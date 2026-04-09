Actualités
Clinton Mata lors de Celta - OL
Clinton Mata lors de Celta – OL (Photo by Miguel RIOPA / AFP)

Ce qu'a rapporté la Ligue Europa à l'OL

  • par Gwendal Chabas

    • Sorti dès les 8es de finale après une double confrontation manquée face au Celta (1-1, 0-2), l'OL n'a pas eu le parcours espéré en Ligue Europa. Il empoche tout de même plus de 40 millions d'euros.

    La déception est à la hauteur des espoirs suscités par la première phase. Certes, l'OL n'avait pas affronté tous les cadors de la compétition. Cependant, il s'avançait comme tête de série numéro 1 après les matchs de classement de la Ligue Europa. Le voir se faire éliminer dès les 8es de finale par le Celta de Vigo a donc jeté un froid. D'ailleurs, il a encore bien du mal à se remettre de ce revers 2 à 0 à la maison le 19 mars dernier.

    Près de 22 millions d'euros grâce aux résultats

    Après la première partie de l'épreuve, nous avions déjà dressé un premier point financier de son parcours. En comptant le "prize money" de ses succès et les divers bonus attribués par l'UEFA, l'Olympique lyonnais avait glané environ 22 millions d'euros. Finalement, la fin précoce de son aventure ne lui a rien rapporté de plus sur le terrain.

    Il faut néanmoins ajouter à ce total les deux millions d'euros de la billetterie pour les trois premières affiches disputées à domicile sur la fin d'année 2025. Il en reste deux autres jouées en 2026. Elles seront comptabilisées dans le futur bilan du premier trimestre de cette année. Mais il est certain qu'un quart, voire une demi-finale, auraient eu le mérite de faire grimper cette somme pratiquement de manière exponentielle avec la possibilité de remplir le stade.

    Les droits TV européens, un soulagement pour l'OL

    Fin mars, le club nous apprenait un autre élément significatif. Les droits TV européens sur les six premières rencontres lui ont fait gagner 16,4 millions d'euros (contre 15,5 M€ à la même période en 2024). Là aussi, il faudra attendre la fin de la saison pour obtenir le gain définitif. Cependant, il ne devrait pas énormément bouger.

    On arrive finalement à un pactole de 40,4 M€, auquel il manque sans doute un ou deux millions de plus. De quoi largement régler l'amende "inconditionnelle" de 12,5 M€ réclamée par l'UEFA dans le cadre de l'accord permettant à l'OL de disputer la C3. 

    Précisons qu'elle pourrait augmenter si les objectifs fixés par l'instance européenne ne sont pas respectés durant les futurs exercices. C'est aussi pour ça qu'un ou deux tours de plus n'auraient pas déplu aux dirigeants rhodaniens dans ce tournoi. Et qu'il sera déterminant de se qualifier pour une coupe d'Europe en 2026-2027.

    à lire également
    Bamba Dieng, joueur de Lorient
    Face à Lorient, l'OL opposé à la menace Bamba Dieng

