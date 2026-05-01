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Caitlin Foord (Arsenal) face à Ashley Lawrence (OL Lyonnes)
Caitlin Foord (Arsenal) face à Ashley Lawrence (OL Lyonnes) (Photo by Shaun Botterill / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL Lyonnes - Arsenal : une affluence à venir meilleure que la saison passée

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • À la veille de la demi-finale retour de Ligue des champions, le Parc OL sera plus garni qu'à pareille époque la saison passée. OL Lyonnes - Arsenal a passé la barre des 20 000 places vendues, avec l'espoir d'atteindre celle des 25 000 d'ici à samedi après-midi (15h).

    Est-ce que le suspense de cette demi-finale a finalement eu du bon ? Ce samedi (15h), au moment d'entrer sur la pelouse du Parc OL, les joueuses de Jonatan Giraldez seront en ballottage défavorable après leur défaite 2-1 contre Arsenal une semaine plus tôt. Avec un but de retard à combler, l'espoir d'une nouvelle finale reste toujours permis et OL Lyonnes aura besoin de tout le soutien nécessaire pour inverser la tendance.

    Wendie Renard a lancé un appel aux supporters lyonnais à notre micro et le club ne lésine pas sur les moyens de communication pour attirer du monde. Une chose est sûre, ce samedi, l'affluence d'OL Lyonnes - Arsenal sera supérieure à celle de la saison dernière à pareil stade. Après la victoire 2-1 à l'Emirates Stadium, 20 045 spectateurs avaient pris place à Décines, pensant à une qualification pour la finale. Le scénario avait été bien différent avec une défaite 4-1.

    Plusieurs offres pour atteindre les 25 000

    Ce vendredi, le stade avait franchi cette barre des 20 045 et ce soutien ne sera pas de trop pour pousser les coéquipières de Selma Bacha à s'imposer par minimum un but d'écart pour accrocher les prolongations. Avec les 20 000 billets vendus à vingt-quatre heures de la demi-finale retour, le club lyonnais espère que les derniers indécis finiront par venir au stade pour faire grimper cette affluence jusqu'à 25 000, qui sait...

    Si l'envie vous dit, vous pouvez toujours bénéficier d'une promotion sur les billets grâce à Olympique-et-Lyonnais. Avec le code OLETLY à rentrer en cliquant sur ce lien, profitez d'un billet à 9€ au lieu de 18€ en catégorie SILVER.

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    3 commentaires
    1. dede74
      dede74 - ven 1 Mai 26 à 10 h 03

      Bonjour David,

      " 20 000 places venues

      "Vendues" je suppose ?

      Signaler
      1. Razik Brikh - ven 1 Mai 26 à 10 h 07

        C'est corrigé, merci.

        Signaler
      2. janot06
        janot06 - ven 1 Mai 26 à 10 h 08

        La touche "d" de son clavier a peut-être qq problèmes.

        Signaler

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