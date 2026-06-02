OL Lyonnes : le programme des internationales

Les joueuses d’OL Lyonnes félicitent Jule Brand (Photo by Richard HEATHCOTE / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Après la finale de la Première Ligue, toutes les joueuses d’OL Lyonnes ne sont pas en vacances. Plusieurs ont encore des matchs internationaux à disputer.

Après une saison avec 43 matchs disputés en club, certaines joueuses d'OL Lyonnes doivent encore donner un dernier coup de fouet. Il y a bien des matchs amicaux, mais pour les Européennes notamment, ce dernier rassemblement international aura un réel enjeu. En effet, ce sont les deux dernières journées des qualifications pour la Coupe du monde 2027 et donc un ticket direct pour le Brésil à aller décrocher.

Les 15 joueuses d'OL Lyonnes sélectionnées

Equipe de France – Bacha, Sombath, Becho, Katoto

– Pologne vs France, le 05/06 à 18h

– France vs Irlande, le 09/06 à 21h

Allemagne – Brand

– Allemagne vs Norvège, le 05/06 à 20h35

– Slovénie vs Allemagne, le 09/06 à 18h

Danemark – Svava

– Danemark vs Suède, le 05/06 à 19h15

– Serbie vs Danemark, le 09/06 à 19

Norvège – Engen

– Allemagne vs Norvège, le 05/06 à 20h35

– Norvège vs Autriche, le 09/06 à 18h

Pays-Bas – Damaris

– Irlande vs Pays-Bas, le 05/06 à 20h30

– Pays-Bas vs Pologne, le 09/06 à 21h

Canada – Lawrence

– Costa Rica vs Canada, le 10/06 à 03h30

USA – Heaps, Yohannes

– Brésil vs USA, le 06/06 à 23h30

– Brésil vs USA, le 10/06 à 02h30

Brésil – Tarciane

– Brésil vs USA, le 06/06 à 23h30

– Brésil vs USA, le 10/06 à 02h30

Chili – Endler

– Chili vs Equateur, le 06/06

Haïti – Dumornay

– Haïti vs Nouvelle-Zélande, le 05/06

– Haïti vs Guinée Equatoriale, le 08/06

Malawi – Chawinga

– Tanzanie vs Malawi, le 03/06

– Tanzanie vs Malawi, le 06/06