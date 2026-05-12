Ancien grand espoir du centre de formation de l’OL, Florent Sanchez s’épanouit pleinement du côté d’Orléans, en National. Il vient d’être élu meilleur joueur de la saison.

Les carrières peuvent se construire de cette manière, aussi. Issu de la génération 2003, comme Rayan Cherki ou Malo Gusto, entre autres, Florent Sanchez était l’une des promesses qui suscitait le plus d’excitation chez les suiveurs de l’Académie lyonnaise. Natif de Vaulx-en-Velin, il rejoint l’OL à l’âge de sept ans. Milieu de terrain à la technique soyeuse, il performe dans toutes les catégories de jeunes du club rhodanien, ainsi qu’en équipe de France.

Un seul match avec l'OL

Chez les professionnels, il ne disputera que quelques minutes avec le maillot de l’OL sur le dos. En février 2021, alors que Rudi Garcia est le coach lyonnais, il remplace Karl Toko-Ekambi en toute fin de rencontre, face à Strasbourg au Parc OL (3-0).

Sans preuve de réelle confiance de la part de l'entraîneur qui l'a lancé, puis de Peter Bosz, il part s’aguerrir en prêt. D’abord à Villefranche en National, puis en première division néerlandaise, à Volendam. Les joies de la multipropriété l’emmènent ensuite au RWDM Brussels. Comme aux Pays-Bas, il évolue dans une équipe se battant pour son maintien, finalement reléguée en fin de saison.

Une deuxième saison réussie à Orléans

En novembre 2024, il se retrouve mis à pied par l’OL, après quatorze ans passés au club, probablement avec un goût d’inachevé. Il rejoint alors Orléans, club ambitieux de National, un championnat qu’il connaît déjà. Après un premier exercice assez mitigé, il se révèle totalement en 2025-2026. Baladé à gauche ou au milieu de terrain, comme relayeur ou même un cran plus bas, il est un élément indispensable de l’entraîneur orléanais, Hervé Della Maggiore. Freiné par une pubalgie qui le tient éloigné des terrains depuis le début du mois d’avril, Florent Sanchez connaît, à 23 ans, sa première saison pleine sur le plan statistique. En 23 matchs de championnat, il marqué trois buts et distribué huit passes décisives, ce qui fait de lui le meilleur passeur de National.

Meilleur joueur de National, avant d'aller plus haut ?

Il vient même d’être élu, par ses pairs, meilleur joueur de la saison. Un passeport pour le niveau supérieur, où bon nombre de formations devraient se pencher sur lui. Sixième, l’USO, qui compte aussi le meilleur buteur du championnat dans ses rangs (Fahd El Khoumisti, 18 buts), n’a plus rien à jouer dans cette fin de saison. L’occasion pour Florent Sanchez de bien se soigner, avant de voir ce qu’il se passera pour lui cet été. Il est en fin de contrat en juin.