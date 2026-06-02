Le Celta de Vigo et l’OL avant le huitième de finale aller de Ligue Europa (Photo by Jose Manuel Alvarez Rey / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Grâce aux performances de l'OL ou encore de Strasbourg, mais surtout grâce à celles du PSG, la France est assurée de conserver sa cinquième place au classement UEFA.

Le PSG vient de réaliser un exploit monumental en remportant, face à Arsenal (1-1, 4-3 aux t.a.b.), la Ligue des champions pour la deuxième saison consécutive. Après son sacre l’an dernier face à l’Inter (5-0), l’équipe de la capitale continue de rouler sur l’Europe et de ramener de précieux points pour le classement UEFA. La France est assurée de conserver sa cinquième place pour la saison prochaine. Une présence dans le top 5 nécessaire pour avoir la possibilité d’aligner quatre clubs français en Ligue des champions, ce qui pourrait être le cas la saison prochaine si l’OL venait à se sortir des piégeux tours de qualification.

La formation rhodanienne, justement, présente le troisième bilan parmi les sept clubs engagés cette saison. L’OL a ramené 22 points, ce qui représente 17% du total français. Cela vient récompenser la très belle phase de ligue des Lyonnais, conclue à la première place. Seuls le PSG, donc, et Strasbourg, font mieux que Lyon, avec respectivement 40.5 points rapportés (31,5%) et 23 (18%). Sur la saison, la France signe le sixième meilleur indice UEFA (18.321).

La France toujours cinquième, mais le Portugal se rapproche

Au niveau du classement UEFA, calculé en prenant en compte les cinq dernières saisons, la France occupe toujours la cinquième place. Elle figure assez loin de l’Allemagne, quatrième et possède une avance relativement confortable sur le sixième, qui est désormais le Portugal, devançant les Pays-Bas.

En se projetant vers 2026-2027, la France va voir son retard sur l’Allemagne augmenter légèrement. En effet, les points acquis en 2021-2022 seront automatiquement retirés au lancement de le saison prochaine. Et par rapport au Portugal, la France va perdre une partie de son avance. Les clubs portugais seront donc les principaux adversaires des formations françaises dans cette course à la cinquième place.