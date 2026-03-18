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Pavel Sulc et Afonso Moreira lors d'OL - Le Havre
Pavel Sulc et Afonso Moreira lors d’OL – Le Havre (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

L'OL pourra compter sur Moreira, Sulc et Fofana contre le Celta

  • par David Hernandez
  • 13 Commentaires

    • De retour à l'entraînement collectif depuis quelques jours, Afonso Moreira, Malick Fofana et Pavel Sulc vont retrouver le groupe de l'OL. Paulo Fonseca a confirmé leur présence pour le huitième de finale retour contre le Celta de Vigo.

    Un sourire qui voulait en dire beaucoup. Ce mercredi midi, Paulo Fonseca ne pouvait qu'avoir le sourire au moment de parler de l'état de ses troupes. Après la résignation des dernières semaines avec pléthore de blessés, l'entraîneur de l'OL avait enfin des bonnes nouvelles à donner. Présents à l'entraînement collectif depuis quelques jours déjà, Malick Fofana et Afonso Moreira vont intégrer le groupe lyonnais pour la réception du Celta de Vigo. Il en sera de même pour Pavel Sulc, qui n'a pourtant repris que mardi avec le reste de ses coéquipiers. Mais ces trois noms seront bien sur la liste donnée par Fonseca pour le match de jeudi soir (18h45). "On a récupéré Afonso, Malick et Pavel, ils seront dans le groupe demain (jeudi). Physiquement, ils ne sont pas prêts pour jouer 90 minutes."

    Nuamah a aussi repris avec le groupe

    Cela rajoute malgré tout des solutions offensives à ce groupe qui en manquait cruellement depuis un mois. À ces trois bonnes nouvelles, Paulo Fonseca a ajouté qu'Ernest Nuamah "avait repris aujourd'hui avec nous, mais c'est logiquement trop juste pour être présent contre le Celta." Toutefois, voir le Ghanéen de retour un an après sa blessure est forcément un point positif alors que Ruben Kluivert et Ainsley Maitland-Niles "poursuivent leur rééducation", ce qui laisse penser qu'ils ne devraient pas être de retour avant la trêve internationale.

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    13 commentaires
    1. cavegone
      cavegone - mer 18 Mar 26 à 13 h 52

      🥳
      Fo-Fa-Na ! La la la lala ! 🎶 🎵😎

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    2. olympiklyon
      olympiklyon - mer 18 Mar 26 à 14 h 01

      c'est incroyable que tout le monde revienne quasiment au même moment

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      1. Avatar
        Arioul - mer 18 Mar 26 à 14 h 06

        J'espère que ce ne sera pas trop tard pour sauver cette saison.

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      2. Avatar
        BadGone91 - mer 18 Mar 26 à 14 h 27

        Ça fait trop plaisir !! Mais j'ai peur que ce soit un peu juste pour l'EL.. on verra bien !

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    3. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mer 18 Mar 26 à 14 h 12

      Ils seront remplaçants, ils rentreront si le score est défavorable, car Attention aux rechutes.
      En tout cas ce retour même si il arrive un peu tard va faire du bien pour la fin de saison, sans eux je voyais mal même une place qualificative pour une ligue Europa.

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      1. Avatar
        fandelol - mer 18 Mar 26 à 14 h 29

        Pas sûr du tout ça. On est tellement pauvre offensivement que je ne serai pas étonné d'en voir au moins un titulaire, notamment sur l'aile gauche où on est ridicule ces derniers temps.

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    4. Juni38
      Juni38 - mer 18 Mar 26 à 14 h 14

      Wouah les trois d'un coup !
      Retour en force juste au bon moment !
      Et même nuamah revient , c'est ouf !

      J'ai hâte de voir fofana combiner avec endrick 😍

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    5. Avatar
      Monark - mer 18 Mar 26 à 14 h 19

      Ça va être la fête demain soir au groupama !! 🤩🔴🔵

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    6. Juni38
      Juni38 - mer 18 Mar 26 à 14 h 21

      Nuamah s'est entraîné avec le groupe , incroyable !

      Ils reviennent tous en même temps sauf ce pauvre Himbert mais il aura bien aidé pendant son intérim .

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    7. Avatar
      BadGone91 - mer 18 Mar 26 à 14 h 24

      Moi je pense qu'il y en aura au moins un qui sera titulaire ! "Ils ne peuvent pas jouer 90 minutes", ça veut dire qu'ils ne peuvent pas jouer un match complet mais peut-être 60min ? 45min ?

      Il nous avait dit cela avec Nartey quand il venait d'arriver. Au final il a jouer direct contre Lille et a marqué le but de la victoire ! Bon il n'était pas blessé, le contexte était différent.

      Il faut tenter le tout pour le tout. Si on perd ce match, on n'a presque plus aucun objectif ensuite... et puis on aura quoiqu'il arrive beaucoup de retours de blessure.

      Je pense que Moreira postule pour être titulaire et peut-être jouer une mi-temps complète, voir 60 minutes. Fofana on va peut-être être plus prudent et le faire jouer les 30 minutes restantes ? ou 15 minutes ? ou rien du tout en fonction du résultat.

      Pavel sur les images que j'ai vu il n'avait pas l'air d'être en forme physiquement.

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      1. Avatar
        fandelol - mer 18 Mar 26 à 14 h 32

        Je verrai bien Moreira titulaire également. Et à la 55/60eme, changement pour Fofana. Idem en pointe avec Yaremchuk qui sort pour Sulc. Bon, c'est pas dans les habitudes de Fonseca de faire plusieurs changements assez tôt mais ça serait pas mal de les faire jouer un peu avant Monaco quand même

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        1. Avatar
          BadGone91 - mer 18 Mar 26 à 14 h 48

          Après si Fonseca a peur qu'on se fasse prendre en contre attaque, il va vouloir faire jouer des mecs au top physiquement, qui font les efforts défensifs.

          En tout cas j'ai hâte de retrouver un 4-3-3 avec un vrai ailier gauche ! Endrick a droite, Tolisso qui se projette haut. Tessmann qui récupère les ballons, et Morton qui organise le jeu. Avec maintenant Moreira ou Fofana à gauche qui dynamite la défense, et Sulc en renard des surfaces !

    8. Juni38
      Juni38 - mer 18 Mar 26 à 14 h 40

      Je vois aussi moreira titulaire , jouer une heure et laisser sa place a fofana !
      Yaremchuk débute , une heure et sulc rentre pour la fin de match.

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