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kadidiatou Diani lors d'OL Lyonnes - Arsenal
    OL Lyonnes - Arsenal : profitez d'une remise de 50% sur les billets 06/04/26
    Clinton Mata lors de Celta - OL
    Ce qu'a rapporté la Ligue Europa à l'OL 11:00
    Bamba Dieng, joueur de Lorient
    Face à Lorient, l'OL opposé à la menace Bamba Dieng 10:10
    Alexandre Lacazette lors d'OL - Angers
    Droits TV, masse salariale : où se plaçait l'OL en Ligue 1 en 2024-2025 09:25
    Les joueurs de l'OL félicitent Pavel Sulc après son but contre Go Ahead Eagles
    L'OL plus que jamais face à ses limites 08:40
    John Textor lors de finale de Coupe de France entre l'OL et le PSG
    Ligue 1 : le déficit record de l'OL en 2024-2025 08:00
    Ashley Lawrence (OL Lyonnes) contre Vivien Endemann (Wolfsburg) en Ligue des champions
    OL Lyonnes : touchées, Chawinga, Dumornay et Lawrence ne sont pas parties en sélection 07:30
    Afonso Moreira lors de Lorient - OL
    OL - Lorient : un historique favorable aux Lyonnais à Décines 08/04/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso (OL) à la lutte sur corner face à Laurent Abergel (Lorient)
    Lorient devra encore faire sans Abergel et Bamba contre l’OL 08/04/26
    Afonso Moreira lors d'OL - Monaco
    Ligue 1 : l’OL en pleine crise offensive 08/04/26
    Pablo Pagis crucifie Dominik Greif lors de Lorient - OL
    Lorient, équipe joueuse ou dans la lignée d'Angers au Parc OL ? 08/04/26
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - Nantes
    Première Ligue : Nantes - OL Lyonnes se jouera le 29 avril 08/04/26
    Michele Kang, présidente de l'OL, avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger
    OL - Lorient : fin de suspension également pour Matthieu Louis-Jean 08/04/26
    Castello Lukeba, ancien défenseur de l'OL avec les Bleus
    Mercato : Lukeba ouvert à un départ, une aubaine pour l'OL ? 08/04/26
    Armand Garrido, coordinateur de Bourgoin
    OL Académie : Christian Bassila veut s'appuyer sur Armand Garrido 08/04/26
    Tyler Morton à l'échauffement de l'OL avant Le Havre
    OL : Morton salue l’apport de Fonseca dans son jeu 08/04/26
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Première Ligue : OL Lyonnes relance l’opération "Match de Wouf" 08/04/26
    Rémi Himbert et Khalis Merah lors d'OL - PAOK
    La jeunesse continue encore et toujours d'avoir son importance à l'OL 08/04/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    • olgoneforever Ligue 1 : le déficit record de l'OL en 2024-2025
      Ça fait mal de lire ce bilan ! Et on parle que de difficit : il ya la dette ! Il paraît que les joueurs jouent mieux sans la pression…
    • seb.66 OL Lyonnes : touchées, Chawinga, Dumornay et Lawrence ne sont pas parties en sélection
      Salut dede ! Et puis on peut parfois voir des joueuses jouer quand même, bien que diminuées. Cela dû se passer pour le retour contre Wolfsburg. Mais là, il faut…
    • RBV L'OL plus que jamais face à ses limites
      Pour en revenir à l'article, une suggestion de plan B : faire redescendre Tolisso près de Morton...cela permettrait de sortir Tessman du 11 tout en assurant une plus grande technicité…
    • pathetikOL L'OL plus que jamais face à ses limites
      https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-des-champions/video-atletico-madrid-je-te-considere-comme-un-ami-je-t-aime-beaucoup-l-emouvant-hommage-de-simeone-a-griezmann_VN-202604070877.html une vraie grande référence (et légende pour ne pas galvauder ce mot) en terme d'entraîneur et de positionnement envers ses joueurs, ce qui explique sa longévité ! et la…
    • pathetikOL L'OL plus que jamais face à ses limites
      Je ne parle évidemment que du foot européen quand j'évoque Griezmann, Cruyff, Iniesta, Pirlo et Platini, car c'est l'univers économique et financier dans lequel notre foot évolue.
    • pathetikOL L'OL plus que jamais face à ses limites
      arrêtons de parler du QSG, ce club qui fausse et tue notre championnat en l'asphyxiant volontairement (si ce qui se passe au Moyen Orient pouvait au moins en fragilisant le…
    • Nestorlafoudre L'OL plus que jamais face à ses limites
      Et pour en revenir à l’OL , depuis le début de la semaine, aucune nouvelle de Pavel, notre joueur clé ? Celui qui qui a si souvent amené la lumière.
    • pathetikOL L'OL plus que jamais face à ses limites
      https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-des-champions/video-atletico-madrid-je-te-considere-comme-un-ami-je-t-aime-beaucoup-l-emouvant-hommage-de-simeone-a-griezmann_VN-202604070877.html une vraie grande référence (et légende pour ne pas galvauder ce mot) en terme d'entraîneur et de positionnement envers ses joueurs, ce qui explique sa longévité ! et la…
    • dede74 OL Lyonnes : touchées, Chawinga, Dumornay et Lawrence ne sont pas parties en sélection
      Elles auront le temps de se soigner pendant la trêve. Il vaut mieux qu'elles soient là !
    • cavegone Ligue 1 : le déficit record de l'OL en 2024-2025
      Je pense que cette année le RNE est positif. Mais c’est sur que cette dette et tous ces intérêts vont peser longtemps sur nos budgets. Peut-être 5 ou 10 ans.…
    • cavegone Ligue 1 : le déficit record de l'OL en 2024-2025
      En effet je pensais à du zèle de la DNCG surtout à cause du timing des annonces mais en fait c’est délirant. En plus de savoir que Textor s’est pris…
    • Juni38 Ligue 1 : le déficit record de l'OL en 2024-2025
      Trou financier multiplié par 8 en 12 mois . https://www.onzemondial.com/ligue-1/lom-et-lol-au-fond-du-trou-les-chiffres-effrayants-du-rapport-dncg-985200
    • Juni38 L'OL plus que jamais face à ses limites
      Certes ils travaillent beaucoup mieux qu'à l'OL, ont des joueurs infiniment supérieurs ( des joueurs de l'équipe de France sont même obligés d'être sur le banc ), et la gestion…
    • RBV L'OL plus que jamais face à ses limites
      Je pense surtout que tout le club parisien a travaillé pour avoir ce pic de forme à ce niveau précis de la saison. Ils ont « lâchés » le début de saison…
    • Juni38 L'OL plus que jamais face à ses limites
      Ce qui me stupéfait , c'est la différence athlétique avec l'équipe du qsg . Hier soir les Reds se sont fait laminer ( ils auraient dû prendre une manita )…
    Faire défiler vers le haut