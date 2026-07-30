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Jonatan Giraldez, entraîneur d'OL Lyonnes.
Jonatan Giraldez, entraîneur d’OL Lyonnes. (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Après les tests, les joueuses d'OL Lyonnes ont retrouvé les terrains

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Deux jours en salle pour des tests, et revoilà les terrains. Mercredi, les Lyonnaises ont entamé le gros de la préparation avec la reprise des séances en extérieur avec le ballon.

    C'est sans doute ce qu'elles attendaient impatiemment, davantage que les examens de chaque début de présaison. Après une période de deux jours consacrée aux tests pour commencer l'été, les joueuses d'OL Lyonnes ont retrouvé les terrains. De retour au centre d'entraînement lundi, elles ont patienté jusqu'à mercredi pour avoir une séance avec ballon sur les terrains. Le "vrai" début de la préparation pour le groupe de Jonatan Giráldez, qui intègre petit à petit les recrues (Rytting Kaneryd, Weir, Grohs et Paralluelo).

    Ce 29 juillet, Ada Hegerberg et ses coéquipières ont ainsi pu effectuer quelques gammes techniques. Mais aussi se livrer à des toros et à des exercices de conservation dans un espace réduit. Le travail foncier était également au menu pour conclure. L'occasion pour l'entraîneur espagnol de passer ses messages par rapport au style de jeu et aux concepts qu'il souhaite inculquer à son équipe de manière plus concrète.

    Entraînement ouvert au public vendredi

    Vendredi, les supporters auront l'occasion d'offrir un bain de foule aux Fenottes lors de l'entraînement ouvert au public. Après quoi, il faudra se tourner vers la rencontre amicale à huis clos à Décines face à la Real Sociedad. Le premier galop d'essai des Lyonnaises prévu samedi 8 août. Une montée en puissance progressive d'ici au 4 septembre, date de la première journée de D1 à Fleury.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      brad - jeu 30 Juil 26 à 8 h 25

      Ce matin , les discussions sont allées vers le 4 à 0 sec pris par les garçons , de quoi se calmer aux prochaines déclarations de presse....
      Même Gigi en est figé tant le souvenir est encore très présent........

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