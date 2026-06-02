Actualités
Les joueuses d'OL Lyonnes félicitent Jule Brand
Les joueuses d’OL Lyonnes félicitent Jule Brand (Photo by Richard HEATHCOTE / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL Lyonnes : le programme des internationales

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Après la finale de la Première Ligue, toutes les joueuses d’OL Lyonnes ne sont pas en vacances. Plusieurs ont encore des matchs internationaux à disputer.

    Après une saison avec 43 matchs disputés en club, certaines joueuses d'OL Lyonnes doivent encore donner un dernier coup de fouet. Il y a bien des matchs amicaux, mais pour les Européennes notamment, ce dernier rassemblement international aura un réel enjeu. En effet, ce sont les deux dernières journées des qualifications pour la Coupe du monde 2027 et donc un ticket direct pour le Brésil à aller décrocher.

    Les 15 joueuses d'OL Lyonnes sélectionnées

    Equipe de France – Bacha, Sombath, Becho, Katoto

    – Pologne vs France, le 05/06 à 18h
    – France vs Irlande, le 09/06 à 21h

    Allemagne – Brand

    – Allemagne vs Norvège, le 05/06 à 20h35
    – Slovénie vs Allemagne, le 09/06 à 18h

    Danemark – Svava

    – Danemark vs Suède, le 05/06 à 19h15
    – Serbie vs Danemark, le 09/06 à 19

    Norvège – Engen

    – Allemagne vs Norvège, le 05/06 à 20h35
    – Norvège vs Autriche, le 09/06 à 18h

    Pays-Bas – Damaris

    – Irlande vs Pays-Bas, le 05/06 à 20h30
    – Pays-Bas vs Pologne, le 09/06 à 21h

    Canada – Lawrence

    – Costa Rica vs Canada, le 10/06 à 03h30

    USA – Heaps, Yohannes

    – Brésil vs USA, le 06/06 à 23h30
    – Brésil vs USA, le 10/06 à 02h30

    Brésil – Tarciane

    – Brésil vs USA, le 06/06 à 23h30
    – Brésil vs USA, le 10/06 à 02h30

    Chili – Endler

    – Chili vs Equateur, le 06/06

    Haïti – Dumornay

    – Haïti vs Nouvelle-Zélande, le 05/06
    – Haïti vs Guinée Equatoriale, le 08/06

    Malawi – Chawinga

    – Tanzanie vs Malawi, le 03/06
    – Tanzanie vs Malawi, le 06/06

    à lire également
    Daryll Benlahlou, joueur offensif de l'OL Académie
    Daryll Benlahlou (OL) convoqué avec les U23 de l'Algérie
    2 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mar 2 Juin 26 à 13 h 36

      Quasiment les trois quart de l'équipe quoi

      Signaler
    2. isabielle
      isabielle - mar 2 Juin 26 à 13 h 40

      Pour l'Equipe de France on peut ajouter les 3 "Lyonnettes (ou Lyoncelles ?) prêtées" : Maéline Mendy, Julie Sviérot et Wassa Sangaré, elles joueront ou pas.... @ suivre... 😉🤗
      https://www.instagram.com/p/DZFNXYCDKvK/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Les joueuses d'OL Lyonnes félicitent Jule Brand
    OL Lyonnes : le programme des internationales 13:20
    Moussa Niakhaté vainqueur de la CAN avec le Sénégal
    Coupe du monde 2026 : le Sénégal dévoile sa liste définitive avec Niakhaté (OL) 12:30
    Tournoi Maurice Revello : pas encore de victoire pour les Lyonnais 11:45
    Ernest Nuamah et Moussa Niakhaté, joueurs de l'OL, à l'échauffement
    Avec six joueurs à la Coupe du monde, l'OL fait mieux qu'en 2022 11:00
    Daryll Benlahlou, joueur offensif de l'OL Académie
    Daryll Benlahlou (OL) convoqué avec les U23 de l'Algérie 10:15
    Sonny Anderson avec l'OL Légendes
    100 ans de Gerland : Anderson donnera le coup d’envoi fictif de LOU - Montpellier 09:30
    Ernest Nuamah à la CAN 2024 lors de Ghana - Cap-Vert
    Ernest Nuamah (OL) bien sélectionné avec le Ghana pour la Coupe du monde 08:45
    Le Celta de Vigo et l'OL avant le huitième de finale aller de Ligue Europa
    L'OL, troisième club à avoir rapporté le plus de points à la France cette saison 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Michele Kang, présidente de l'OL, avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger
    Ligue des champions ou Ligue Europa, l'OL a les idées claires pour son mercato 07:30
    Les supporters de l'OL contre Nice au Parc OL
    L'OL en force à domicile cette saison 01/06/26
    Grégory Coupet à l'échauffement de l'OL avec Anthony Lopes
    Un match de gala à Andrézieux le 3 juin prochain avec plusieurs anciens de l'OL 01/06/26
    Kénan Doganay, capitaine de l'équipe de France U17
    Kenan Doganay (OL) et les Bleuets qualifiés en demi-finale de l'Euro U17 01/06/26
    Ada Hegerberg avec la Norvège à l'Euro 2025
    Ada Hegerberg (OL Lyonnes) déclare forfait avec la Norvège 01/06/26
    Edgar Grospiron (FRA) Président du COJOP à l'OL Vallée
    JO 2030 : vers une cérémonie d'ouverture au Parc OL et les sports de glace à Lyon 01/06/26
    Paulo Fonseca lors d'Angers - OL
    Qu'il continue à l'OL ou non, Fonseca n'en fera pas une histoire d'argent 01/06/26
    Wendie Renard après son but lors de Wolfsburg - OL
    Plusieurs joueuses d’OL Lyonnes sont venues soutenir les U19 01/06/26
    La réserve de l'OL Lyonnes
    OL Académie : un match nul et pas de titre pour la réserve d'OL Lyonnes 01/06/26
    Le logo de l'OL
    OL - Mercato : un joueur de Lyon-La Duchère pour renforcer la réserve ? 01/06/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut