Baptême du feu pour le Malawi à la CAN. Pour le premier match de l'histoire du pays dans la compétition, Tabitha Chawinga et ses coéquipières affrontent le Nigeria, tenant du titre, ce mardi soir.

Pendant que ses coéquipières se retrouvaient après les vacances au centre d'entraînement, Tabitha Chawinga prépare la confrontation la plus importante de l'histoire de sa sélection. Ce mardi à 22 heures, le Malawi dispute sa première rencontre en Coupe d'Afrique des nations. Et pour son entrée en lice dans la compétition 2026 au Maroc, il ne défie pas n'importe qui. Non, il affronte le tenant du titre, le Nigeria. Un rival qui fait partie des favoris à sa succession.

Finir parmi les deux premiers de la poule ? Ce sera une énorme performance

Les joueuses de Lovemore Fazili pourront-elles créer la surprise ? L'attaquante lyonnaise et capitaine des Malawites fera tout pour. Après cette entrée en matière corsée, le duel le plus abordable se tiendra le samedi 1er août avec une confrontation contre l'Égypte, une affiche à ne pas louper. Enfin, le dernier match l'opposera à la Zambie le 5 août. Le Malawi sera-t-il parmi les deux premiers de la poule ? Ce serait un sacré exploit qui l'enverrait en quarts de finale si cela se produit.

Premiers éléments de réponse ce 28 juillet, un peu avant minuit, du côté de Casablanca. Un peu plus tôt, à 19 heures, les Égyptiennes et les Zimbabwéennes auront lancé leur tournoi.