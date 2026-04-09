Ce qu'a rapporté la Ligue Europa à l'OL

Sorti dès les 8es de finale après une double confrontation manquée face au Celta (1-1, 0-2), l'OL n'a pas eu le parcours espéré en Ligue Europa. Il empoche tout de même plus de 40 millions d'euros.

La déception est à la hauteur des espoirs suscités par la première phase. Certes, l'OL n'avait pas affronté tous les cadors de la compétition. Cependant, il s'avançait comme tête de série numéro 1 après les matchs de classement de la Ligue Europa. Le voir se faire éliminer dès les 8es de finale par le Celta de Vigo a donc jeté un froid. D'ailleurs, il a encore bien du mal à se remettre de ce revers 2 à 0 à la maison le 19 mars dernier.

Près de 22 millions d'euros grâce aux résultats

Après la première partie de l'épreuve, nous avions déjà dressé un premier point financier de son parcours. En comptant le "prize money" de ses succès et les divers bonus attribués par l'UEFA, l'Olympique lyonnais avait glané environ 22 millions d'euros. Finalement, la fin précoce de son aventure ne lui a rien rapporté de plus sur le terrain.

Il faut néanmoins ajouter à ce total les deux millions d'euros de la billetterie pour les trois premières affiches disputées à domicile sur la fin d'année 2025. Il en reste deux autres jouées en 2026. Elles seront comptabilisées dans le futur bilan du premier trimestre de cette année. Mais il est certain qu'un quart, voire une demi-finale, auraient eu le mérite de faire grimper cette somme pratiquement de manière exponentielle avec la possibilité de remplir le stade.

Les droits TV européens, un soulagement pour l'OL

Fin mars, le club nous apprenait un autre élément significatif. Les droits TV européens sur les six premières rencontres lui ont fait gagner 16,4 millions d'euros (contre 15,5 M€ à la même période en 2024). Là aussi, il faudra attendre la fin de la saison pour obtenir le gain définitif. Cependant, il ne devrait pas énormément bouger.

On arrive finalement à un pactole de 40,4 M€, auquel il manque sans doute un ou deux millions de plus. De quoi largement régler l'amende "inconditionnelle" de 12,5 M€ réclamée par l'UEFA dans le cadre de l'accord permettant à l'OL de disputer la C3.

Précisons qu'elle pourrait augmenter si les objectifs fixés par l'instance européenne ne sont pas respectés durant les futurs exercices. C'est aussi pour ça qu'un ou deux tours de plus n'auraient pas déplu aux dirigeants rhodaniens dans ce tournoi. Et qu'il sera déterminant de se qualifier pour une coupe d'Europe en 2026-2027.