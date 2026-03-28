S'il a repoussé la publication de ses comptes semestriels, l'OL a tout de même communiqué sur le produit de ses activités entre le 1er juillet et le 31 décembre 2025. C'est assez positif, mais on attend de connaître les pertes.

Entre les changements à la direction de la maison mère et l'audit des commissaires, l'OL ne pourra pas communiquer son bilan financier semestriel avant le 31 mars. On attendra donc un peu avant de savoir s'il a pris la bonne direction en vue d'un redressement. Cependant, il a dévoilé le résultat de ses activités pour les six premiers mois de 2025-2026.

Ce qui nous donne un très léger aperçu de la situation, avant d'en savoir plus pour les dépenses. Ainsi, son chiffre d'affaires, comme c'était le cas au premier trimestre, est en hausse par rapport à la même période en 2024-2025. Entre le 1er juillet et le 31 décembre, il grimpe à 121 millions d'euros, contre 117,6 M€ en 2024 (3%).

La vente des joueurs permet à l'OL d'être dans le vert

Mais cela est dû en grande partie à la vente de joueurs, qui a permis au club d'engranger 45,3 millions d'euros l'été dernier. C'est 10,6 M€ de plus que lors du mercato estival 2024. Si l'on enlève le "trading", l'Olympique lyonnais est en négatif de 6,9M€ en comparaison à la précédente période analysée.

Il existe néanmoins des motifs de satisfaction, comme la billetterie. Elle cumule 22 millions d'euros - Ligue 1 (20,2 M€) et Ligue Europa (2 M€) confondues. Entre juillet et décembre 2024, cette somme était de "seulement" 17,8 M€. Une différence qui s'explique notamment par un changement de méthode de comptabilisation des revenus "hospitalités" qui sont désormais reconnus en totalité sur la ligne "billetterie". Ajoutons qu'il y a aussi eu une affiche à domicile en plus pour les hommes de Paulo Fonseca en championnat.

Les droits TV nationaux chutent et chutent encore

Ce qui pénalise l'institution rhodanienne, et d'autres en France, ce sont les droits TV. Sans aucune surprise, ils ont diminué de 4,1 M€ au total. Dans l'Hexagone, la baisse sur six mois est forte (-5,1 M€), alors que la progression est moindre en Europe (de 15,5 à 16,4 M€). C'est notamment pour ça, et pour les primes, que l'élimination en Ligue Europa en 8es de finale est préjudiciable.

Pour le reste, la branche "partenariat-publicité" se maintient plus ou moins au même niveau (14,7 contre 15 M€), tout comme les "produits de la marque" (de 12,5 à 12,8 M€). En revanche, le faible nombre de concerts et d'évènements impacte très largement la partie "events" (de 10,7 à 3,7 M€). Il faut dire que la seule prestation d'Imagine Dragons n'est pas suffisante pour rivaliser avec les Jeux olympiques 2024.