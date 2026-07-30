Départs, arrivées... L'OL n'en a pas fini avec le mercato

Déjà assez actif dans le sens des arrivées cet été, l'OL n'a pas fini son mercato. Dans le sens des départs, notamment, il faut s'activer.

Terminer ainsi la préparation va forcément faire parler pendant les cinq jours qui nous séparent du premier match du 3e tour préliminaire de Ligue des champions. Le 4-0 subi par l'OL face au Real Betis inquiète avant d'affronter le Sparta Prague. Matthieu Louis-Jean l'a bien reconnu, même s'il se montrait moins préoccupé, du moins dans ses propos, que Paulo Fonseca. Au-delà du terrain, le directeur sportif joue aussi sur le mercato.

Mardi, l'Olympique lyonnais a fait venir Loïs Openda en prêt. La cinquième recrue pour le groupe professionnel (en plus de la levée d'option d'achat pour Noham Kamara). "C’était notre priorité de trouver un numéro 9. Les négociations avec la Juventus ont été assez longues", expliquait le dirigeant mercredi sur la chaîne du club.

Dans les deux sens, le "mercato n'est pas terminé"

Et ce n'est pas terminé. Les Rhodaniens ont besoin de vendre, on le sait. Mais ils comptent bien attirer d'autres joueurs. "Il va encore y avoir des départs et quelques arrivées. Le mercato n’est pas terminé, nous avons encore un mois pour améliorer l’effectif", insistait Matthieu Louis-Jean. On parle de Felix Bacher, défenseur d'Estoril, notamment. Une chose est sûre, ça va encore bouger à Décines dans les semaines à venir.