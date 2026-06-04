Première à entrer en lice chez les internationales d'OL Lyonnes, Tabitha Chawinga n'a pas connu la réussite escomptée. Le Malawi a perdu face à la Tanzanie.

Dans un mois et demi, le Malawi disputera la CAN face au Nigeria, à l'Égypte et à la Zambie. Cette trêve internationale de juin doit donc lui permettre de monter en puissance avant cette grande échéance. Sauf que la préparation n'a pas très bien démarré. Ce mercredi, Tabitha Chawinga et ses compatriotes affrontaient, chez elle, la Tanzanie lors d'un match amical. L'attaquante d'OL Lyonnes, qui restait sur un doublé en finale de la Première Ligue contre le Paris FC (5-0), était titulaire et même capitaine de sa sélection.

Beaucoup d'occasions mais pas de réussite pour Chawinga

Elle a disputé l'ensemble de la partie, mais malgré de grosses occasions en sa faveur, elle n'a pas réussi à trouver la faille. À l'image des Malawites finalement, qui ont perdu 1 à 0. Car comme souvent dans ces cas-là, il suffit d'un ballon pour que l'adversaire fasse la différence. Celui-ci est arrivé au début de la seconde période. Les Tanzaniennes ont ouvert la marque à la 48e minute, et n'ont plus lâché ce résultat.

Le samedi 6 juin, les deux nations se retrouveront, et cette fois-ci, les joueuses de l'entraîneur Lovemore Fazili espèrent prendre leur revanche. Ce serait de bon augure avant leur première participation à la Coupe d'Afrique des Nations cet été.