Départs, arrivées... L'OL n'en a pas fini avec le mercato

Déjà assez actif dans le sens des arrivées cet été, l'OL n'a pas fini son mercato. Dans le sens des départs, notamment, il faut s'activer.
Terminer ainsi la préparation va forcément faire parler pendant les cinq jours qui nous séparent du premier match du 3e tour préliminaire de Ligue des champions. Le 4-0 subi par l'OL face au Real Betis inquiète avant d'affronter le Sparta Prague. Matthieu Louis-Jean l'a bien reconnu, même s'il se montrait moins préoccupé, du moins dans ses propos, que Paulo Fonseca. Au-delà du terrain, le directeur sportif joue aussi sur le mercato.
Mardi, l'Olympique lyonnais a fait venir Loïs Openda en prêt. La cinquième recrue pour le groupe professionnel (en plus de la levée d'option d'achat pour Noham Kamara). "C’était notre priorité de trouver un numéro 9. Les négociations avec la Juventus ont été assez longues", expliquait le dirigeant mercredi sur la chaîne du club.
Dans les deux sens, le "mercato n'est pas terminé"
Et ce n'est pas terminé. Les Rhodaniens ont besoin de vendre, on le sait. Mais ils comptent bien attirer d'autres joueurs. "Il va encore y avoir des départs et quelques arrivées. Le mercato n’est pas terminé, nous avons encore un mois pour améliorer l’effectif", insistait Matthieu Louis-Jean. On parle de Felix Bacher, défenseur d'Estoril, notamment. Une chose est sûre, ça va encore bouger à Décines dans les semaines à venir.
Pour se rassurer ou pas
Le Betis est dans un autre monde à date, qu'on l'accepte ou pas.
En résumé, la hiérarchie est globalement la suivante :
Fenerbahçe : ~300-350 M€
Betis Séville : ~200 M€
Lyon : ~110 M€
Sparta Prague : ~80 M€
Ce qui est très inquiétant, ce que on pourrait affronter le Fener ... le budget fait pas tout mais il faudra accepter qu'on est le petit poucet
ce qui est dingue, c'est d'observer l'évolution du budget de l'OL sur les 30 dernières années. Le stade devait nous faire passer dans une autre dimension, le résultat, c'est que l'on stagne et dans le sport stagner, c'est reculer.
Hello stylo
Ce stade est un énorme gâchis financier. JMA croyait que ça nous ferait passer au-dessus de tout le monde en championnat et en LDC mais le football ça ne marche pas comme ça. Tu peux avoir un stade de 500 000 places si il n'y a pas une bonne politique derrière ça ne servira à rien.
On est clairement passé de presque grand club à petit club sans vraiment l'accepter.
Au point que le Betis pour nous c'est le Barca à jouer
HS. Je remercie OLVictory pour sa réponse à ma question d'hier sur l'organisateur de tournées .
J'ai retrouvé l'annonce officielle du club (datée du 15/10/21), mais cet accord est plutôt conclu pour le développement de la future (à l'époque) LDLC Arena plutôt qu'au Groupama 🤔, et les résultats semblent le prouver .
"L’Olympique Lyonnais et Live Nation développent ensemble le projet d’Arena d’OL Groupe"
OL Groupe et Live Nation ont officialisé ce vendredi 15 octobre 2021, la signature d’un accord commercial de longue durée, autour du projet de construction de l’Arena sur le site d’OL Vallée, dont l’ouverture est prévue fin 2023. Cette future salle de référence pourra accueillir jusqu’à 16 000 spectateurs" .
"Dans cet accord commercial, Live Nation, leader mondial du spectacle/concert, apportera une programmation importante d’artistes internationaux à la nouvelle infrastructure portée par OL Groupe",
"Initiée depuis l’ouverture du Groupama Stadium en 2016, la collaboration entre les deux groupes qui a déjà permis la venue d’artistes tels que Rihanna (2016), Coldplay (2017) ou encore Ed Sheeran (3 soirées en 2019) dans l’enceinte, prend une nouvelle dimension, en intégrant la future Aréna de Lyon-Décines dans le catalogue des scènes artistiques incontournables proposées par Live Nation". etc etc ........