Actualités
Endrick lors d'OL - Auxerre
Endrick lors d’OL – Auxerre (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Endrick : "Bien finir avec l'OL pour être à la Coupe du monde"

  • par David Hernandez

    • Prêté depuis janvier, Endrick va disputer ses trois derniers matchs avec l’OL dans ce sprint final. Trois rencontres pour finir de la meilleure des façons et pourquoi pas accrocher une place à la Coupe du monde 2026 avec le Brésil.

    En rejoignant l’OL à l’hiver dernier, Endrick n’a pas fait de mystère. En quête de temps de jeu après avoir passé la première partie de saison sur le banc avec le Real Madrid, l’attaquant avait choisi le club rhodanien avec une assurance de temps de jeu et donc la possibilité de se mettre en évidence en vue de la Coupe du monde. Depuis janvier, le Brésilien alterne entre le bon et le moins bon mais ses performances ont malgré tout tapé dans l’œil de Carlo Ancelotti.

    Retenu durant la trêve internationale de mars, Endrick n’a joué qu’un quart d’heure sur le rassemblement, assez pour se montrer décisif. Seulement, une présence au Mondial passera certainement par une fin de saison canon avec l’OL. "Je dois y être. Avant d'y penser, je dois bien faire mon travail à Lyon. Je suis concentré ici, a-t-il déclaré dans une interview au Guardian. Je dois bien jouer lors des matches restants pour assurer ma place. Mon rêve est de disputer la Coupe du monde et d'aider mon pays. Je ferai de mon mieux pour aider le Brésil."

     Il lui reste ainsi trois rencontres pour forcer la décision. Après avoir brillé contre le PSG le 19 avril dernier en prime time, Endrick sait que des performances remarquées contre RennesToulouse et Lens lui ouvriront probablement les portes de la Seleçao. Aux ambitions individuelles, le numéro 9 lyonnais espère y ajouter une réussite collective avec une qualification pour la Ligue des champions.

    à lire également
    Tyler Morton lors de Rennes - OL
    OL - Rennes : une confrontation qui sourit davantage aux Rennais

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kadidiatou Diani lors d'OL Lyonnes - Arsenal
    OL Lyonnes - Arsenal : profitez d'une remise de 50% sur les billets 06/04/26
    Endrick lors d'OL - Auxerre
    Endrick : "Bien finir avec l'OL pour être à la Coupe du monde" 12:00
    Tyler Morton lors de Rennes - OL
    OL - Rennes : une confrontation qui sourit davantage aux Rennais 11:00
    Caitlin Foord (Arsenal) face à Ashley Lawrence (OL Lyonnes)
    OL Lyonnes - Arsenal : une affluence à venir meilleure que la saison passée 10:00
    Tabitha Chawinga (OL Lyonnes)
    Trophées UNFP : Chawinga et Dumornay (OL Lyonnes) pour le titre de meilleure joueuse 09:00
    Roman Yaremchuk lors d'OL - Auxerre
    Yaremchuk (OL) ou le foot comme échappatoire 08:00
    Dominik Greif lors de Strasbourg - OL
    Greif et Fonseca représenteront l'OL aux Trophées UNFP 07:30
    Jule Brand avec OL Lyonnes
    Première Ligue - Ligue des champions : le calendrier d'OL Lyonnes au mois de mai 30/04/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Jérémy Jacquet, joueur de Rennes
    Rennes sans Jacquet ou encore Frankowski face à l'OL 30/04/26
    OL - Mercato : Claude Puel évoque le cas Kaïl Boudache (Nice) 30/04/26
    Tolisso, Mata et Niakhté (OL) se congratulent
    OL - Rennes : plus que jamais, les cadres devront répondre présents 30/04/26
    Daryll Benlahlou, joueur offensif de l'OL Académie
    OL : Daryll Benlahlou pourrait signer son premier contrat professionnel 30/04/26
    Les supporters de l'OL
    L'OL revoit encore ses prix pour la réception de Rennes 30/04/26
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - Nantes
    Première Ligue : OL Lyonnes retrouvera bien le FC Nantes en play-offs 30/04/26
    Vignette TKYDG 27 04 2026
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 27 avril en podcast 30/04/26
    Christiane Endler face à Ingrid Engen et Stina Blacksteinus lors d'Arsenal - OL Lyonnes
    Une arbitre italienne pour gérer OL Lyonnes - Arsenal 30/04/26
    Mário Sauer, joueur de Toulouse
    Suspension confirmée pour Mário Sauer lors de Toulouse - OL 30/04/26
    Ballons terrain d'entraînement de l'OL
    OL Lyonnes : de nouvelles têtes chez les Lyonnaises face à Nantes 30/04/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut