Actualités
Tabitha Chawinga (OL Lyonnes)
Tabitha Chawinga (OL Lyonnes) @UEFA

L'OL Lyonnes assure l'essentiel contre le PSG (0-1)

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Dans le classique de Première Ligue contre le PSG, l'OL Lyonnes s'en est remis à un unique but de Tabitha Chawinga pour s'imposer. Les Lyonnaises continuent leur domination à Paris.

    Dimanche après-midi faste pour l'OL et l'OL Lyonnes. Pendant que les joueurs de Paulo Fonseca s'imposaient 1-0 à la maison contre Lille, les ouailles de Jonatan Giráldez faisaient également le travail dans un autre choc de Première Ligue cette fois-ci. Face au PSG, l'OL Lyonnes n'a pas montré son meilleur visage mais, à la différence du Paris FC, a réussi à faire la différence nécessaire pour prendre les trois points. Malgré les absences de Christiane Endler et Teagan Micah, Féérine Belhadj a parfaitement assuré l'intérim, en n'encaissant aucun but et en rassurant rapidement une défense privée de Wendie Renard.

    Septième succès de suite à Paris

    Comme souvent, le PSG a sorti les muscles pour imposer un défi physique, mais a également cherché à confisquer le ballon aux Lyonnaises. Seulement, sous la coupe de Giraldez, l'OL Lyonnes a ajouté quelques cordes à son arc et c'est finalement en attaquant l'espace laissé par la défense parisienne que les Fenottes ont ouvert le score. Parfaitement lancée par Dumornay, Tabitha Chawinga s'est rappelée aux bons souvenirs de son ancien club en croisant sa frappe. Un unique but qui suffit au bonheur lyonnais. L'OL Lyonnes compte désormais douze points d'avance sur le FC Nantes. Place maintenant à la Coupe LFFP mercredi contre l'OM au GOLTC.

    à lire également
    Afonso Moreira lors d'OL - Lille
    OL - Lille (1-0) : top, flop, ce qu’il faut retenir
    2 commentaires
    1. Avatar
      Antoine - dim 1 Fév 26 à 17 h 51

      Ils étaient tendus à voir en duplex ces matchs. Deux match en même temps, du temps de gagner, mais double dose de stress.

      Signaler
      1. Avatar
        Gune56 - dim 1 Fév 26 à 18 h 04

        Très dur à suivre...on ne sait pas sur quel match (TV ou PC) vient le coup de sifflet...

        Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Tabitha Chawinga (OL Lyonnes)
    L'OL Lyonnes assure l'essentiel contre le PSG (0-1) 17:30
    Afonso Moreira lors d'OL - Lille
    OL - Lille (1-0) : top, flop, ce qu’il faut retenir 17:10
    La joie des joueurs de l'OL après le but de Noah Nartey contre Lille.
    Face à Lille, l'OL ne laisse pas passer l'occasion 16:57
    Noah Nartey à l'entraînement de l'OL
    OL - Lille : Nartey à la place de Morton, Sulc et Endrick associés 14:15
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
    PSG - OL Lyonnes : Katoto en pointe, Renard pas sur la feuille 14:04
    Les joueurs de Laval
    Avant la Coupe de France contre l’OL, Laval continue de s’enfoncer en Ligue 2 13:30
    Morton face à Boga (Nice - OL)
    Ligue 1 - Coupe de France : le programme de l'OL en février 12:45
    Les joueurs de l'OL célébrant avec les supporters après la victoire contre le PAOK
    OL - Lille à guichets fermés… "On doit jouer pour nos supporters" 12:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Nicolas Tagliafico au duel avec Hamza Igamane lors de Lille - OL
    Comme l’OL, Lille compte aussi ses blessés pour ce choc 11:15
    Feerine Belhadj, gardienne de l'OL
    PSG - OL Lyonnes : Endler et Micah absentes, Belhadj titulaire 10:30
    Tyler Morton félicite Pavel Sulc après son but lors de Monaco - OL
    OL - Lille : avec Abner et Sulc ? 09:30
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
    PSG - OL Lyonnes, toujours un choc de Première Ligue ? 08:45
    Tyler Morton buteur lors de Lille - OL
    Sans Tolisso, l'OL aura plus que jamais besoin de Morton contre Lille 08:00
    Endrick buteur lors de Metz - OL
    Avec le nul de l’OM, l’OL a une occasion rêvée en Ligue 1 07:30
    Coupe Gambardella : l'OL file en 8es après un match maîtrisé 31/01/26
    Noah Nartey, nouveau milieu de l'OL
    OL - Lille : premier groupe pour Noah Nartey, retour de Pavel Sulc 31/01/26
    Moussa Niakhaté (OL) face à l'OM
    Le choc OM - OL confirmé le 1er mars à 20h45 31/01/26
    OL : Paulo Fonseca évoque le "caractère" des joueurs de Lille 31/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut