Endrick : "Bien finir avec l'OL pour être à la Coupe du monde"

Prêté depuis janvier, Endrick va disputer ses trois derniers matchs avec l’OL dans ce sprint final. Trois rencontres pour finir de la meilleure des façons et pourquoi pas accrocher une place à la Coupe du monde 2026 avec le Brésil.

En rejoignant l’OL à l’hiver dernier, Endrick n’a pas fait de mystère. En quête de temps de jeu après avoir passé la première partie de saison sur le banc avec le Real Madrid, l’attaquant avait choisi le club rhodanien avec une assurance de temps de jeu et donc la possibilité de se mettre en évidence en vue de la Coupe du monde. Depuis janvier, le Brésilien alterne entre le bon et le moins bon mais ses performances ont malgré tout tapé dans l’œil de Carlo Ancelotti.

Retenu durant la trêve internationale de mars, Endrick n’a joué qu’un quart d’heure sur le rassemblement, assez pour se montrer décisif. Seulement, une présence au Mondial passera certainement par une fin de saison canon avec l’OL. "Je dois y être. Avant d'y penser, je dois bien faire mon travail à Lyon. Je suis concentré ici, a-t-il déclaré dans une interview au Guardian. Je dois bien jouer lors des matches restants pour assurer ma place. Mon rêve est de disputer la Coupe du monde et d'aider mon pays. Je ferai de mon mieux pour aider le Brésil."

Il lui reste ainsi trois rencontres pour forcer la décision. Après avoir brillé contre le PSG le 19 avril dernier en prime time, Endrick sait que des performances remarquées contre Rennes, Toulouse et Lens lui ouvriront probablement les portes de la Seleçao. Aux ambitions individuelles, le numéro 9 lyonnais espère y ajouter une réussite collective avec une qualification pour la Ligue des champions.