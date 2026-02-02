Conscients de pouvoir réaliser un nouveau coup au classement, les joueurs de l’OL n’ont pas laissé passer cette opportunité. S’il reste encore beaucoup de matchs, le club s’est bien positionné pour la course à l’Europe.

Ce n’est que la 20e journée et le mois de mai est encore très loin. Seulement, comme l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" a l’habitude de le dire, tout ce qui est pris n’est plus à prendre. Bien relancé il y a quelques semaines au moment de la mi-saison de la Ligue 1, l’OL est désormais plus que dans les clous. Le nouveau week-end du championnat de France a permis de faire un nouveau gros coup comptable. Quand il avait la fâcheuse manie de laisser passer ces occasions ces dernières saisons, le club rhodanien montre plutôt les muscles dans cet exercice. Contre Brest, les coéquipiers d’Endrick avaient déjà profité des faux-pas de leurs adversaires.

Niakhaté : "On aura aussi des moments compliqués"

Ce dimanche contre Lille, on pouvait se demander comment ils allaient faire en sorte de ne pas profiter du nul de l’OM, du revers de Rennes et du simple fait de jouer un concurrent. Tout ne fut pas parfait à Décines, mais l’unique but de Noah Nartey a suffi au bonheur lyonnais. En regardant le classement, l’OL a recollé à l’OM avec 39 unités, tout en sachant que le club phocéen a un Classique contre le PSG à jouer dimanche prochain.

Dans le rétroviseur, la victoire dominicale permet de créer un premier vrai écart. Cinquième, le LOSC est désormais à sept longueurs, suivi de Rennes à huit et de Strasbourg et Toulouse à neuf points, les deux formations ayant perdu durant le week-end. Dans cette 20e journée, l’OL pouvait difficilement faire mieux. Mais Moussa Niakhaté a prévenu, "on ne gagnera pas tous les week-ends et on aura aussi des moments compliqués dans cette deuxième partie de saison."