, il s'est considérablement amélioré cette saison..

    4. Avatar
      pathetikOL - lun 2 Fév 26 à 10 h 25

      une excellente occase que contrairement à certaines fois nous n'avons pas laissé passer ! continuez ainsi les gones , allez l'OL !!!!

    5. Avatar
      JeanMoulin69 - lun 2 Fév 26 à 10 h 35

      Je rêve éveillé et je dois être le seul à y croire…
      Cependant :
      - nous ne rencontrons le PSG pas avant la 30e journée 🙂
      - 9 points de retard sur la première place, ce qui est beaucoup et à la fois réalisable.
      - joli signe… nous recevrons Lens à la dernière journée !
      (Ça ne vous rappelle rien ?! 🙌🏻🟥🟦 🏆 )

      J’en rêve chaque jour :):):)

    6. Avatar
      BadGone91 - lun 2 Fév 26 à 10 h 50

      Ce qui est assez surprenant c'est que l'on a beaucoup d'absents, et pourtant on garde cette dynamique ! Ça montre que ce n'est pas seulement un 11 mais bien un groupe qui vise dans la même direction !

      J'ai hâte d'avoir le retour de certains joueurs (Tagliafico, Coco, Morton, et puis Nuamah et Fofana). Les deux derniers pourront à minima apporter en fin de match et permettre aux titulaires de souffler.

      10 victoires d'affilé c'est historique !! Profitons du moment, ça ne se reproduira peut-être pas de sitôt.

