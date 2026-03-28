À Strasbourg, OL Lyonnes cherchera des clés avant Wolfsburg

Entre sa double confrontation face à Wolfsburg, OL Lyonnes se rend à Strasbourg ce samedi (18h). Avec l'objectif de travailler en prévision de la réception des Allemandes jeudi prochain.

Quel visage affichera OL Lyonnes ce samedi à la Maineau (18 heures) ? Face à Strasbourg, il disputera une partie sans enjeu particulier, mais avec tout de même une certaine pression. Car sa défaite mardi en quart de finale aller de Ligue des champions à Wolfsburg (1-0) a semé le doute. Désormais, chacun attend le retour, jeudi 2 avril.

Après quelques jours pour digérer cette contre-performance, les Lyonnaises ont pu revenir sur les erreurs commises en Allemagne. "Je ne suis pas content du dernier résultat. On n'a pas fait une bonne prestation. Mais je pense qu'on méritait la victoire, bien qu'on ait des détails à régler et qu'on n'ait pas montré notre meilleur visage. J'ai aimé la réaction du groupe jeudi et vendredi à l'entraînement", a confié Jonatan Giráldez.

Cet effectif a clairement des secteurs spécifiques à améliorer s'il veut aller plus loin en Coupe d'Europe. "La principale marge de progression selon moi est défensive. On doit réussir à s'adapter à l'adversaire plus tôt dans la partie, a constaté l'entraîneur espagnol. Si tu ne récupères pas vite le ballon, que tu laisses la possession à l'adversaire, tu t'épuises plus rapidement et tu es moins bien offensivement. Je ne vois pas de problème d'intensité ou physique, je suis content des données des joueuses. On travaille beaucoup sur cet aspect."

Les cadres au repos pour le voyage à Strasbourg

Comme tous les observateurs et supporters, il souhaite voir une réaction positive de son équipe. "C'est un moment important, car lorsque tu gagnes, tu es dans un état mental optimal. C'est le premier revers de la saison, ce n'est pas grave. La chose primordiale maintenant, c'est d'analyser notre performance afin que l'on puisse augmenter notre niveau. On n'a pas d'excuse, on doit juste se concentrer sur les prochains matchs", a-t-il martelé.

Et le duel en Alsace là-dedans ? Même s'il a laissé de nombreuses cadres au repos et instaurera un 11 extrêmement différent, Jonatan Giráldez ne bazarde pas ce rendez-vous de D1. "Toute mon attention est tournée vers cette rencontre car elle fait partie de la préparation, a-t-il souligné. On va pouvoir travailler notre manière d'attaquer la surface de réparation, le marquage préventif afin d'éviter les transitions ou encore nos positions offensives et défensives." Avec l'idée aussi pour OL Lyonnes de repartir sur de bonnes bases avant d'affronter les Allemandes la semaine suivante.

Avec David Hernandez à Décines.