Sans surprise, Tabitha Chawinga est présente dans la liste du Malawi pour la CAN. Un groupe élargi pour l'instant, qui a entamé sa préparation dimanche.

Elles seront 32 pour préparer cet événement historique. Pour la première fois, le Malawi participera à la CAN à compter du 25 juillet. Le tournoi se déroulera au Maroc, qui l'organisera bel et bien, après plusieurs péripéties et une date repoussée. Le 26 juin, le sélectionneur Lovemore Fazili a dévoilé un groupe de 32 Malawites pour monter en puissance avant le lancement de l'épreuve. Un effectif qui va se réduire, mais que devrait, sauf pépin, intégrer Tabitha Chawinga.

Face au tenant du titre pour commencer

La Lyonnaise est capitaine de son équipe nationale et conduira vraisemblablement ses compatriotes contre le Nigeria, le 28 juillet, puis l'Égypte (1er août) et durant le derby face au voisin, la Zambie (05/08). Précisons que le premier match les opposera au champion en titre nigérian. Une entrée en matière difficile, mais qui mettra dans le bain la nation novice à ce niveau pour la suite. Il faudra terminer parmi les deux premiers de la poule, ou les deux meilleures troisièmes, pour passer en quarts de finale.

Les joueuses sont rassemblées au village de Mpira à Blantyre depuis le dimanche 28 juin. À noter que cette Coupe d'Afrique des nations servira d'épreuve qualificative pour la Coupe du monde au Brésil en 2027.