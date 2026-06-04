Actualités
Tabitha Chawinga a inscrit un doublé lors d'OL - Juventus Turin.
Tabitha Chawinga a inscrit un doublé lors d’OL – Juventus Turin.

OL Lyonnes : capitaine, Chawinga n'a pas pu empêcher la défaite du Malawi

  • par Gwendal Chabas

    • Première à entrer en lice chez les internationales d'OL Lyonnes, Tabitha Chawinga n'a pas connu la réussite escomptée. Le Malawi a perdu face à la Tanzanie.

    Dans un mois et demi, le Malawi disputera la CAN face au Nigeria, à l'Égypte et à la Zambie. Cette trêve internationale de juin doit donc lui permettre de monter en puissance avant cette grande échéance. Sauf que la préparation n'a pas très bien démarré. Ce mercredi, Tabitha Chawinga et ses compatriotes affrontaient, chez elle, la Tanzanie lors d'un match amical. L'attaquante d'OL Lyonnes, qui restait sur un doublé en finale de la Première Ligue contre le Paris FC (5-0), était titulaire et même capitaine de sa sélection.

    Beaucoup d'occasions mais pas de réussite pour Chawinga

    Elle a disputé l'ensemble de la partie, mais malgré de grosses occasions en sa faveur, elle n'a pas réussi à trouver la faille. À l'image des Malawites finalement, qui ont perdu 1 à 0. Car comme souvent dans ces cas-là, il suffit d'un ballon pour que l'adversaire fasse la différence. Celui-ci est arrivé au début de la seconde période. Les Tanzaniennes ont ouvert la marque à la 48e minute, et n'ont plus lâché ce résultat.

    Le samedi 6 juin, les deux nations se retrouveront, et cette fois-ci, les joueuses de l'entraîneur Lovemore Fazili espèrent prendre leur revanche. Ce serait de bon augure avant leur première participation à la Coupe d'Afrique des Nations cet été.

    à lire également
    Chawinga est titulaire pour OL - Juventus Turin
    OL Lyonnes : Tabitha Chawinga lance la plage internationale avec le Malawi

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Endrick après son but pour l'OL contre Laval.
    Endrick de retour à l'OL ? Seul Dieu sait 10:15
    Tabitha Chawinga a inscrit un doublé lors d'OL - Juventus Turin.
    OL Lyonnes : capitaine, Chawinga n'a pas pu empêcher la défaite du Malawi 09:30
    Kaïl Boudache, joueur offensif de l'OGC Nice
    Mercato : Boudache et Bidstrup, deux pistes qui se précisent à l'OL 08:45
    Le tifo des Lyon 1950 pour OL - Auxerre
    Le Virage Sud partiellement sanctionné après OL - Lens 08:00
    Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean, dirigeants de l'OL
    Tolisso, Fofana, Tagliafico… Louis-Jean fait le point sur les départs pour le mercato de l’OL 07:30
    Revivez le match caritatif avec Coupet, Carrière et plusieurs anciens de l'OL 03/06/26
    Endrick lors d'OL - Brest
    Endrick (OL) parmi les meilleurs dribbleurs de Ligue 1 03/06/26
    Elma Junttila Nelhage (OL Lyonnes) n'a pas rejoint la Suède 03/06/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ballon de l'OL
    OL Académie : Mohamed Meguenni sélectionné avec les U16 de l'Algérie 03/06/26
    Pierre Sage lors de Strasbourg - Lens
    Mercato : Pierre Sage (ex-OL) va quitter Lens 03/06/26
    Rémi Himbert après son but lors d'OL - PAOK
    Rémi Himbert, précoce mais pas impatient 03/06/26
    Mathys De Carvalho lors d'OL - Angers
    OL : les jeunes internationaux en piste ce mercredi 03/06/26
    Corentin Tolisso remerciant Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    OL : les meilleurs buteurs en 2025-2026 03/06/26
    Supporters OL à Décines
    Tarifs, modalités... Ce qu'il faut savoir sur la campagne d'abonnement de l'OL 03/06/26
    Ballon OL à l'entraînement
    OL Académie - Mercato : revirement de situation pour Timothée Dutot 03/06/26
    Chawinga est titulaire pour OL - Juventus Turin
    OL Lyonnes : Tabitha Chawinga lance la plage internationale avec le Malawi 03/06/26
    Les U19 de l'OL contre ceux de Saint-Priest
    OL Académie : les calendriers des compétitions pour les U17, U19 et la réserve 03/06/26
    À près de 1500 km de Lyon, il vit son amour pour l'OL depuis le Kosovo 03/06/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut