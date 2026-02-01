L'OL Lyonnes assure l'essentiel contre le PSG (0-1)

Dans le classique de Première Ligue contre le PSG, l'OL Lyonnes s'en est remis à un unique but de Tabitha Chawinga pour s'imposer. Les Lyonnaises continuent leur domination à Paris.

Dimanche après-midi faste pour l'OL et l'OL Lyonnes. Pendant que les joueurs de Paulo Fonseca s'imposaient 1-0 à la maison contre Lille, les ouailles de Jonatan Giráldez faisaient également le travail dans un autre choc de Première Ligue cette fois-ci. Face au PSG, l'OL Lyonnes n'a pas montré son meilleur visage mais, à la différence du Paris FC, a réussi à faire la différence nécessaire pour prendre les trois points. Malgré les absences de Christiane Endler et Teagan Micah, Féérine Belhadj a parfaitement assuré l'intérim, en n'encaissant aucun but et en rassurant rapidement une défense privée de Wendie Renard.

Septième succès de suite à Paris

Comme souvent, le PSG a sorti les muscles pour imposer un défi physique, mais a également cherché à confisquer le ballon aux Lyonnaises. Seulement, sous la coupe de Giraldez, l'OL Lyonnes a ajouté quelques cordes à son arc et c'est finalement en attaquant l'espace laissé par la défense parisienne que les Fenottes ont ouvert le score. Parfaitement lancée par Dumornay, Tabitha Chawinga s'est rappelée aux bons souvenirs de son ancien club en croisant sa frappe. Un unique but qui suffit au bonheur lyonnais. L'OL Lyonnes compte désormais douze points d'avance sur le FC Nantes. Place maintenant à la Coupe LFFP mercredi contre l'OM au GOLTC.