Actualités
Les supporters de l'OL face à Reims
Les supporters de l’OL face à Reims (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Billetterie en hausse, droits TV en berne... Le produit des activités de l'OL dévoilé

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • S'il a repoussé la publication de ses comptes semestriels, l'OL a tout de même communiqué sur le produit de ses activités entre le 1er juillet et le 31 décembre 2025. C'est assez positif, mais on attend de connaître les pertes.

    Entre les changements à la direction de la maison mère et l'audit des commissaires, l'OL ne pourra pas communiquer son bilan financier semestriel avant le 31 mars. On attendra donc un peu avant de savoir s'il a pris la bonne direction en vue d'un redressement. Cependant, il a dévoilé le résultat de ses activités pour les six premiers mois de 2025-2026.

    Ce qui nous donne un très léger aperçu de la situation, avant d'en savoir plus pour les dépenses. Ainsi, son chiffre d'affaires, comme c'était le cas au premier trimestre, est en hausse par rapport à la même période en 2024-2025. Entre le 1er juillet et le 31 décembre, il grimpe à 121 millions d'euros, contre 117,6 M€ en 2024 (3%).

    La vente des joueurs permet à l'OL d'être dans le vert

    Mais cela est dû en grande partie à la vente de joueurs, qui a permis au club d'engranger 45,3 millions d'euros l'été dernier. C'est 10,6 M€ de plus que lors du mercato estival 2024. Si l'on enlève le "trading", l'Olympique lyonnais est en négatif de 6,9M€ en comparaison à la précédente période analysée.

    Il existe néanmoins des motifs de satisfaction, comme la billetterie. Elle cumule 22 millions d'euros - Ligue 1 (20,2 M€) et Ligue Europa (2 M€) confondues. Entre juillet et décembre 2024, cette somme était de "seulement" 17,8 M€. Une différence qui s'explique notamment par un changement de méthode de comptabilisation des revenus "hospitalités" qui sont désormais reconnus en totalité sur la ligne "billetterie". Ajoutons qu'il y a aussi eu une affiche à domicile en plus pour les hommes de Paulo Fonseca en championnat.

    Les droits TV nationaux chutent et chutent encore

    Ce qui pénalise l'institution rhodanienne, et d'autres en France, ce sont les droits TV. Sans aucune surprise, ils ont diminué de 4,1 M€ au total. Dans l'Hexagone, la baisse sur six mois est forte (-5,1 M€), alors que la progression est moindre en Europe (de 15,5 à 16,4 M€). C'est notamment pour ça, et pour les primes, que l'élimination en Ligue Europa en 8es de finale est préjudiciable.

    Pour le reste, la branche "partenariat-publicité" se maintient plus ou moins au même niveau (14,7 contre 15 M€), tout comme les "produits de la marque" (de 12,5 à 12,8 M€). En revanche, le faible nombre de concerts et d'évènements impacte très largement la partie "events" (de 10,7 à 3,7 M€). Il faut dire que la seule prestation d'Imagine Dragons n'est pas suffisante pour rivaliser avec les Jeux olympiques 2024.

    à lire également
    John Textor lors de Pontarlier - OL
    OL : John Textor se défend après son éviction d'Eagle Bidco
    2 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - sam 28 Mar 26 à 12 h 25

      dur dur dur , les temps sont durs .

      Signaler
    2. Avatar
      Poupette38 - sam 28 Mar 26 à 13 h 01

      HS . N. Tagliafico n'était ni titulaire ni sur le banc pour le match cette nuit contre la Mauritanie, on a retrouvé Acunha au poste de latéral gauche,
      sanction ou autre chose ? 🤔

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Wolfsburg le 2 avril à Décines
    OL Lyonnes - Wolfsburg : profitez de deux offres spéciales 16/03/26
    Les joueuses d'OL Lyonnes
    À Strasbourg, OL Lyonnes cherchera des clés avant Wolfsburg 12:40
    Les supporters de l'OL face à Reims
    Billetterie en hausse, droits TV en berne... Le produit des activités de l'OL dévoilé 11:50
    John Textor lors de Pontarlier - OL
    OL : John Textor se défend après son éviction d'Eagle Bidco 11:00
    Yannis Lagha lors du match entre la réserve de l'OL et de Clermont
    OL Académie : la réserve veut retrouver le goût du succès 10:10
    Michele Kang, présidente de l'OL, avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger
    L'OL reporte la publication de ses comptes semestriels 09:25
    John Textor avec son chapeau de cowboy lors d'OL - PSG
    John Textor poussé hors d'Eagle Bidco, l'OL très peu impacté 08:30
    Tanner Tessmann, milieu des Etats-Unis
    OL : un samedi chargé pour les internationaux 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Charlène Laur, arbitre de Première Ligue
    Première Ligue : Charlène Laur au sifflet de Strasbourg - OL Lyonnes 07:30
    Wendie Renard en discussions avec Selma Bacha et Kadidiatou Diani lors d'OL - Arsenal
    Strasbourg - OL Lyonnes : Giraldez laisse de nombreuses joueuses au repos 27/03/26
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    Coupe Gambardella : OL - Rennes le 5 avril au GOLTC (15h) 27/03/26
    Nicolas Tagliafico avec l'Argentine
    OL - Internationaux : Tagliafico et De Carvalho sur les terrains ce vendredi 27/03/26
    Les joueurs de l'OL incitent à venir soutenir OL Lyonnes contre Wolfsburg 27/03/26
    Afonso Moreira lors d'Auxerre - OL
    Ligue 1 : OL - Auxerre avancé à 15h le 25 avril prochain 27/03/26
    Le trio de choc de "Tant qu'il y aura des Gones"
    OL, Ligue 1, sprint final, TKYDG… abonnez-vous à notre chaîne YouTube 27/03/26
    Diego Moreira buteur avec Strasbourg
    Diego Moreira (ex-OL) : "Quand je suis arrivé à Strasbourg, j’ai été libéré" 27/03/26
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes
    OL Académie : le programme du week-end 27/03/26
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    OL Lyonnes : un entraînement ouvert au public le samedi 4 avril 27/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut