L'OL pourra compter sur Moreira, Sulc et Fofana contre le Celta

De retour à l'entraînement collectif depuis quelques jours, Afonso Moreira, Malick Fofana et Pavel Sulc vont retrouver le groupe de l'OL. Paulo Fonseca a confirmé leur présence pour le huitième de finale retour contre le Celta de Vigo.
Un sourire qui voulait en dire beaucoup. Ce mercredi midi, Paulo Fonseca ne pouvait qu'avoir le sourire au moment de parler de l'état de ses troupes. Après la résignation des dernières semaines avec pléthore de blessés, l'entraîneur de l'OL avait enfin des bonnes nouvelles à donner. Présents à l'entraînement collectif depuis quelques jours déjà, Malick Fofana et Afonso Moreira vont intégrer le groupe lyonnais pour la réception du Celta de Vigo. Il en sera de même pour Pavel Sulc, qui n'a pourtant repris que mardi avec le reste de ses coéquipiers. Mais ces trois noms seront bien sur la liste donnée par Fonseca pour le match de jeudi soir (18h45). "On a récupéré Afonso, Malick et Pavel, ils seront dans le groupe demain (jeudi). Physiquement, ils ne sont pas prêts pour jouer 90 minutes."
Nuamah a aussi repris avec le groupe
Cela rajoute malgré tout des solutions offensives à ce groupe qui en manquait cruellement depuis un mois. À ces trois bonnes nouvelles, Paulo Fonseca a ajouté qu'Ernest Nuamah "avait repris aujourd'hui avec nous, mais c'est logiquement trop juste pour être présent contre le Celta." Toutefois, voir le Ghanéen de retour un an après sa blessure est forcément un point positif alors que Ruben Kluivert et Ainsley Maitland-Niles "poursuivent leur rééducation", ce qui laisse penser qu'ils ne devraient pas être de retour avant la trêve internationale.
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Fo-Fa-Na ! La la la lala ! 🎶 🎵😎
c'est incroyable que tout le monde revienne quasiment au même moment
J'espère que ce ne sera pas trop tard pour sauver cette saison.
Ça fait trop plaisir !! Mais j'ai peur que ce soit un peu juste pour l'EL.. on verra bien !
Ils seront remplaçants, ils rentreront si le score est défavorable, car Attention aux rechutes.
En tout cas ce retour même si il arrive un peu tard va faire du bien pour la fin de saison, sans eux je voyais mal même une place qualificative pour une ligue Europa.
Pas sûr du tout ça. On est tellement pauvre offensivement que je ne serai pas étonné d'en voir au moins un titulaire, notamment sur l'aile gauche où on est ridicule ces derniers temps.
Wouah les trois d'un coup !
Retour en force juste au bon moment !
Et même nuamah revient , c'est ouf !
J'ai hâte de voir fofana combiner avec endrick 😍
Ça va être la fête demain soir au groupama !! 🤩🔴🔵
Nuamah s'est entraîné avec le groupe , incroyable !
Ils reviennent tous en même temps sauf ce pauvre Himbert mais il aura bien aidé pendant son intérim .
Moi je pense qu'il y en aura au moins un qui sera titulaire ! "Ils ne peuvent pas jouer 90 minutes", ça veut dire qu'ils ne peuvent pas jouer un match complet mais peut-être 60min ? 45min ?
Il nous avait dit cela avec Nartey quand il venait d'arriver. Au final il a jouer direct contre Lille et a marqué le but de la victoire ! Bon il n'était pas blessé, le contexte était différent.
Il faut tenter le tout pour le tout. Si on perd ce match, on n'a presque plus aucun objectif ensuite... et puis on aura quoiqu'il arrive beaucoup de retours de blessure.
Je pense que Moreira postule pour être titulaire et peut-être jouer une mi-temps complète, voir 60 minutes. Fofana on va peut-être être plus prudent et le faire jouer les 30 minutes restantes ? ou 15 minutes ? ou rien du tout en fonction du résultat.
Pavel sur les images que j'ai vu il n'avait pas l'air d'être en forme physiquement.
Je verrai bien Moreira titulaire également. Et à la 55/60eme, changement pour Fofana. Idem en pointe avec Yaremchuk qui sort pour Sulc. Bon, c'est pas dans les habitudes de Fonseca de faire plusieurs changements assez tôt mais ça serait pas mal de les faire jouer un peu avant Monaco quand même
Après si Fonseca a peur qu'on se fasse prendre en contre attaque, il va vouloir faire jouer des mecs au top physiquement, qui font les efforts défensifs.
En tout cas j'ai hâte de retrouver un 4-3-3 avec un vrai ailier gauche ! Endrick a droite, Tolisso qui se projette haut. Tessmann qui récupère les ballons, et Morton qui organise le jeu. Avec maintenant Moreira ou Fofana à gauche qui dynamite la défense, et Sulc en renard des surfaces !
Je vois aussi moreira titulaire , jouer une heure et laisser sa place a fofana !
Yaremchuk débute , une heure et sulc rentre pour la fin de match.