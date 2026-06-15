Dans le grand projet de Michele Kang, OL Lyonnes doit disposer d'un centre de performance du côté de Meyzieu. Toutefois, un changement de maire dans la commune aurait pu tout remettre en cause. Mais Vincent Ponsot se montre plutôt optimiste sur le sujet, même si cela a fait prendre un peu de retard au projet.

Mercato, club en vente, reprise de l'entraînement... À l'OL, les sujets sont nombreux durant l'été. Du côté d'OL Lyonnes, las vacances ont commencé depuis quinze jours et un peu moins pour certaines internationales. Cependant, ce n'est pas pour autant que c'est le repos total au sein des Fenottes. Il y a également un mercato à gérer, à l'image de la signature de Maria Luisa Grohs, mais aussi d'autres sujets annexes. Annexes mais tout aussi importants, comme la question du centre de performance promis dans le projet insufflé par Michele Kang au moment de voir OL féminin devenir OL Lyonnes il y a un an. Cette annonce avait largement fait parler et plutôt positivement quand le "rebranding" avait rencontré un succès mitigé.

Les images partagées à l'époque avaient fait leur effet avec un site 100% dédié à l'équipe féminine et d'un standing digne des plus grandes équipes masculines. Sauf que tout n'allait pas se faire en un claquement de doigts et que le déménagement à Meyzieu restait conditionné au rapatriement des équipes garçons du côté de Décines. Cela reste toujours d'actualité et il est difficile de faire une vraie projection. D'ailleurs, lors de la conférence de presse du premier anniversaire d'OL Lyonnes, Vincent Ponsot avouait que c'était "peut-être le sujet où il y a le moins de choses à dire".

Une volonté de voir OL Lyonnes s'intégrer dans le développement du sport féminin à Meyzieu

Pourtant, le dossier a connu quelques soubresauts indépendants de sa volonté. Le projet est toujours dans les cartons et si la volonté d'avoir un propre stade a pris du plomb dans l'aile avec la signature de cinq ans pour évoluer au Parc OL, voir OL Lyonnes disposer d'un centre d'entraînement de haute qualité reste plus que jamais d'actualité. Même avec les municipales qui ont eu lieu ces derniers mois. Et c'est là que tout aurait pu s'écrouler. En discussions intenses avec le maire Christophe Quiniou depuis des mois, Michele Kang et Vincent Ponsot ont vu Issam Benzeghiba débarquer à la mairie de Meyzieu. Un changement de bord qui aurait pu avoir de lourdes conséquences sur le projet.

Quand l'un connaissait parfaitement le club et était plus qu'ouvert sur l'idée de voir les Fenottes s'installer à l'Académie, son successeur allait-il avoir la même appétence ? Invité à plusieurs reprises par Vincent Ponsot, aussi bien pour faire connaissance que pour comprendre ce qu'est OL Lyonnes, Benzeghiba voit finalement "notre arrivée d'un effet positif", assure le directeur général. Si le nouveau maire ne se montre pas réticent, il faut malgré tout convaincre les élus municipaux et en ce sens, Ponsot devait passer devant le conseil début juin pour un vote validant ou non le projet. Une issue qui se voulait positive.

Vers une sortie de terre en 2028 ?

Ayant pour ambition d'être "plus qu'un club de foot", OL Lyonnes voit positivement la position du nouveau maire qui veut voir le club lyonnais "s'intégrer dans le projet sportif de la ville et notamment dans le développement du sportif féminin"majoland. Des valeurs qui correspondent à celles mises en avant par Michele Kang. Cependant, pour voir le centre de performance sortir de terre, il va encore falloir patienter un peu.

Si aucune date officielle n'est mise en avant par le club, surtout après les récents évènements, on tablerait sur la mi-2028 pour que toutes les équipes prennent leurs quartiers à Meyzieu. À la condition que tout se passe sans le moindre accroc d'ici là et que tous les documents et permis soient signés en temps et en heure et que les choses s'activent aussi chez les garçons pour rapatrier les U17 et U19 à Décines. Mais l'optimisme reste plus que jamais de mise chez les Lyonnes d'avoir enfin ce centre de performance digne de l'histoire d'OL Lyonnes.