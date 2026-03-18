L'OL pourra compter sur Moreira, Sulc et Fofana contre le Celta

De retour à l'entraînement collectif depuis quelques jours, Afonso Moreira, Malick Fofana et Pavel Sulc vont retrouver le groupe de l'OL. Paulo Fonseca a confirmé leur présence pour le huitième de finale retour contre le Celta de Vigo.

Un sourire qui voulait en dire beaucoup. Ce mercredi midi, Paulo Fonseca ne pouvait qu'avoir le sourire au moment de parler de l'état de ses troupes. Après la résignation des dernières semaines avec pléthore de blessés, l'entraîneur de l'OL avait enfin des bonnes nouvelles à donner. Présents à l'entraînement collectif depuis quelques jours déjà, Malick Fofana et Afonso Moreira vont intégrer le groupe lyonnais pour la réception du Celta de Vigo. Il en sera de même pour Pavel Sulc, qui n'a pourtant repris que mardi avec le reste de ses coéquipiers. Mais ces trois noms seront bien sur la liste donnée par Fonseca pour le match de jeudi soir (18h45). "On a récupéré Afonso, Malick et Pavel, ils seront dans le groupe demain (jeudi). Physiquement, ils ne sont pas prêts pour jouer 90 minutes."

Nuamah a aussi repris avec le groupe

Cela rajoute malgré tout des solutions offensives à ce groupe qui en manquait cruellement depuis un mois. À ces trois bonnes nouvelles, Paulo Fonseca a ajouté qu'Ernest Nuamah "avait repris aujourd'hui avec nous, mais c'est logiquement trop juste pour être présent contre le Celta." Toutefois, voir le Ghanéen de retour un an après sa blessure est forcément un point positif alors que Ruben Kluivert et Ainsley Maitland-Niles "poursuivent leur rééducation", ce qui laisse penser qu'ils ne devraient pas être de retour avant la trêve internationale.