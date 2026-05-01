Dos au mur après la défaite 2-1 au match aller, OL Lyonnes n'a pas d'autre choix que de gagner ce samedi face à Arsenal. Avec l'espoir de retrouver la finale de la Ligue des champions, deux ans après sa dernière présence.

Une semaine après la défaite d'OL Lyonnes à Arsenal (2-1), est-ce que la qualification passera par une bataille du milieu à votre avantage au contraire de l'aller ?

L'adversaire possède de très bonnes joueuses dans cette partie du terrain. Nous les respectons. Mais nous avons nous aussi nos forces dans ce domaine. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de changer des choses. Nous avons fait quelques bonnes actions à Londres. Nous avons contrôlé l'entrejeu. Je pense que nous pouvons faire mieux au match retour. Exploiter plus d'espaces. Nous avons travaillé beaucoup de choses cette semaine.

Ce pourrait être votre dernier match européen avec OL Lyonnes au Parc OL* avant votre retour aux États-Unis. Y attachez-vous une importance particulière ?

Nous n'avons pas remporté ce trophée depuis 2022. Comme je l'ai dit, nous ferons tout ce qui est possible pour que cela se reproduise. Pour ma part, je ferai également de mon mieux pour passer cette demi-finale. Mais pas nécessairement en pensant que c'est ma dernière (chance européenne) avec ce club. C'est une rencontre importante, mais je ne vais pas me focaliser là-dessus. Je vais faire comme j'ai toujours fait depuis que je suis arrivée à Lyon (janvier 2022), prendre les choses jour après jour, match après match. Bien sûr, c'est un objectif, non seulement pour moi-même mais aussi collectivement, de gagner (à nouveau) la Ligue des champions. Je vais tout donner, l'équipe va tout donner à 100 %.

En termes de leadership, qu'avez-vous envie de montrer sur le terrain contre Arsenal ?

Encore une fois, on a travaillé toute la semaine sur ce qu'on a besoin de faire. Ce que l'équipe attend de nous. C'est un peu la même chose pour l'aspect collectif. Je pense qu'individuellement, c'est tout ce qui est possible de faire pour aider l'équipe, tout ce que le jeu a besoin et demande de faire. On a nos ajustements tactiques, nos plans, nos objectifs à atteindre. Pour moi, ce sera d'afficher de la personnalité et de montrer qu'on est là pour gagner. On est toutes là pour donner le meilleur. C'est ce que j'essaie de faire à mon niveau. Et de partager ça avec nos fans en jouant toutes ensemble. C'est ce que l'on montre en Première Ligue. C'est là que nous sommes des gagnantes. Je n'ai pas de doute. J'espère qu'on va réussir. Qu'on va gagner ensemble.

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