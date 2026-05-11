OL : Tolisso signe sa saison la plus prolifique

Auteur du but de l’espoir à Toulouse, Corentin Tolisso en a profité pour inscrire son onzième but en Ligue 1. Une réalisation vaine avec la défaite de l’OL mais qui permet au capitaine de signer son exercice le plus réussi en carrière.

Ce n'est pas le dénouement auquel il aspirait. En dedans, lui aussi, à l'image du reste de l'équipe dimanche soir à Toulouse, Corentin Tolisso avait pourtant réussi à embellir sa soirée. Sur un corner d'Endrick, le capitaine avait redonné de l'espoir à l'OL en plaçant une tête imparable. Cette égalisation à la 71e minute aurait dû permettre aux Lyonnais de relancer la machine et a minima de limiter la casse durant ce déplacement en Haute-Garonne. Il n'en a rien été puisque la formation rhodanienne s'est presque logiquement inclinée au Stadium (2-1). Une issue amère pour Corentin Tolisso et ses coéquipiers dans la course à la Ligue des champions.

Impliqué sur sept buts sur ses quatre derniers matchs

Toutefois, en trouvant le chemin des filets dans cette rencontre de la 33e journée de Ligue 1, le milieu de terrain a validé ce qu'il avait secrètement en tête depuis quelques matchs : valider sa saison la plus prolifique en termes de buts marqués. Si son coup de casque correspondait à sa 11e réalisation en championnat, ce total monte à quinze, toutes compétitions confondues. De quoi effacer des tablettes l'exercice 2016-2017 et ses 14 buts. Mais une qualification en Ligue des champions dimanche prochain face à Lens aurait certainement bien plus de valeur aux yeux du numéro 8 de l'OL.