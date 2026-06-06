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Tabitha Chawinga avec OL Lyonnes (Photo by Sébastien DUPUY / AFP)

Toujours pas pour Tabitha Chawinga (OL Lyonnes) et le Malawi face à la Tanzanie

  • par Gwendal Chabas

    • La deuxième manche de la double confrontation entre la Tanzanie et le Malawi n'a pas trouvé de vainqueur. Tabitha Chawinga et ses coéquipières repartent sans victoire.

    On dira que la préparation n'est pas optimale. Ce samedi, le Malawi de Tabitha Chawinga affrontait pour la deuxième fois de la semaine la Tanzanie. Après la défaite frustrante mercredi, notamment en raison des nombreuses occasions non converties par l'attaquante lyonnaise (1-0), les joueuses de Lovemore Fazili voulaient se reprendre. La partie de ce samedi fut plus équilibrée, avec des actions de part et d'autre.

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    L'ailière d'OL Lyonnes était à nouveau titulaire et portait encore le brassard. Mais elle, comme ses coéquipières, n'aura pas réussi à trouver la faille dans la défense tanzanienne. Au moins, les Malawites ont préservé leur cage cette fois-ci, ramenant un nul 0 à 0 de leur voyage. Place à un peu de repos, avant de reprendre le travail pour la Coupe d'Afrique des Nations cet été.

    Elles défieront le Nigeria, l'Égypte et la Zambie lors de la phase de poules. Ce sera leur première participation à la compétition continentale de leur histoire, un rendez-vous majeur donc pour la sélection. Avec Tabitha Chawinga en fer de lance, elle qui espère briller cet été du côté du Maroc.

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