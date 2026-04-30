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Christiane Endler face à Ingrid Engen et Stina Blacksteinus lors d'Arsenal - OL Lyonnes
Christiane Endler face à Ingrid Engen et Stina Blacksteinus lors d’Arsenal – OL Lyonnes (Photo by Glyn KIRK / AFP)

Une arbitre italienne pour gérer OL Lyonnes - Arsenal

  • par Gwendal Chabas

    • L'OL Lyonnes reçoit Arsenal samedi pour la demi-finale retour de la Ligue des champions. Au sifflet du choc, l'Italienne Maria Sole Ferrieri Caputi.

    Ce match est dans toutes les têtes. On l'a compris en milieu de semaine avec le groupe et l'équipe composés par Jonatan Giráldez pour le duel à Nantes (1-1). OL Lyonnes n'a pas gagné, partageant les points avec les Nantaises, mais on a surtout vu de jeunes joueuses de la réserve. Pour la demi-finale retour de Ligue des champions contre Arsenal, les quelques cadres présentes seront rejointes par les titulaires de la première manche.

    Et il faudra aux Lyonnaises toutes leurs armes pour venir à bout des Anglaises. Car ces dernières, même sans se créer énormément d'occasions, ont battu assez logiquement les coéquipières de Wendie Renard à l'aller (2-1). Pour voir la finale, elles devront donc en mettre encore davantage, et pourquoi pas compter sur un surplus de motivation venu des tribunes*.

    Une arbitre qui a déjà officié en Serie A

    Un gros défi pour les Rhodaniens auquel participera l'Italienne Maria Sole Ferrieri Caputi. Une officielle assez expérimentée qui a même commandé quelques affiches de Serie A masculine dans sa carrière. Ses compatriotes Stefania Signorelli et Veronica Martinelli l'aideront dans le rôle d'assistantes. Important à souligner également, la présence du duo italo-hongrois Gianluca Aureliano - Katalin Kulcsár à la vidéo. Enfin, Silvia Gasperotti sera la quatrième arbitre chargée des changements et du temps additionnel.

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