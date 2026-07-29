Contre le Betis, l'OL étrennera son nouveau maillot third

Dévoilé mardi, le troisième maillot de l'OL a fait le voyage jusqu'à Cadix. Contre le Real Betis, les coéquipiers de Corentin Tolisso porteront pour la première fois leur nouvelle tunique.

À peine dévoilée et déjà portée. Mardi, l'OL et son équipementier Adidas ont dévoilé la troisième tunique que les Lyonnais (et Lyonnaises) pourront porter durant cette saison 2026-2027. Un maillot noir avec des touches colorées sur les manches et l'écusson pour rendre hommage à la funk, chère à Lyon. Si les supporters lyonnais peuvent déjà en faire l'acquisition en boutique, ils devront patienter pour le voir porté par Corentin Tolisso et ses coéquipiers.

Une première et un trophée ?

Du moins à Décines, car si de valeureux fans ont pris la direction de Cadix ce mercredi, ils auront la chance de voir ce maillot third être porté pour la première fois. Contre le Real Betis, l'Olympique lyonnais étrennera en effet son nouveau maillot, en espérant qu'il lui porte chance et qu'il sera sur la photo souvenir de l'OL soulevant le symbolique Trofeo Ciudad de la Línea. Il faudra avant ça prendre le meilleur sur Antony et ses coéquipiers.