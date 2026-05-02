Dos au mur après la victoire à l’aller, OL Lyonnes a réussi à inverser la tendance ce samedi. Grâce à une première mi-temps de haute volée, les Lyonnaises se sont imposées contre Arsenal (3-1). Et iront à Oslo.
Il n’y avait pas besoin de réfléchir ce samedi après-midi à Décines. Pour espérer voir Oslo (Norvège), OL Lyonnes n’avait qu’un seul objectif : gagner. Après avoir perdu à l’Emirates Stadium, les Lyonnaises avaient un petit but à combler. Loin d’être une mission impossible. Arsenal l’avait d’ailleurs prouvé la saison passée en venant s’imposer 4-1 en France et se hisser en finale après avoir perdu la manche aller. Alors, il y avait de l’espoir à Décines, même si on se doutait bien que la tâche ne serait pas la plus aisée face aux tenantes du titre. La mission a été remplie avec cette victoire contre Arsenal (3-1). Dans cet bel après-midi ensoleillé, les supporters lyonnais avaient répondu à l’appel du club et des joueuses avec une belle affluence (22 494 personnes) et un soutien dès l’entrée des Fenottes.
La VAR a eu du travail
Cette pression populaire a-t-elle galvaniser les troupes de Jonatan Giraldez ? A la manière de ce qu’on avait pu voir contre Wolfsburg au tour précédent, OL Lyonnes a attaqué ce match retour tambour battant. Dès la première minute, Hegerberg n’a pas été loin de faire chavirer le Parc OL, mais n’a pas réussi à ajuster aux six mètres. Le stade a exulté six minutes plus tard en voyant Heaps mettre le ballon au fond des filets. Mais une faute d’Engen sur la gardienne a laissé le tableau d’affichage à 0-0. Mais les Fenottes étaient clairement dans leur match et ont été récompensées à la 18e minute. Wendie Renard s’y est certes reprise à deux fois mais le temps fort a été validé. Derrière, la pression a encore été lyonnaise et Diani a permis à OL Lyonnes de prendre la main dans cette double confrontation (2-0, 37e).
Brand délivre le Parc OL
Cette première mi-temps quasi parfaite n’assurait en rien la qualification, car on pouvait logiquement s’attendre à une réaction d’Arsenal. Mais, le plan de jeu de Jonatan Giraldez a plutôt bien fonctionné pendant 75 minutes. Mais en cherchant à en faire trop au milieu de terrain, Selma Bacha a offert une opportunité aux Anglaises qui ne se sont pas faite prier pour remettre le score à 2-2 sur l’ensemble des deux rencontres.
Ce but d’Arsenal aurait pu mettre un coup à la tête d’OL Lyonnes, certes toujours en vie mais peut-être déçu de voir leur maitrise ne pas être plus récompensée. La délivrance est finalement venue à la 87e minute sur une inspiration de Dumornay. La vision de l’Haïtienne pour trouver Brand a offert le 3-1 et une explosion de joie à retardement puisqu’une position de hors-jeu a été "checkée". Mais tout est bien qui finit bien avec cette victoire et cette qualification pour la finale, le 23 mai à Oslo contre le Barça ou le Bayern.
Bravo et merci les filles c'était merveilleux !
Je dirais même ça a été varmeilleux
Je dirai même plus, c'était merveilleux, fabuleux, Hitchcock était au match !
... non c'était Dédé P... il demandait réparation du préjudice australien !
Il ne manque plus que d'aller perdre contre Barcelone et la saison sera bien remplie. 😁
Toi tu es bizarre , il t'arrive souvent de ramer contre courant ?
Que ce fut dur mais au moins il y a eu un vrai match avec des grandes joueuses des deux côtés.
Brand a fait énormément de bien devant, elle a un super sens du placement.
Il semble y avoir beaucoup de spectateurs.
Juste dommage que pour un match comme ça le stade ne soit pas archi plein...
Un peu plus à chaque fois.
25 000 spectateurs. C'est bien pour la France!
