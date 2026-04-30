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Jule Brand avec OL Lyonnes
Jule Brand avec OL Lyonnes (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Première Ligue - Ligue des champions : le calendrier d'OL Lyonnes au mois de mai

  • par Tristan Le Pezennec
  • 4 Commentaires

    • Les Lyonnaises disputeront au minimum quatre rencontres durant le mois de mai 2026. Et ça commence fort, dès samedi (15h), avec la demi-finale retour de Ligue des champions contre Arsenal.

    Si elles ne devaient disputer que quatre rencontres dans ce qui est le dernier mois de la saison, les Lyonnaises seraient sûrement plus que déçues. Pour être sur la pelouse du Stadion Ullevaal d'Oslo le samedi 23 mai, en finale de Ligue des champions, l'OL Lyonnes devra éliminer Arsenal, le tenant du titre, ce samedi (15h) à domicile*. Défait à l'aller (2-1) après avoir ouvert le score, il lui faudra sortir une immense prestation pour retrouver le Bayern Munich ou le FC Barcelone dans un peu plus de trois semaines.

    Une finale déjà assurée, face au PSG en Coupe de France

    D'autres échéances attendent les Lyonnaises en ce mois de mai. Elles finiront la saison de Première Ligue face à Montpellier le mercredi 6 mai (17h). Les coéquipières de Wendie Renard sont assurées de terminer en tête, et connaissent déjà leur adversaire en demi-finale. Elles retrouveront le FC Nantes le samedi 16 (18 heures). Entre temps, elles joueront la finale de la Coupe de France à Valenciennes face au Paris Saint-Germain le dimanche 10 mai (15h30).

    La fin du mois sera potentiellement occupée avec les deux matchs les plus importants de l'exercice. La finale de Ligue des champions le 23 mai ainsi que celle du championnat. Les Rhodaniennes y affronteraient le PSG ou le Paris FC, le week-end du 30 et 31 mai. Mais tout ça nécessitera de passer l'obstacle des demi-finales.

    Le programme d'OL Lyonnes au mois de mai :

    • OL Lyonnes - Arsenal, samedi 2 mai (15h)
    • OL Lyonnes - Montpellier, mercredi 6 mai (17h), GOLTC (Décines)
    • PSG - OL Lyonnes, dimanche 10 mai (15h30), Stade du Hainaut (Valenciennes)
    • OL Lyonnes - FC Nantes le samedi 16 mai à 18 heures
    • (Possible finale de Ligue des champions le 23 mai)
    • (Potentielle finale de Coupe de France le 30 ou 31 mai)

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    4 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - jeu 30 Avr 26 à 18 h 52

      Si on gagne les 6 matchs ce sera gigantesque, du jamais vu, 5 titres.
      Coupe de la ligue
      Coupe de France
      Championnat de France
      Play-off
      Ligue des championnes

      Et une statue pour Giraldez

      Signaler
      1. seb.66
        seb.66 - jeu 30 Avr 26 à 19 h 04

        Une grenouille vit un bœuf
        Qui lui sembla de belle taille.
        Elle, qui n’était pas grosse en tout comme un oeuf,
        Envieuse, s’étend, et s’enfle, et se travaille,
        Pour égaler l’animal en grosseur,
        Disant : « Regardez bien, ma sœur ;
        Est-ce assez ? dites-moi ; n’y suis-je point encore ?
        Nenni. - M’y voici donc ? - Point du tout. - M’y voilà ?
        - Vous n’en approchez point. » La chétive pécore
        S’enfla si bien qu’elle creva.
        Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages.
        Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs,
        Tout petit prince a des ambassadeurs,
        Tout marquis veut avoir des pages.
        Jean de la FONTAINE
        (1621 – 1695)

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    2. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - jeu 30 Avr 26 à 19 h 02

      Tristan,
      Euh, la finale de coupe de France , c'est bien le 10 mai à Valenciennes.
      Mais pas de "potentielle" le 30 ou 31 mai, nos filles seront en vacances pour un repos bien mérité ! 😜

      Je remplace provisoirement dede 74 trop occupé !😇

      Signaler
    3. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - jeu 30 Avr 26 à 19 h 12

      Si nos filles remportent l'UWCL, je laisse volontiers la coupe de France à nos amies parisiennes .
      J'ai tellement peur qu'eux aussi abandonnent leur division féminine ! 😋

      Signaler

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