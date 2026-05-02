Dos au mur après la victoire à l’aller, OL Lyonnes a réussi à inverser la tendance ce samedi. Grâce à une première mi-temps de haute volée, les Lyonnaises se sont imposées contre Arsenal (3-1). Et iront à Oslo.

Il n’y avait pas besoin de réfléchir ce samedi après-midi à Décines. Pour espérer voir Oslo (Norvège), OL Lyonnes n’avait qu’un seul objectif : gagner. Après avoir perdu à l’Emirates Stadium, les Lyonnaises avaient un petit but à combler. Loin d’être une mission impossible. Arsenal l’avait d’ailleurs prouvé la saison passée en venant s’imposer 4-1 en France et se hisser en finale après avoir perdu la manche aller. Alors, il y avait de l’espoir à Décines, même si on se doutait bien que la tâche ne serait pas la plus aisée face aux tenantes du titre. La mission a été remplie avec cette victoire contre Arsenal (3-1). Dans cet bel après-midi ensoleillé, les supporters lyonnais avaient répondu à l’appel du club et des joueuses avec une belle affluence (22 494 personnes) et un soutien dès l’entrée des Fenottes.

La VAR a eu du travail

Cette pression populaire a-t-elle galvaniser les troupes de Jonatan Giraldez ? A la manière de ce qu’on avait pu voir contre Wolfsburg au tour précédent, OL Lyonnes a attaqué ce match retour tambour battant. Dès la première minute, Hegerberg n’a pas été loin de faire chavirer le Parc OL, mais n’a pas réussi à ajuster aux six mètres. Le stade a exulté six minutes plus tard en voyant Heaps mettre le ballon au fond des filets. Mais une faute d’Engen sur la gardienne a laissé le tableau d’affichage à 0-0. Mais les Fenottes étaient clairement dans leur match et ont été récompensées à la 18e minute. Wendie Renard s’y est certes reprise à deux fois mais le temps fort a été validé. Derrière, la pression a encore été lyonnaise et Diani a permis à OL Lyonnes de prendre la main dans cette double confrontation (2-0, 37e).

Brand délivre le Parc OL

Cette première mi-temps quasi parfaite n’assurait en rien la qualification, car on pouvait logiquement s’attendre à une réaction d’Arsenal. Mais, le plan de jeu de Jonatan Giraldez a plutôt bien fonctionné pendant 75 minutes. Mais en cherchant à en faire trop au milieu de terrain, Selma Bacha a offert une opportunité aux Anglaises qui ne se sont pas faite prier pour remettre le score à 2-2 sur l’ensemble des deux rencontres.

Ce but d’Arsenal aurait pu mettre un coup à la tête d’OL Lyonnes, certes toujours en vie mais peut-être déçu de voir leur maitrise ne pas être plus récompensée. La délivrance est finalement venue à la 87e minute sur une inspiration de Dumornay. La vision de l’Haïtienne pour trouver Brand a offert le 3-1 et une explosion de joie à retardement puisqu’une position de hors-jeu a été "checkée". Mais tout est bien qui finit bien avec cette victoire et cette qualification pour la finale, le 23 mai à Oslo contre le Barça ou le Bayern.