Par ailleurs le foot féminin (le sport féminin en général) fait de plus en plus recette dans le monde et aussi en France : en D1, on est passé d'une moyenne de 851 spectateurs/match en 2023 à 2086 en 2025-26 (phase aller) soit plus 81%.
Mme Kang investit sur un marché en pleine croissance...pas folle la guêpe!
c’est quoi ce commentaire David, Lyon s’impose 3 - 2 ? !!!!
Diani et Brand ont marqué un but qui leur est typique.
J'ai bien aimé leur maillot.
Jule Brand, c'est le foot allemand, toujours en mouvement, elle se bat sur tous les ballons, beaucoup d'activité .
Les filles devraient en prendre de la graine, elles se font fait "piquer" un nombre incalculable de ballons .
Maintenant, il faut allez la gagner cette finale, c'est tellement douloureux de la perdre, elles ont déjà donné, elles savent ce que c'est de perdre une finale .
Pas vu le match mais suivi le résultat en live, excellente nouvelle
Bon maintenant, pas de mauvaise blague en finale, l'etoile et rien d'autre !!
Match à rebondissements, suspens à la clé, résultat espéré et réussi, merci les filles. Espérons que cette dépense d'énergie ne soit pas préjudiciable car, nous avons encore des finales à disputer.
Voir le plaisir et la joie de mme Kang était sympa, la prime de match devrait-être à la hauteur😊
Horan pour sa grosse 1ére mi temps , Brand pour l'ensemble de son match et bien sûr Dumornay et Selma malgré sa perte de balle....mais collectivement ce fut autre chose de ce que l'on a vu de l'autre côté de la Manche....
Bon aux garçons ce soir , on vient de lâcher Marseille..
Nous on pense à DedeP et à sa joie (bien méritée) au milieu de tous ces drapeaux !!! 🔴🔵
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Tellement content de revoir nos Fenottes jouer à leur vrai niveau !
Victoire amplement méritée, les statistiques du match le montrent, même si ce fut très dur pendant une grosse vingtaine de minutes.
Pas de joueuse du match pour moi, je mets en vrac Melchie, Jule, Lily, Kadi, mais toute l'équipe a fait preuve d'un grand esprit de solidarité.
Cerise sur le gâteau, la blessure de Diani n'est apparemment pas très grave !
...et depuis longtemps, le meilleur match de Heaps, sans toutefois être transcendante.
C'est vrai !
Même si elle a fini par cafouiller, le punch de Selma a également beaucoup apporté.
Salut à tous les fans..... Alors, heureux ? *
* petit😉à Jean Pierre Marielle
Très, très!!!
12e finale !.... Un record ! 👏👏Bravo les filles, le Coach et tout le staff !... Il faudra le refaire à Oslo !!! 🔴🔵
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Trop contentes... ! 😅ETt nous aussi ! 👏👏🫶🤝
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L'entraîneur a bien réagi. L'équipe jouait globalement en 4-4-2 avec Dumornay très haut, et Heaps & Yohannes en double pivot. C'était risqué, mais Arsenal n'a pas pu passer dans l'axe, et présentait une densité vaine au milieu.
Bacha a muselé Smith. Dumornay apporte de la vitesse et de l'incertitude, avec comme illustration un penalty obtenu. Brand a été très bonne, comme à l'aller : passe décisive, beau but, défense agressive. Diani fait un bon match. Yohannes a beaucoup organisé le jeu, et Heaps a beaucoup parcouru de terrain pour gêner l'adversaire. Le but d'Heaps a été sévèrement refusé.
Globalement, comparé à l'aller, il y avait plus de contrôle et de pression sur Arsenal. Victoire méritée.
Sérieux ça fait du bien, j’avais limite la fièvre pendant le match.
Je le reregarde avec les commentaires de l’équipe du coup pour redescendre.
Allez les fenêtres.
Merci à toutes les Fenottes de nous avoir fait vibrer aujourd'hui, avec un beau collectif ! Mention spéciale à Brand.